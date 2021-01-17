Вильнюс выдержал испытание пандемией: бюджет столицы не уменьшится 🔊 Воспроизвести







На заседании Вильнюсского горсовета на прошлой неделе был представлен проект бюджета этого года - он достигнет 792,4 миллиона евро и будет на 2,4 млн евро больше, чем в прошлом году.



Львиная доля бюджетных расходов - почти половина - будет инвестирована в образование, при этом наибольшее увеличение финансирования запланировано в области здравоохранения и оздоровления. Ожидается, что бюджет увеличится ещё больше после уточнения размера дотаций, предусмотренных правительством Вильнюсскому городскому самоуправлению.



Бюджетный план предусматривает, что доход самоуправления от выполнения самостоятельных функций составит 467,9 млн евро, что почти на 3% больше, чем было в прошлом году. Львиная доля бюджетных расходов - почти половина - будет инвестирована в образование, при этом наибольшее увеличение финансирования запланировано в области здравоохранения и оздоровления. Ожидается, что бюджет увеличится ещё больше после уточнения размера дотаций, предусмотренных правительством Вильнюсскому городскому самоуправлению.Бюджетный план предусматривает, что доход самоуправления от выполнения самостоятельных функций составит 467,9 млн евро, что почти на 3% больше, чем было в прошлом году.



Больше денег гармоничной мобильности



Сфера образования получит 369,8 млн евро. Помимо финансирования системы образования, в этом году планируется продолжить реконструкцию и расширение школ, а также открытие новых детских садов.



Вторая по величине сфера финансирования - мобильность. 101,1 миллиона евро будет направлено на создание условий для более удобного передвижения горожан. В этом году особое внимание будет уделено удобству велосипедистов и пешеходов.



Планируется, в частности, расширить велодорожки в Науяместисе, Науйининкай, вдоль реки Нярис. Планируется начать строительство моста к острову Ужвингис, а также тоннеля под железной дорогой на улице Ешмининку, предназначенного для пешеходов и велосипедистов. Также планируется расширить сеть станций зарядки электромобилей, реконструировать наиболее оживлённые перекрёстки и улицы Кярнавес и Нямянчинес плянтас.











Внимание здоровью и зелёным насаждениям



Наибольшее увеличение финансирования запланировано в сфере здоровья и оздоровления - оно вырастет на 17%, или с 38,2 млн евро в прошлом году до 44,6 млн евро в этом.



Городские власти предполагают расширить и реконструировать медицинские учреждения на Антакальнисе, в Пилайте, Науйойи-Вильне, Науяместисе и Салининкай.



Продолжится оборудование спортивных площадок при школах, планируется достроить спорткомплекс прогимназии «Жяминос».



Больше внимания будет уделено программам по укреплению психического здоровья.



В этом году на благоустройство окружающей среды и городское развитие в проекте бюджета заложено 96,7 млн евро, что позволит увеличить площадь зелёных насаждений и количество таких пространств в Вильнюсе.



Будут благоустроены общественные пространства на улицах Амату, Вингрю, Гедрайчю и в других местах города.



В проекте горбюджета на 2021 год на социальное обеспечение будет направлено 70,3 млн евро. В этой сфере планируется расширить доступность социального жилья и завершить строительство ночлежного дома на улице А.Коялавичяус.











В области культуры предусмотрена поддержка культурных учреждений во время пандемии Covid-19, это будет сделано путём организации конкурсов. На эти цели пойдут 12,9 млн евро.



На нужды безопасности города запланировано 7,3 млн евро: продолжится установка камер видеонаблюдения, в том числе камер для сканирования номеров автомобилей.



На нужды городской администрации выделено 81,7 млн евро. Из этой суммы 2 млн евро предназначено для борьбы с пандемией Covid-19 и её последствиями.







Планируется, что в этом году взятые Вильнюсом в долг средства составят 40,6 млн евро. Они будут использоваться для финансирования инвестиционных проектов и погашения взятых ранее кредитов.



Городской бюджет, подготовленный, кстати, на несколько недель раньше, чем в прошлом году, ещё будет обсуждаться в комитетах и ​​утверждаться горсоветом. Обычно бюджет, утверждаемый после обсуждений, превышает бюджет, представленный на этапе планирования.



Республиканские власти ещё не распределяли дотации муниципалитетам, поэтому бюджет Вильнюса пока спланирован исходя из суммы дотаций, предоставленных в прошлом году, то есть 213,5 млн евро. Средства Евросоюза и другие виды финансовой поддержки в бюджете столицы в этом году составят 41,2 млн евро.Сфера образования получит 369,8 млн евро. Помимо финансирования системы образования, в этом году планируется продолжить реконструкцию и расширение школ, а также открытие новых детских садов.Вторая по величине сфера финансирования - мобильность. 101,1 миллиона евро будет направлено на создание условий для более удобного передвижения горожан. В этом году особое внимание будет уделено удобству велосипедистов и пешеходов.Планируется, в частности, расширить велодорожки в Науяместисе, Науйининкай, вдоль реки Нярис. Планируется начать строительство моста к острову Ужвингис, а также тоннеля под железной дорогой на улице Ешмининку, предназначенного для пешеходов и велосипедистов. Также планируется расширить сеть станций зарядки электромобилей, реконструировать наиболее оживлённые перекрёстки и улицы Кярнавес и Нямянчинес плянтас.Наибольшее увеличение финансирования запланировано в сфере здоровья и оздоровления - оно вырастет на 17%, или с 38,2 млн евро в прошлом году до 44,6 млн евро в этом.Городские власти предполагают расширить и реконструировать медицинские учреждения на Антакальнисе, в Пилайте, Науйойи-Вильне, Науяместисе и Салининкай.Продолжится оборудование спортивных площадок при школах, планируется достроить спорткомплекс прогимназии «Жяминос».Больше внимания будет уделено программам по укреплению психического здоровья.В этом году на благоустройство окружающей среды и городское развитие в проекте бюджета заложено 96,7 млн евро, что позволит увеличить площадь зелёных насаждений и количество таких пространств в Вильнюсе.Будут благоустроены общественные пространства на улицах Амату, Вингрю, Гедрайчю и в других местах города.В проекте горбюджета на 2021 год на социальное обеспечение будет направлено 70,3 млн евро. В этой сфере планируется расширить доступность социального жилья и завершить строительство ночлежного дома на улице А.Коялавичяус.В области культуры предусмотрена поддержка культурных учреждений во время пандемии Covid-19, это будет сделано путём организации конкурсов. На эти цели пойдут 12,9 млн евро.На нужды безопасности города запланировано 7,3 млн евро: продолжится установка камер видеонаблюдения, в том числе камер для сканирования номеров автомобилей.На нужды городской администрации выделено 81,7 млн евро. Из этой суммы 2 млн евро предназначено для борьбы с пандемией Covid-19 и её последствиями.Планируется, что в этом году взятые Вильнюсом в долг средства составят 40,6 млн евро. Они будут использоваться для финансирования инвестиционных проектов и погашения взятых ранее кредитов.Городской бюджет, подготовленный, кстати, на несколько недель раньше, чем в прошлом году, ещё будет обсуждаться в комитетах и ​​утверждаться горсоветом. Обычно бюджет, утверждаемый после обсуждений, превышает бюджет, представленный на этапе планирования. Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: бюджет, Вильнюс, финансирование, проект, пандемия, COVID-19 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 127 раз Комментарии