Прогноз на 2021 год: подорожают услуги и продукты 🔊 Воспроизвести



Экономисты прогнозируют в 2021 году в Литве рост инфляции на 1-2,5%. По их словам, больше всего подорожают услуги, могут подорожать и продукты питания, однако, по словам специалистов, рост цен всё же лучше, чем дефляция. Правда, рост цен почувствуют не все, у некоторых вырастут зарплаты.



Экономист «SME Finance» Александр Изгородин считает, что инфляция в этом году будет однозначно выше, чем в прошлом, и прогнозирует, что она составит 2-2,5%.



«Цены будут расти ближе к лету, а также осенью, это напрямую связано с массовой вакцинацией», – заметил он, назвав три причины инфляции: расходы на сырьё, рост спроса и увеличение количества денег в экономике.



«Можно прогнозировать, что в отдельных секторах ситуация будет достаточно хорошая, например, в промышленности, ИТ, значит, зарплаты будут расти, поэтому инфляцию почувствуют не все. В целом годовая инфляция в 2-2,5% - не катастрофа, ведь сам Центробанк считает это нормальным уровнем инфляции, – сказал Изгородин. - Такой рост инфляции был бы очень здоровым, ведь это обусловлено ростом экономики. Большей проблемой для Литвы была бы дефляция. Она могла бы убить нашу экономику. Поэтому, если выбирать из двух зол - лучше инфляция». Экономисты прогнозируют в 2021 году в Литве рост инфляции на 1-2,5%. По их словам, больше всего подорожают услуги, могут подорожать и продукты питания, однако, по словам специалистов, рост цен всё же лучше, чем дефляция. Правда, рост цен почувствуют не все, у некоторых вырастут зарплаты.Экономист «SME Finance» Александр Изгородин считает, что инфляция в этом году будет однозначно выше, чем в прошлом, и прогнозирует, что она составит 2-2,5%.«Цены будут расти ближе к лету, а также осенью, это напрямую связано с массовой вакцинацией», – заметил он, назвав три причины инфляции: расходы на сырьё, рост спроса и увеличение количества денег в экономике.«Можно прогнозировать, что в отдельных секторах ситуация будет достаточно хорошая, например, в промышленности, ИТ, значит, зарплаты будут расти, поэтому инфляцию почувствуют не все. В целом годовая инфляция в 2-2,5% - не катастрофа, ведь сам Центробанк считает это нормальным уровнем инфляции, – сказал Изгородин. - Такой рост инфляции был бы очень здоровым, ведь это обусловлено ростом экономики. Большей проблемой для Литвы была бы дефляция. Она могла бы убить нашу экономику. Поэтому, если выбирать из двух зол - лучше инфляция». По мнению представителя Центробанка Литвы Котрины Тамошявичене, из-за того, что на рост экономики влияет пандемия, он составит не более 1% в 2021 году.



«Пандемия особенно больно ударила по сектору услуг, поэтому, вероятно, в этом году услуги подорожают меньше. Конечно, в прошлом году мы видели, что, например, подорожали услуги зубных врачей и другие услуги в сфере здравоохранения. Это обусловлено тем, что увеличились расходы на предоставление этих услуг и появился спрос», – сказала специалист, которая прогнозирует и меньший рост зарплат в этом году.



«Что касается зарплат, то они будут расти по-разному, всё зависит от профессии, например, работников гостиниц и ресторанов пандемия коснулась очень чувствительно, а специалисты в сфере ИТ никаких изменений не почувствовали. Кроме того, влияние роста цен было индивидуальным, очень многое зависит и от привычек конкретного лица» – заметила Тамошявичене.



Представитель «INVL Asset Ma­na­gement» Индре Гените-Пикчене сказала, что инфляцию можно вызвать двумя способами – под давлением расходов или роста спроса.



«Видимо, в первом полугодии экономический ритм будет достаточно вялым из-за вакцинации, поэтому роста спроса не будет, – заметила она. - Но уже во второй половине года мы увидим быстрое восстановление потребления и рост инфляции».



Гените-Пикчене считает, что инфляция увеличится на 2%. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 — статья прочитана 183 раза Комментарии