Платон 🔊 Воспроизвести Платон (Platon, Πλάτων) – древнегреческий философ, ученик Сократа и учитель Аристотеля, основатель философской школы "Академия" в Афинах.



Точный год, в котором родился философ, неизвестен. Есть предположение, что это произошло в 428 или 427 году до нашей эры. Днём рождения считается 21 мая (7 фаргелиона), в этот день греки праздновали день рождения сына Зевса и титаниды Лето — Аполлона.



О точном месте рождения тоже нет конкретных сведений. Большинство источников называют родным городом Платона Афины, однако есть и другой вариант. Согласно ему биография будущего философа началась на острове Эгина, расположенном в заливе Сароникос, а в Афины семья Платона перебралась для того, чтобы дать детям хорошее образование. Точный год, в котором родился философ, неизвестен. Есть предположение, что это произошло в 428 или 427 году до нашей эры. Днём рождения считается 21 мая (7 фаргелиона), в этот день греки праздновали день рождения сына Зевса и титаниды Лето — Аполлона.О точном месте рождения тоже нет конкретных сведений. Большинство источников называют родным городом Платона Афины, однако есть и другой вариант. Согласно ему биография будущего философа началась на острове Эгина, расположенном в заливе Сароникос, а в Афины семья Платона перебралась для того, чтобы дать детям хорошее образование.



Вскоре после рождения Платона умер его отец Аристон. Периктиона была выдана замуж за брата своей матери (в Афинах такие браки допускались) Пирилампа. Он был вдовцом и воспитывал сына Демоса от первого брака. Известно, что Пириламп был состоятельным человеком и другом Перикла. Он разводил экзотических птиц и, как поговаривали злые языки, посылал их в подарок любовницам Перикла. Тем не менее он сражался в рядах афинского ополчения в битве с беотийцами при Делии (424 год до н. э.) и был ранен. Периктиона родила новому мужу еще одного сына, которого назвали Антифонт в честь отца Пирилампа.



Платон и Сократ. Страница из средневековой книги



Во время учебы лучших результатов Платон добился в литературе, изобразительном искусстве и борьбе, позднее участвовал в Олимпийских и Немейских играх.



Своё прозвище он получил от Сократа за ширину лба и груди. Его семья была небогатой, но знатной: по отцу он происходил от афинского царя Кодра, а по матери - из семьи, давшей Афинам Солона.



Платон пробовал себя в писательском ремесле, сочиняя стихотворения и драмы. В 408 году до н. э. юный Платон решил отнести написанную им трагедию в местный театр. По дороге он столкнулся с немолодым, но крепким мужчиной. У них завязался разговор, который перевернул жизнь юноши с ног на голову, а также дал старт новой жизни. Этим мужчиной был Сократ.



Платон стал его ближайшим учеником.



Платон с Сократом



Сократ является неизменным участником практически всех сочинений Платона, написанных в форме диалогов между историческими и иногда вымышленными персонажами.



Учение Сократа было реформаторским, оно разительно отличалось от того, что было ранее. В его философии акцент с изучения мира и природы смещался на человека. Взгляды и высказывания Сократа впечатлили юного Платона.



В 399 году до н. э. Сократа осудили и приговорили к смертной казни. Во время суда над Сократом, Платон был в числе его учеников, предложивших за него денежный залог.



Обвинялся философ в том, что не чтил богов, почитаемых жителями города, а вместо этого распространял новую веру, тем самым развращая людей. Из уважения к прошлым заслугам, в числе которых участие в Пелопонесской войне, Сократу разрешили выступить с речью защиты (на её основе написана «Апология Сократа» Платона), а смертную казнь провести путем употребления яда из чаши.



Жан Дельвиль. Школа Платона



После приговора Платон заболел и не присутствовал при последней беседе в темнице. Казнь Сократа вызвала лютую ненависть Платона к демократии. Платон стал самым известным и любимым из учеников Сократа. Уважением к педагогу пропитано произведение «Апология», в котором Платон ярко прорисовал портрет учителя. После смерти последнего от добровольного принятия яда, Платон покинул город и уехал на остров Мегары, а затем – в Кирены. Там он стал брать уроки у Феодора, изучая основы геометрии.







