Особые предложения «Tele2»: скидки на интеллектуальные устройства и акция в случае приглашения друга 🔊 Воспроизвести







Новый год – новые эксклюзивные предложения «Tele2». Вы уже можете воспользоваться ими в интернет-магазине www.tele2.lt.



«В настоящее время своё основное внимание следует направить на обеспечение собственной безопасности, а все товары заказывать, не выходя из дома. Безопасно и удобно покупки можно сделать в интернет-магазине или на сайте самообслуживания «Tele2», а также позвонив по телефону 117», – говорит генеральный директор «Tele2» по странам Балтии Пятрас Масюлис.



Покупки – безопасно и быстро



В интернет-магазине или на сайте самообслуживания можно приобрести предлагаемые оператором товары и услуги: телефоны, компьютеры, интеллектуальные устройства, модемы или тарифные планы для разговоров и доступа в интернет. Заказанные товары будут доставлены бесплатно. А в тот же самый день заказанные товары вы сможете забрать и в салонах «Tele2», которые в настоящее время превратились в пункты выдачи товаров. Их список вы найдёте на www.tele2.lt. «В настоящее время своё основное внимание следует направить на обеспечение собственной безопасности, а все товары заказывать, не выходя из дома. Безопасно и удобно покупки можно сделать в интернет-магазине или на сайте самообслуживания «Tele2», а также позвонив по телефону 117», – говорит генеральный директор «Tele2» по странам Балтии Пятрас Масюлис.В интернет-магазине или на сайте самообслуживания можно приобрести предлагаемые оператором товары и услуги: телефоны, компьютеры, интеллектуальные устройства, модемы или тарифные планы для разговоров и доступа в интернет. Заказанные товары будут доставлены бесплатно. А в тот же самый день заказанные товары вы сможете забрать и в салонах «Tele2», которые в настоящее время превратились в пункты выдачи товаров. Их список вы найдёте на www.tele2.lt.



Индивидуальным клиентам «Tele2» информация предоставляется в режиме 07:00–23:00. Звонить можно по короткому номеру 117 (бесплатно только при звонках из сети «Tele2») или по тел. +370 684 00117 (для звонящих из-за рубежа или из сети другого оператора оплата по расценкам тарифного плана).



Смарт-часы с технологией eSIM



Оставьте телефон дома и ответьте на звонок с помощью смарт-часов «Samsung» с технологией eSIM. Стоимость смарт-часов «Samsung Galaxy» с eSIM начинается всего от 8,81 евро/мес. (с первоначальным взносом 37 евро и договором на 24 месяца).



Приобретая смарт-часы, вы сможете заказать план «Безлимитные GB для часов». Стоимость плана с безлимитными данными, разговорами и СМС – всего 4,90 евро в месяц. Он будет добавлен к уже имеющемуся у вас телефонному абонементу.



Приобретя этот план, вы сможете активировать «Услугу одного номера» для смарт-устройств. Она выполнит сопряжение телефона и часов – звонки, сообщения имеющихся в телефоне приложений и СМС вы получите на два устройства одновременно. Услугой можно пользоваться даже тогда, когда телефон далеко, поскольку часы поддерживают технологию eSIM.











Распродажа смартфонов



Сейчас множество полюбившихся моделей телефона можно приобрести, сделав первоначальный взнос от 1 евро, а затем уплачивая всего от 9,91 евро в месяц. Купить телефон можно, уплатив всю сумму сразу или выполняя указанные ежемесячные платежи по любому из объявленных на www.tele2.lt тарифных планов «Tele2» по договору на 24 месяца.



Скидки предоставляются на популярные модели телефонов «Apple», «Samsung» и «Xiaomi». Не упускайте случая дешевле приобрести смартфон своей мечты.



Первоначальный взнос за планшеты и ноутбуки всего от 1 евро



Отличное предложение ждёт тех, кто ищет новый планшет или ноутбук. Сейчас их можно приобрести, уплатив первоначальный взнос в размере от 1 евро.



Выбрать можно из надёжных и качественных ноутбуков «Apple», «Dell», «Lenovo», «Asus» или «MSI» и из подходящих для работы, учёбы и развлечений планшетов «Samsung» и «Lenovo».



Например, с первоначальным взносом в 1 евро и договором на 24 месяца сейчас можно приобрести яркий и быстродействующий планшет «Lenovo Tab M10 4G (32 Гб)». Ежемесячная плата за оборудование – всего 6,58 евро.



Телевизоры – от 2,63 евро/мес.



