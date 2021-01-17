Цепочка нашей жизни 🔊 Воспроизвести



А началось всё ещё на прошлой неделе, когда один из наших постоянных читателей - Пинхос Фридберг, называющий себя буквоедом, обратил внимание «Обзора» на публикацию на сайте литовского телеканала TV3. В ней, в частности, были такие слова: «У избранного в Сейм профессионального гея Томаса Витаутаса Раскявичюса есть новая идея, как взрастить половое равенство в государстве. Он говорит, что в Сейме должны быть нейтральные туалеты, а не отдельные – для мужчин и женщин, как теперь. Так можно было бы избежать разделения по половому признаку». За семь дней, минувших со дня появления первого в этом году номера «Обзора», в Литве произошло немало знаменательных событий, достойных нашего внимания. Но автор этих строк предлагает оглянуться лишь на три из них, хотя, на первый взгляд, все три в одну логическую цепочку не очень-то и увязываются.А началось всё ещё на прошлой неделе, когда один из наших постоянных читателей - Пинхос Фридберг, называющий себя буквоедом, обратил внимание «Обзора» на публикацию на сайте литовского телеканала TV3. В ней, в частности, были такие слова: «У избранного в Сейм профессионального гея Томаса Витаутаса Раскявичюса есть новая идея, как взрастить половое равенство в государстве. Он говорит, что в Сейме должны быть нейтральные туалеты, а не отдельные – для мужчин и женщин, как теперь. Так можно было бы избежать разделения по половому признаку». Читатель задавался вопросом: «Как понимать это выражение – профессиональный гей»?



Не знаю, что имели в виду коллеги с TV3, но могу предположить, что в данном случае имелось в виду, что упомянутый политик, член Сейма от Партии свободы, основой всей своей общественно-политической деятельности сделал именно продвижение «радужных» ценностей.



Но в данном случае вряд ли это настолько важно. Гораздо важнее, что в такой непростой для жизни нашей страны период, когда на ногах Литвы висят серьёзнейшие проблемные «гири», «профессионал» сосредотачивает своё внимание на туалетных буквах «М» и «Ж», или, если всё же использовать литовский язык, - «M» (moterų) и «V» (vyrų).



Именно так простой народ и воспринял слова Т.В.Раскявичюса, бурно отреагировав на аналогичные публикации не только на сайте телеканала TV3.



Впрочем, вскоре герой дня поспешил выступить с уточнением, уверяя, что его слова были вырваны из контекста, а на самом деле, как сейчас принято говорить, всё не так, как вы думаете.



«В минувшие выходные Конгресс США принял обязательство на следующий срок полномочий отказаться от использования названий, связанными с названиями полов. Например, не будут использовать Chair-woman или Chair-man, появится просто Chair. Мне позвонили журналисты и попросили прокомментировать эту инициативу конгресса. Я сказал, что это хорошая инициатива, и тогда меня спросили, надо ли применять такое решение в Литве», - сказал депутат порталу Delfi.



Т.В.Раскявичюс также заметил, что в Литве на практике некоторые сферы тесно связаны с половой принадлежностью. «Например, знаки на дверях в туалет. Поэтому я привёл пример обозначения туалетов в парламенте, а ситуация смешная на самом деле, ведь эти туалеты даже не рядом, а на разных этажах. Значит, если тебе хочется в туалет, надо идти на другой этаж», - пожаловался народный избранник, не став уточнять, почему из-за океана обратились за комментарием к политику такой далёкой и не самой заметной на карте страны и почему именно по такому вопросу и именно к нему.



Но при этом он подчеркнул, что для него этот вопрос - не приоритетный, он работает над проектом закона о партнёрстве и надеется зарегистрировать его в конце февраля.



«Депутаты решают вопросы уровня завхоза», - так прокомментировал ситуацию один из интернет-пользователей. «За наши деньги!» - заметил другой.



Ещё одно звено в этой цепочке событий – развитие ситуации вокруг белорусского санатория «Беларусь», работающего с 1946 года на территории литовского города-курорта Друскининкай.



«Обзор» писал о том, что на этом предприятии, являющимся, к слову, одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе, трудятся 393 человека, 356 из них – граждане Литвы. В конце прошлого года, как с удивлением узнали литовские политики, давно и самым активным образом ратовавшие за усиление акций в отношении «режима Лукашенко», банк «Swedbank», как мы теперь понимаем, без ведома литовских властей, заморозил счета санатория. Поскольку санаторий «Беларусь» находится в ведении Управления делами президента РБ.



Написано «люминий» - значит, «люминий»! Чего в данном случае консультироваться с кем-то!



И литовские власти начали изыскивать варианты, как из этой ситуации можно было выйти с наименьшими имиджевыми потерями. Про будущие экономические потери пока никто не вспоминает (что будет, когда санаторий будет вынужден закрыться?).



Их потом можно будет подсчитать, хотя в то, что кто-то этим захочет заниматься, верится очень и очень слабо.



Поскольку у нас на виду – уже свершившийся факт, который уже можно было бы просчитать. Я о реанимации зелёных стрелок.



Сначала власти заплатили за солидное научное исследование, засвидетельствовавшее о нехорошем воздействии этих самых стрелок на аварийность. Хотя как-то сомнительно было, чтобы на всех перекрёстках все зелёные стрелки содействовали росту числа ДТП. Не прошло и пары лет, как – таки да! – выяснилось, что ДТП и стрелки, если и связаны между собой, то весьма косвенным образом. Гораздо более явная связь между ДТП на перекрёстках и безответственными и невнимательными водителями.



Нет, ещё одного исследования, оплаченного из государственного кармана, не было. Просто отсутствие стрелок тут же создало пробки. Вот и было решено вернуть поэтапно, с ведома очень компетентных структур (серьёзное же дело!), стрелки на старое место.



Сколько стоило снятие стрелок, а потом их водружение, никто пока не подсчитывал.



Видать, есть у наших властей более важные дела. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 — статья прочитана 187 раз Комментарии