Платон на фреске Рафаэля «Афинская школа».



Из этой беды Платона выручил пифагореец Архит, заплатив за него выкуп в 30 мин. Друзья Платона собрали эту сумму, но Архит отказался её принять. После возвращения в Афины (ок. 388–387 до н.э) Платон купил на эти деньги сад, который по имени афинского героя называли Академом. В этом саду Платон открыл свою философскую школу. Школа Платона была общедоступной. Лекции философа могли слушать все желающие, вне зависимости от возраста, благосостояния и общественного положения. Академия пользовалась у афинян большой популярностью, хотя мало смысливший в сложных философских вопросах народ часто расходился, когда Платон начинал беседы о слишком тонких материях.



Учениками мыслителя становились не только афиняне, но и уроженцы других полисов. Во времена Платона с учеников Академии не брали плату. Из труда Диогена Лаэртского известны имена 19 самых выдающихся учеников, но их было намного больше. Среди учеников Академии были две женщины — Аксиотея из Флиунта и Ластения из Мантинеи. Учениками были астроном Евдох, который познакомил Платона с восточными учениями и религиями, и философ Аристотель. Учителя и ученики Академии жили вместе, это Платон перенял у последователей Пифагора.











Официально Платон не был женат ни разу. Сам он продвигал понятие платонической любви, объясняя это чувство уважением и заботой между учениками и учителем, поясняя, что любить необходимо не тело человека, а его душу. Эмоции он считал чем-то низким, что надо уметь держать под контролем.



В стремлении создать концепцию, которая объединяла бы человека и космос, Платон пришёл к объективному идеализму. В трудах он размышлял о душе и небытии, считая, что все предметы, которые окружают человека, являются результатом соединения неодушевленной материи, идеи и души. Платон верил, что есть идеальный мир вещей. По его разумению, все объекты этого мира — совершенные образцы, прообразы предметов, существующих в реальности.



Платон советовал ради здоровья всего нашего тела не давать ни ногам, ни голове никакого иного покрова, кроме того, которым их одарила сама природа. Он был вегетерианцем.







Эратосфен рассказывал, что однажды на острове Делос вспыхнула эпидемия чумы. Жители обратились к Дельфийскому оракулу, который повелел удвоить объём золотого кубического жертвенника Аполлону, не изменяя его формы. За советом обратились к Платону. Он задачу не решил, но истолковал оракула в том смысле, что боги гневаются на греков за нескончаемые междоусобные войны и желают, чтобы вместо войны греки занимались науками, а особенно - геометрией.



Согласно наставлению Платона, «детям нужно определить место в жизни не в зависимости от способностей их отца, но от способности их души».







Считалось, что Платон был божественного происхождения как по отцовской, так и по материнской линиям, причём предком его в обоих случаях был Нептун; но мало того: в Афинах считалось достоверной следующая версия его происхождения. Аристон не знал, как овладеть прекрасной Периктионой; во сне бог Аполлон возвестил ему, чтобы он не прикасался к ней, пока она не разрешится от бремени: это и были отец и мать Платона.



Утверждают, что у Гомера никогда не было больше одного слуги, у Платона более трёх, а у Зенона, главы стоической школы, не было даже и одного.



Решающую роль в жизни Платона имела его встреча со знаменитым философом и педагогом Сократом. Он стал его верным учеником. Тяжёлым ударом для Платона была казнь учителя, несправедливо обвинённого в безбожии и в дурном влиянии на афинских юношей. Сократу ставили в вину то, что он якобы отвлекал молодых людей от государственных дел и приучал их к отвлечённым рассуждениям - «вздорным пустякам».







Биография Платона содержит эпизоды его участия в военных действиях. Он жил во время Пелопонесской войны и воевал при Коринфе и Танагре, практикуя философию в перерывах между сражениями.



Согласно Платону, философия есть высшая наука, которая воплощает в себе чистое стремление к истине. Она – единственный путь к познанию себя, Бога и к истинному счастью. Настоящего мудреца влечёт к философии не сухая, рациональная тяга к мёртвому, абстрактному знанию, а любовное влечение (Эрос) к высочайшему умственному благу.



