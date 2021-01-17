Тут пришла тётя Вера... И углубилась в политическую филологию 🔊 Воспроизвести



В минувший понедельник информационное агентство BNS с разрывом менее часа, на своей русской ветке опубликовало два сообщения на одну тему, означающих, надо полагать, новые заметные вехи во внешнеполитическом курсе Литвы.



Сначала появилась заметка о том, что с конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, именно так и только так отныне будет называться страна наших генацвале во всех официальных документах на литовском языке.



Следом была выпущена информация о том, что министр иностранных дел Литвы Габ­риэлюс Ландсбергис заявил, что наша страна готова рассмотреть изменение названия Беларуси в литовском языке (сейчас «Baltarusija»), если белорусы об этом попросят. В минувший понедельник информационное агентство BNS с разрывом менее часа, на своей русской ветке опубликовало два сообщения на одну тему, означающих, надо полагать, новые заметные вехи во внешнеполитическом курсе Литвы.Сначала появилась заметка о том, что с конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, именно так и только так отныне будет называться страна наших генацвале во всех официальных документах на литовском языке.Следом была выпущена информация о том, что министр иностранных дел Литвы Габ­риэлюс Ландсбергис заявил, что наша страна готова рассмотреть изменение названия Беларуси в литовском языке (сейчас «Baltarusija»), если белорусы об этом попросят. Понятное дело, что Ландс­бергис-мл. не преминул вставить и в эту «актуалию» три копейки: «Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России».



Естественно, я просто обязан был обратиться к народному политологу за комментарием.



- Как по мне, так налицо явное рождение Литвой, точнее, литовскими властями нового жанра – политической филологии, - сказала тётя Вера. – Но если с Грузией всё более или менее понятно: с подачи бывшего спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса, быстро сориентировавшегося в том, кто и что правит во внешней литовской политике, мы в пику Москве переименовали Грузию в Сакартвело, почему-то при этом не потребовав такого же от всех остальных собратьев по евроатлантической интеграции, то в отношении Минска вопросы остаются.



- И какие же именно? – не удержался я.



- Во-первых, совершенно непонятно, почему литовские власти, который год воюющие с «последним диктатором в Европе», только сейчас озаботились этим, таким актуальным вопросом? Кто мешал раньше это сделать? Тем более, что Вильнюс соседнюю страну называл и Балтарусией, и Гудией, то есть варианты были всегда, - пояснила соседка.



- А во-вторых?



- А во-вторых, почему-то в разных СМИ по-разному подаётся инициатор переименования: в одних таковым называют литовские власти, в других – одного из лидеров белорусской оппозиции, а ныне жительницу Вильнюса Светлану Тихановскую, которая указала, что из всех вариантов, предложенных литовскими экспертами, наиболее приемлемо название «Belarusia», - продолжила народный политолог.



- Интересные эксперты! Получается, что по-литовски новое название Гудии будет звучать как «Беларуся», ведь «ia» в литовском языке читается как «я», - поделился я своими знаниями в литовском языке.



- А я тебе больше скажу! Я как гражданка Литвы и её патриот совершенно не понимаю, почему мы до сих пор не переименовали и всех остальных наших соседей: Эстонию – в Ээсти, Польшу – в Польска, Латвию – в… Повезло латышам, выкрутились, - вздохнула тётя Вера. – Надо быть принципиальными до конца! Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Сакартвело, Светлана Тихановская, политическая филология, Гудия, Балтарусия, Габ­риэлюс Ландсбергис Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 — статья прочитана 250 раз Комментарии