В настоящее время, заказав телевизор с 24-месячным безлимитным тарифным планом «Свободного интернета» и смарт-телевидением «Go3», вы сможете приобрести его по цене всего от 2,63 евро/мес. Стоимость пакета интернета и телевидения начинается всего от 21,64 евро/мес. Выбирать можно из моделей телевизоров «Xiaomi», «Samsung», «Philips» и «LG».



Порекомендуй другу – получи 25 евро скидки на счёт за услуги



Каждому, кто порекомендует другу воспользоваться услугами «Tele2», оператор предлагает 25 евро скидки на счёт за услуги, а его другу дарит 100 Гб трафика на год. В акции могут участвовать все индивидуальные клиенты «Tele2». Предложение действует, если приглашённый друг заключает срочный договор минимум на 12 месяцев.



Более подробно о предложениях и акциях можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по телефону 117. При приобретении устройств дополнительно взимается единовременная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств ограничены. На сайте самообслуживания «Tele2» вы также можете продлить договор, оплатить счёт, установить лимит кредита, заказать большее количество данных, просмотреть месячный обзор и найти другую важную информацию.Индивидуальным клиентам «Tele2» информация предоставляется в режиме 07:00–23:00. Звонить можно по короткому номеру 117 (бесплатно только при звонках из сети «Tele2») или по тел. +370 684 00117 (для звонящих из-за рубежа или из сети другого оператора оплата по расценкам тарифного плана).Оставьте телефон дома и ответьте на звонок с помощью смарт-часов «Samsung» с технологией eSIM. Стоимость смарт-часов «Samsung Galaxy» с eSIM начинается всего от 8,81 евро/мес. (с первоначальным взносом 37 евро и договором на 24 месяца).Приобретая смарт-часы, вы сможете заказать план «Безлимитные GB для часов». Стоимость плана с безлимитными данными, разговорами и СМС – всего 4,90 евро в месяц. Он будет добавлен к уже имеющемуся у вас телефонному абонементу.Приобретя этот план, вы сможете активировать «Услугу одного номера» для смарт-устройств. Она выполнит сопряжение телефона и часов – звонки, сообщения имеющихся в телефоне приложений и СМС вы получите на два устройства одновременно. Услугой можно пользоваться даже тогда, когда телефон далеко, поскольку часы поддерживают технологию eSIM.Сейчас множество полюбившихся моделей телефона можно приобрести, сделав первоначальный взнос от 1 евро, а затем уплачивая всего от 9,91 евро в месяц. Купить телефон можно, уплатив всю сумму сразу или выполняя указанные ежемесячные платежи по любому из объявленных на www.tele2.lt тарифных планов «Tele2» по договору на 24 месяца.Скидки предоставляются на популярные модели телефонов «Apple», «Samsung» и «Xiaomi». Не упускайте случая дешевле приобрести смартфон своей мечты.Отличное предложение ждёт тех, кто ищет новый планшет или ноутбук. Сейчас их можно приобрести, уплатив первоначальный взнос в размере от 1 евро.Выбрать можно из надёжных и качественных ноутбуков «Apple», «Dell», «Lenovo», «Asus» или «MSI» и из подходящих для работы, учёбы и развлечений планшетов «Samsung» и «Lenovo».Например, с первоначальным взносом в 1 евро и договором на 24 месяца сейчас можно приобрести яркий и быстродействующий планшет «Lenovo Tab M10 4G (32 Гб)». Ежемесячная плата за оборудование – всего 6,58 евро.В настоящее время, заказав телевизор с 24-месячным безлимитным тарифным планом «Свободного интернета» и смарт-телевидением «Go3», вы сможете приобрести его по цене всего от 2,63 евро/мес. Стоимость пакета интернета и телевидения начинается всего от 21,64 евро/мес. Выбирать можно из моделей телевизоров «Xiaomi», «Samsung», «Philips» и «LG».Каждому, кто порекомендует другу воспользоваться услугами «Tele2», оператор предлагает 25 евро скидки на счёт за услуги, а его другу дарит 100 Гб трафика на год. В акции могут участвовать все индивидуальные клиенты «Tele2». Предложение действует, если приглашённый друг заключает срочный договор минимум на 12 месяцев.Более подробно о предложениях и акциях можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по телефону 117. При приобретении устройств дополнительно взимается единовременная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств ограничены. "Обзор" Категории: технологии, дом и быт Ключевые слова: акция, скидки, интернет-магазин, Tele2, предложение Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 — статья прочитана 109 раз Комментарии