В. Ландсбергис: красная империя лжи сломалась в Литве 🔊 Воспроизвести фото: lrs.lt



Литве выпала своя историческая миссия - сломать советскую доктрину омана и насилия, и красная империя лжи сломалась в Литве, говорит в День защитников свободы первый руководитель государства после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис.



"Литва была первой из советских колоний, появившийся в которой Саюдис (общественно-политическая организация Литвы, возглавившая в 1988- 1990 годах процесс восстановления независимости Литовской Республики - ред.) победил на демократических парламентских выборах, и уполномоченные людьми представители единодушено провозгласили восстановление независимого государства. С этого началось новое строительство демократического общества не по навязанному советской оккупацией диктатурному порядку", - сказал В. Ландсбергис в своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю годовщины событий 13 января. Литве выпала своя историческая миссия - сломать советскую доктрину омана и насилия, и красная империя лжи сломалась в Литве, говорит в День защитников свободы первый руководитель государства после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис."Литва была первой из советских колоний, появившийся в которой Саюдис (общественно-политическая организация Литвы, возглавившая в 1988- 1990 годах процесс восстановления независимости Литовской Республики - ред.) победил на демократических парламентских выборах, и уполномоченные людьми представители единодушено провозгласили восстановление независимого государства. С этого началось новое строительство демократического общества не по навязанному советской оккупацией диктатурному порядку", - сказал В. Ландсбергис в своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю годовщины событий 13 января.



По его словам, Литва не хотела слушать указания из башен Кремля, и "империя злилась, пугала и наказывала, но не сломила".



"И все же пришел день, когда Советский Союз послал против независимой Литвы свою пармию. Это и был январь 1991 года и кульминация дня и ночи 13 января - столкновение безоружных граждан, защищающих свою свободу, с чужой армией, танками, пулями (...), которые убивали жителей Литвы. Безоружные защитники свободы со своим руководством устояли, а захватчики подавились", - сказал В. Ландсбергис.



По его словам, Литва сказала советской империи, что "мы не твое поместье и не твои крепостные, мы будем жить по уставу свободных народов, имя которого - демократия".



В связи с 30-й годовщиной восстановления независимости Литвы январских событий 991 года в публичном пространстве снова возник вопрос о статусе главы государства для председателя Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма В. Ландсбергиса.



Накануне 13 января парламент Литвы принял резолюцию, в которой В. Ландсбергис назван не главой Литвы, а лишь главой Верховного совета Литвы.



В прежней формулировке предлагалось отметить, что "историческую победу одержала Литва, которую тогда возглавлял председатель Верховного совета - Восстановительного сейма В. Ландсбергис", однако статус главы государства для В. Ландсбергиса вызвал возражения части оппозиционных политиков.



13 января отмечается в Литве как День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 году во время советской военной агрессии в Вильнюсе. Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.



Во время советской агрессии в январе 1991 года было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.



Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тоглашнего Верховного совета - Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей. По его словам, Литва не хотела слушать указания из башен Кремля, и "империя злилась, пугала и наказывала, но не сломила"."И все же пришел день, когда Советский Союз послал против независимой Литвы свою пармию. Это и был январь 1991 года и кульминация дня и ночи 13 января - столкновение безоружных граждан, защищающих свою свободу, с чужой армией, танками, пулями (...), которые убивали жителей Литвы. Безоружные защитники свободы со своим руководством устояли, а захватчики подавились", - сказал В. Ландсбергис.По его словам, Литва сказала советской империи, что "мы не твое поместье и не твои крепостные, мы будем жить по уставу свободных народов, имя которого - демократия".В связи с 30-й годовщиной восстановления независимости Литвы январских событий 991 года в публичном пространстве снова возник вопрос о статусе главы государства для председателя Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма В. Ландсбергиса.Накануне 13 января парламент Литвы принял резолюцию, в которой В. Ландсбергис назван не главой Литвы, а лишь главой Верховного совета Литвы.В прежней формулировке предлагалось отметить, что "историческую победу одержала Литва, которую тогда возглавлял председатель Верховного совета - Восстановительного сейма В. Ландсбергис", однако статус главы государства для В. Ландсбергиса вызвал возражения части оппозиционных политиков.13 января отмечается в Литве как День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 году во время советской военной агрессии в Вильнюсе. Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.Во время советской агрессии в январе 1991 года было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тоглашнего Верховного совета - Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: память, Ландсбергис, 13 января, погибшие География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии