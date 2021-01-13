Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Официальный уровень безработицы в Литве снова вышел на рекордную высоту, перевалив за 16%.



По данным Службы занятости, 1 января в стране было 277,1 тыс. безработных - это 16,1% всего трудоспособного населения.



В начале января по сравнению с 1 декабря безработица выросла на 0,6 проц. пункта, а по сравнению с началом января 2020 года - на 7,4 пункта.



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Официальный показатель безработицы в Литве в конце 2020 года перевалил за отметку в 16%, но это еще не является вершиной горы – можно ожидать, что пик будет достигнут в феврале, заявила глав литовской Службы занятости Инга Балнаносене.



По ее словам, ранее предполагалось, что положительным сценарием было бы завершение года, не доходя до 16%, однако с учетом введенных в конце года более строгих карантинных ограничений, нынешний показатель является "достаточно оптимистичной ситуацией". Официальный уровень безработицы в Литве снова вышел на рекордную высоту, перевалив за 16%.По данным Службы занятости, 1 января в стране было 277,1 тыс. безработных - это 16,1% всего трудоспособного населения.В начале января по сравнению с 1 декабря безработица выросла на 0,6 проц. пункта, а по сравнению с началом января 2020 года - на 7,4 пункта.* * *Официальный показатель безработицы в Литве в конце 2020 года перевалил за отметку в 16%, но это еще не является вершиной горы – можно ожидать, что пик будет достигнут в феврале, заявила глав литовской Службы занятости Инга Балнаносене.По ее словам, ранее предполагалось, что положительным сценарием было бы завершение года, не доходя до 16%, однако с учетом введенных в конце года более строгих карантинных ограничений, нынешний показатель является "достаточно оптимистичной ситуацией". "Это точно не вершина горы, но я бы осталась при прежнем мнении, что мы должны достичь пика в феврале", – сказала BNS И. Балнаносене.



"В любом случае, правительственные меры – как вакцинирование, так и прочие меры защиты – очевидно, начинают действовать. Мы должны надеяться, что рынок труда, если и не сократится быстро регистрируемая безработица, не будет расти интенсивно", – отметила она.



По ее словам, регистрация людей в Службе занятости в декабре сократилась, но безработицу повышало сокращение предложений работы.



"И второй карантин, и более строгие ограничения, что нормально при таких цифрах, вновь определили то, что компании остановили отборочные процессы и поиск работников", – подчеркнула И. Балнаносене.



По данным Службы занятости на 1 января в стране было 277,1 тыс. безработных – они составили 16,1% всех людей трудоспособного возраста. За месяц безработица увеличилась на 0,6 проц. пункта, а за год – на 7,4 проц. пункта.



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За месяц рост промышленности в Литве был меньше, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.



Объемы промпроизводства в Литве в ноябре по сравнению с октябрем увеличились на 1,3%, а в среднем во всем ЕС - на 2,3%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.



В Латвии они увеличились на 1,5%, в Эстонии - снизились на 1,5%.



За год - в ноябре по сравнению с ноябрем 2019 года - промышленный рост составил в Литве 0,1%, в Латвии - 2,7%, а в Эстонии спад промышленности был 1,6%. Во всем ЕС объемы промышленности сократились на 0,4%.



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Один из крупнейших в Литве производителей мебель - Vilniaus baldai увеличит объемы производства и к марту трудоустроит еще более 140 человек.



Компания намерена оборудовать новые производственные линии на фабрике в Тракайском районе, в деревне Гуопстай, поэтому ей понадобятся новые работники, сообщила Vilniaus baldai.



Сейчас в компании работает более 800 человек.



Новая фабрика в Тракайском районе, выпускающая преимущественно детскую мебель, начала работать в августе прошлого года. Инвестиции в предприятие составили 55 млн евро. Вся его продукция продается шведскому мебельному концерну Ikea.



Компании Invalda privatus kapitalas принадлежит 87,67% акций Vilniaus baldai.



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Клайпедский порт, погрузки которого в прошлом году были рекордно высоки, лидирует в странах Балтии по объемам погрузок пятый год подряд.



Порт сообщил, что отгрузил за прошлый год 47,7 млн тонн грузов, что на 3,2% больше, чем в 2019 году.



Между тем потоки грузов через порты Латвии в прошлом году продолжали сокращаться.



По данным дирекций крупных портов Латвии, погрузки в Рижском порту в прошлом году упали на 27,6%, или до 23,7 млн тонн, в Вентспилском порту - на 36,9%, или до 12,9 млн тонн, в Лиепайском - на 10%, или до 6,6 млн тонн.



Контролирующий пять портов концерн Tallinna Sadam (Таллинский порт) сообщил, что погрузки в них в прошлом году были на 7% больше, чем в позапрошлом году - 21,3 млн тонн. Загрузка... инф."Обзор", BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, порт, клайпедский, рекорд, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии