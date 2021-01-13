Режиму не удалось сломить свободу в Литве, не удастся и в Беларуси – С. Тихановская 🔊 Воспроизвести фото: lrs.lt



Режиму 30 лет назад не удалось сломить свободу в Литве, не удастся сделать это сейчас и в Беларуси, говорит лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская.



Получая Премию свободы, которой в этом году была удостоена белорусская демократическая оппозиция, на мероприятии в День защитников свободы она вспомнила и о погибшей под советскими танками Лорете Асанавичюте.



"30 лет назад в этот день к вильнюсской телебашне пришла молодая женщина. Вместе с тысячами других литовцев она пришла, чтобы мирно защищать свободу своей страны. Спустя несколько часов ее насмерть раздавил советский танк. Ее имя, как и имена других 13 героев, в Литве никогда не будет забыто", - сказала С. Тихановская. Режиму 30 лет назад не удалось сломить свободу в Литве, не удастся сделать это сейчас и в Беларуси, говорит лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская.Получая Премию свободы, которой в этом году была удостоена белорусская демократическая оппозиция, на мероприятии в День защитников свободы она вспомнила и о погибшей под советскими танками Лорете Асанавичюте."30 лет назад в этот день к вильнюсской телебашне пришла молодая женщина. Вместе с тысячами других литовцев она пришла, чтобы мирно защищать свободу своей страны. Спустя несколько часов ее насмерть раздавил советский танк. Ее имя, как и имена других 13 героев, в Литве никогда не будет забыто", - сказала С. Тихановская. фото: lrs.lt



По ее словам, как и Л. Асанавичюте, на улицы в этом году вышли из-за будущего своей страны и белорусы.



"И, к сожалению, как и Лорета, некоторые из них из-за этого мирного стремления были убиты. Почему 30 лет назал смелые литовцы пожертвовали собой? И почему сейчас миллионы белорусов рискуют своими жизнями? Причина проста - они осмелились добиваться свободы", - сказала лидер белорусской оппозиции.



"Режим может думать, что, давя нас своими репрессивными мерами, он может сломить наш дух свободы и достоинства. Этого не произошло в Литве, не произойдет и в Беларуси. Назад дороги нет. Но мы должны продолжать борьбу", - отметила С. Тихановская.



Она также поблагодарила Литву за поддержку в борьбе за свободу.



"Важно знать, что в борьбе за демократию мы не одни. Мы столетиями чувствовали плечо соседки-Литвы. Однако сегодня мы благодарны за ее поддержку как никогда ранее, потому что настоящий друг познается в беде. И сегодня от имени всех белорусов я бы хотела вас за это поблагодарить", - сказала представитель Беларуси.



Благодаря за Премию свободы, она отметила, что премия принадлежит "всем белорусам, которые мирно борются с насилием и несоблюдением законов".



"Эта премия - не только большая часть, но и напоминание нам всем, что нам следует оставаться сплоченными и едиными. Мы победим", - сказала лидер белорусской оппозиции.



Председатель парламентской Комиссии по Премии свободы Пауле Кузьмицккне сказала, что эта премия предназначена для каждого белоруса, "который на митингах, акциях протеста, во время шествий, "живых цепей" на улицах, забастовок на предприятиях четко и недвусмысленно заявил о желании перемен".



"Премия свободы предназначена для политзаключенных - раненных или убитых режимом Александра Лукашенко участников протестов. Она предназначена для матерей, женщин, чьи любимые находятся в тюрьмах, а они, продолжая борьбу, отдают свое сердце и любовь пополам - детям и Беларуси", -сказала П. Кузьмицкене.



13 января отмечается в Литве как День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 году во время советской военной агрессии в Вильнюсе. Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.



Ежегодное торжественное заседание парламента перенесено в виртуальное пространство. Записанные заранее выступления и церемония вручения Премии свободы транслируются по интернету и Литовскому радио и ТВ (LRT). По ее словам, как и Л. Асанавичюте, на улицы в этом году вышли из-за будущего своей страны и белорусы."И, к сожалению, как и Лорета, некоторые из них из-за этого мирного стремления были убиты. Почему 30 лет назал смелые литовцы пожертвовали собой? И почему сейчас миллионы белорусов рискуют своими жизнями? Причина проста - они осмелились добиваться свободы", - сказала лидер белорусской оппозиции."Режим может думать, что, давя нас своими репрессивными мерами, он может сломить наш дух свободы и достоинства. Этого не произошло в Литве, не произойдет и в Беларуси. Назад дороги нет. Но мы должны продолжать борьбу", - отметила С. Тихановская.Она также поблагодарила Литву за поддержку в борьбе за свободу."Важно знать, что в борьбе за демократию мы не одни. Мы столетиями чувствовали плечо соседки-Литвы. Однако сегодня мы благодарны за ее поддержку как никогда ранее, потому что настоящий друг познается в беде. И сегодня от имени всех белорусов я бы хотела вас за это поблагодарить", - сказала представитель Беларуси.Благодаря за Премию свободы, она отметила, что премия принадлежит "всем белорусам, которые мирно борются с насилием и несоблюдением законов"."Эта премия - не только большая часть, но и напоминание нам всем, что нам следует оставаться сплоченными и едиными. Мы победим", - сказала лидер белорусской оппозиции.Председатель парламентской Комиссии по Премии свободы Пауле Кузьмицккне сказала, что эта премия предназначена для каждого белоруса, "который на митингах, акциях протеста, во время шествий, "живых цепей" на улицах, забастовок на предприятиях четко и недвусмысленно заявил о желании перемен"."Премия свободы предназначена для политзаключенных - раненных или убитых режимом Александра Лукашенко участников протестов. Она предназначена для матерей, женщин, чьи любимые находятся в тюрьмах, а они, продолжая борьбу, отдают свое сердце и любовь пополам - детям и Беларуси", -сказала П. Кузьмицкене.13 января отмечается в Литве как День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 году во время советской военной агрессии в Вильнюсе. Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.Ежегодное торжественное заседание парламента перенесено в виртуальное пространство. Записанные заранее выступления и церемония вручения Премии свободы транслируются по интернету и Литовскому радио и ТВ (LRT). BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: память, премия, 13 января, вручение, погибшие, Тихановская География: Литва — статья прочитана 204 раза Комментарии