Вероятность заразиться среди водителей очень низкая – глава альянса перевозчиков 🔊 Воспроизвести



Вероятность заразиться коронавирусом среди водителей грузовых автомобилей очень низкая - данных о том, что литовцы могли привезти из Великобритании в Литву мутацию вируса, нет, говорит глава альянса перевозчиков.



Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (МТЛА) Повилас Дрижас считает, что таких случаев нет.



"Из зарубежных источников у нас есть информация, что было проверено более 15 тыс. водителей грузовиков, когда образовались очереди, и положительных случаев было всего 36. Национальность мы не знаем, но низкое число показывает, что вероятность заражения среди водителей очень низкая", - сказал П. Дрижас BNS перед встречей c премьером Ингридой Шимоните в среду. Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (МТЛА) Повилас Дрижас считает, что таких случаев нет."Из зарубежных источников у нас есть информация, что было проверено более 15 тыс. водителей грузовиков, когда образовались очереди, и положительных случаев было всего 36. Национальность мы не знаем, но низкое число показывает, что вероятность заражения среди водителей очень низкая", - сказал П. Дрижас BNS перед встречей c премьером Ингридой Шимоните в среду. "Первое и главное - это отрицательный тест, который требуется и по приезде в графство Кент, и при выезде в континентальную Европу, с противоположной стороны", - сказал П. Дрижас.



Из-за неопределенности, связанной с окончательно состоявшимся "Брекситом", перевозчикам было рекомендовано избегать крупных операций в Соединенном Королевстве (СК). По словам П. Дрижаса, движение в СК сейчас происходит слаженно еще и по причине уменьшившегося потока, который должен снова вырасти в феврале или начале весны.



Чтобы ограничить распространение обнаруженной в СК мутации коронавируса в Европе, государства материка в конце прошлого года на короткое время приостановили сообщение с Британским архипелагом. BNS Категории: экономика, авто, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 192 раза Комментарии