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Вероятность заразиться среди водителей очень низкая – глава альянса перевозчиков



Вероятность заразиться коронавирусом среди водителей грузовых автомобилей очень низкая - данных о том, что литовцы могли привезти из Великобритании в Литву мутацию вируса, нет, говорит глава альянса перевозчиков.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (МТЛА) Повилас Дрижас считает, что таких случаев нет.

"Из зарубежных источников у нас есть информация, что было проверено более 15 тыс. водителей грузовиков, когда образовались очереди, и положительных случаев было всего 36. Национальность мы не знаем, но низкое число показывает, что вероятность заражения среди водителей очень низкая", - сказал П. Дрижас BNS перед встречей c премьером Ингридой Шимоните в среду.
"Первое и главное - это отрицательный тест, который требуется и по приезде в графство Кент, и при выезде в континентальную Европу, с противоположной стороны", - сказал П. Дрижас.

Из-за неопределенности, связанной с окончательно состоявшимся "Брекситом", перевозчикам было рекомендовано избегать крупных операций в Соединенном Королевстве (СК). По словам П. Дрижаса, движение в СК сейчас происходит слаженно еще и по причине уменьшившегося потока, который должен снова вырасти в феврале или начале весны.

Чтобы ограничить распространение обнаруженной в СК мутации коронавируса в Европе, государства материка в конце прошлого года на короткое время приостановили сообщение с Британским архипелагом.
BNS
Категории: экономика, авто, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 13 января, 17:20

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