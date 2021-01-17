В очереди за вакциной от Covid-19 🔊 Воспроизвести



Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подписал приказ о порядке вакцинации от Covid-19. В нём предусмотрено, что переболевших коронавирусом прививать не будут, а волонтёры, которые хотят быть привиты вне очереди, должны отработать не менее 16 часов в течение 14 дней.



В приказе также сказано, что в первую очередь от коронавируса будут прививать медработников, которые в стационарах занимаются лечением больных коронавирусом и студентов, участвующих в оказании помощи и контактирующих с ковидными больными.



Затем привьют медиков, работающих в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также врачей отделений скорой помощи в больницах, врачей Службы неотложной помощи и студентов, предоставляющих эти услуги. В приказе также сказано, что в первую очередь от коронавируса будут прививать медработников, которые в стационарах занимаются лечением больных коронавирусом и студентов, участвующих в оказании помощи и контактирующих с ковидными больными.Затем привьют медиков, работающих в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также врачей отделений скорой помощи в больницах, врачей Службы неотложной помощи и студентов, предоставляющих эти услуги. Позже привьют тех работников медучреждений, которые предоставляют услуги пациентам из группы риска, например, химиотерапию и иммуносупрессивную терапию.



Далее будут прививать пациентов, находящихся в самой большой группе риска. Сюда входят пациенты с хроническими заболеваниями почек, с заместительной терапией функции почек. Затем – пациенты, которые перенесли трансплантацию органов или трансплантацию стволовых клеток.



Вслед за ними начнётся вакцинация пациентов с онкогематологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию или уже прошедших химиотерапию, пациентов, получавших иммунотерапевтическое лечение, если после его окончания прошло не больше 24 месяцев. Затем в порядке очереди идут пациенты в иммунодефицитном состоянии, если применяется заместительная терапия иммуноглобулином.



Далее будут прививать всех работников медучреждений, которые участвуют в лечении больных Covid-19, а также волонтёров, которые в течение 14 дней подряд работают не меньше 16 часов.



Потом будут прививать работников здравоохранения системы Минобороны и Минюста, которые контактируют с больными. Затем – работников мобильных пунктов и температурных клиник.



Далее будут прививать пациентов, которым назначен паллиативный уход, или пациентов хосписов и работников этих учреждений, потом – жителей и работников домов социальной опеки и людей, предоставляющих эти услуги на дому.



После этих групп будут прививать работников лабораторий, делающих тесты на Covid-19, включая процедуру взятия проб, потом – специалистов, которые занимаются эпидемиологической диагностикой Covid-19, если они ездят в места, где произошла вспышка болезни.



После вакцинации этих групп начнётся вакцинация всех остальных работников системы здравоохранения, которые не попадают в вышеперечисленные категории. Затем будут прививать работников аптек.



После вакцинации работников медучреждений будут прививать жителей старшего возраста: сначала лиц 80 лет и старше. И только после этого будут прививать всех жителей старше 65 лет.



Далее будут прививать работников системы образования и людей, работающих с детсадовцами, дошкольниками, учениками младших классов и детьми со спецпотребностями.



Потом планируют прививать людей младше 65 лет, у которых есть хотя бы один фактор риска (в первую очередь будут прививать тех, у кого больше одного такого фактора). Это пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию или активное лечение онкологического заболевания, больные диабетом с осложнениями, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями, больные с тяжёлыми лёгочными заболеваниями, люди с хроническими заболеваниями печени, лица с ожирением.



После вакцинации людей из этой группы будут прививать работников, которые выполняют важные для общества функции, - пожарных-спасателей, полицейских, таможенников, пограничников, военных, работников мест лишения свободы, учреждений в сфере образования, энергетики, пищевой промышленности.



После того как привьют людей из всех этих групп, начнётся вакцинация всех остальных жителей, начиная с людей старшего возраста.



Согласно приказу, людей, которые в течение трёх последних месяцев переболели Covid-19, прививать не будут, за исключением случаев, когда в организме этих людей нет антител.



Перед вакцинацией пациентов рекомендуют проверять на антитела и не прививать тех, у кого они есть. BNS, ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: вакцинация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 — статья прочитана 171 раз Комментарии