Подобно Сократу, Платон считал, что повседневные впечатления дают нам искажённый образ реальности. Наивно-непосредственное познание ошибочно. Прояснить его можно лишь путём усиленного размышления и применения философской диалектики, которая учит анализировать, связывать, классифицировать сбивчивые чувственные впечатления, получая из их беспорядочной массы общее понятие – и, наоборот, из общего понятия выводить идеи о родах, видах и единичных предметах.







Так как под друзьями здесь подразумевается Платон, то отсюда и возникла поговорка.



В противовес Сократу и софистам Платон считал, что знание математики необходимо каждому образованному человеку. На дверях его Академии была надпись: "Пусть тот, кто не знает геометрии, не входит сюда".



Давид «Смерть Сократа».



Платон ввёл традицию давать безукоризненные определения, ввёл термины "анализ" и "синтез", обосновал метод доказательства от противного, который теперь широко используется в геометрии. В школе Платона была разработана методика решения задач на построение с помощью циркуля и линейки, что имело большое значение для развития геометрии. Правильные многогранники называют Платоновыми телами, хотя они были известны задолго до него.



Почти все сочинения Платона написаны в форме диалогов. Главным методом познания Платон называет диалектику, которую он определяет как познание самих сущностей вещей. В диалоге «Государство» собеседники приходят к выводу, что занимается диалектикой лишь тот, кто, «делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума, устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не постигнет сущности блага. Так он оказывается на самой вершине умопостигаемого, подобно тому как другой взошел на вершину зримого».







Нормальная семья в идеальной республике Платона отменяется. Сношения между полами тоже регулируются государством. Дети сразу после рождения передаются в общественные воспитательные дома, так что они не знают своих родителей, а взрослые – тех, кого они родили. Материальные блага, выработанные низшим, трудящимся классом, распределяются под государственным контролем. В общем, политическая философия Платона ратует за всецелое порабощение всякого индивида обществом – так, чтобы он служил только коллективным, а не своим личным интересам.



Платон понимал важность математики в изучении философии. Одному из желающих поступить в его школу, но не получившему математического образования, он сказал: «Уйди прочь. У тебя нет орудия философии».







Работы Платона относятся к классическому периоду античной философии. Их особенность – в объединении проблем и решений, которые ранее были выработаны предшественниками. За это Платона, Демокрита и Аристотеля, называют систематиками. Платон философ также являлся идейным оппонентом Демокрита и основателем объективного реализма.



У Платона спросили: "Ты много путешествовал морем, расскажи, что было самым удивительным во время твоих плаваний?" "Самым странным каждый раз было то, - ответил философ, - что мы, в конце концов, благополучно причаливались к берегу"



Прозвание «божественный» было дано Платону всеобщим признанием, и никто не стал бы его у него оспаривать.



Ученик Платона, Аристотель. Скульптура работы Лисиппа



В последние дни жизни он начал работу над новой книгой «О благе как таковом». Основу труда Платон уже сформулировал и делился ею с учениками. Однако перенести мысли на бумагу так и не вышло.



Историки писали, что ученика Сократа никогда не видели смеющимся, при этом спать он ложился с томиком Аристофана, великого поэта. Невзирая на значение Платона в философии, о его повседневной жизни известно мало, в диалогах он лишь изредка упоминал о себе, описывая какие-то незначительные события.



До настоящего времени не сохранилось ни одного оригинального произведения Платона, однако есть копии. Самой древней копией сочинения философа является найденная в городе Пемдже (160 км юго-западнее Каира), написанная на египетском папирусе. Платоновский корпус (Corpus Platonicum) — то есть исторически сложившаяся совокупность сочинений, которые со времён античности связываются с именем Платона и значительная часть которых представляет собой диалоги, — формировался на протяжении долгого времени.







Философа похоронили в Керамике, недалеко от Академии. На его надгробии высекли слова: «Двух сыновей породил Аполлон, Эскулапа и Платона. Один исцеляет тела, а другой — души». Считается, что он был погребён под именем Аристокл. Позже, гробница была демонтирована и сегодня никому неизвестно, где захоронены его останки.



В память о Платоне написаны картины и нарисованы гравюры. В 2010 году вышел художественный фильм «Смерть Сократа», в котором фигурирует Платон.



Однажды он сказал:



- Истинное мнение ведёт нас к правильным действиям ничуть не хуже, чем разум.



- Когда одни думают так, а другие иначе, тогда уже не бывает общего мнения и непременно каждый презирает другого за его образ мыслей.



- Ты опытен - и дни твои направляет искусство, неопытен - и дни катятся по прихоти случая.



- Без смешного нельзя познать серьёзное, и вообще противоположное познаётся с помощью противоположного, если человек хочет быть разумным.



Платон и Аристотель



- С человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти.



- Всё что вызывает переход из небытия в бытиё – творчество.



- О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает ни



прекрасным, ни безобразным. Если дело делается прекрасно и правильно оно становится прекрасным.



- Говорить без усталости, ничего не сказав, - это всегда было высшим даром ораторов.



- Стараясь о счастье других, мы находим своё собственное.



- Пока философы не станут царями в государствах или цари и законодатели не станут философами, т.е. пока обе эти силы - политика и философия - не сольются, до тех пор не будет конца бедствиям государства.



- Самая великая победа - победить себя.



- Гимнастика есть целительная часть медицины.



- Геометрия приближает разум к истине.



- Хорошее начало - половина дела.



- В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и всё что угодно, но только не себя самих.



- Кто сам не убедится, того не убедишь.



- Делай своё дело и познавай самого себя.



- Лучше претерпеть обиду, чем нанести её.



- Спасаясь от дыма, они устремляются в огонь. Недобросовестные ораторы стремятся представить плохое хорошим.



- Справедливость - вот добродетель душ великих.



- Жезлоносцев много, истинно же верующих мало.



- Любимое часто ослепляет любящего.



- Из всех ... искусств ... не осталось бы ни одного, но все они совершенно исчезли бы, если бы было исключено искусство арифметики.



- Мы... никогда не стали бы разумными, если бы исключили число из человеческой природы.



Учитель Платона, Сократ



- Основа всякой мудрости есть терпение.



- Судьба – путь от неведомого к неведомому.



- Из демократии получается тирания.



- Сократ мне друг, но истина дороже (позже эта цитата превратилась в «Платон мне друг, но истина дороже», авторство которой приписывали Аристотелю, Мартину Лютеру и Сервантесу).



- Когда люди вынуждены выбирать из двух зол, никто, очевидно, не выберет большего, если есть возможность выбрать меньшее.



- Можно простить ребенка, который боится темноты. Настоящая трагедия жизни, когда мужчина боится света.



- Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих.



- Дурака можно узнать по двум приметам: он много спрашивает о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают.



- В поисках счастья для других мы находим его для себя.



- Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно.



- Душа обманывается по вине тела.



- Поэт должен творить мифы, а не рассуждения.



- Красноречие — это как кулинария для души.



- Не знающим геометрии вход воспрещен. (Надпись на входе в Академию Платона).



- Государствам до тех пор не избавиться от бед, пока в них не будут править философы.



Статуя Платона в Дельфах



- Все, что вызывает переход из небытия в бытие, — это творчество.



- Воспитание — это усвоение хороших привычек.



- Чтобы приобрести друзей, оценивай их услуги выше, чем они делают это сами, а свои одолжения ниже, чем это кажется друзьям.



- Легче угодить слушателям, говоря о природе богов, но не людей.



- Тиран — самый боязливый человек на свете: ему приходится дрожать даже перед бритвой цирюльника из опасения, что его зарежут.



- Любовь — это желание быть любимым.



- Поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость.



Рассказывают, что ...



* На вопрос о том, как может успокоить себя человек, попавший в беду, Платон ответил:



- Умный будет утешаться тем, что случившееся было неизбежно, а дурак - тем, что с другими случилось то же, что и с ним.



* Рассердившись как-то на своего раба, Платон сказал гостившему у него Ксенократу: "Накажи этого человека - я слишком раздражён, чтобы самому сделать это!"



* Есть лишь два свидетельства, которые рассказывают нам о существовании Атлантиды. Оба они написаны Платоном. Ничего другого не найдено. Можно ли верить Платону? Платон был правнуком Солона, был из рода Солонидов. В том диалоге речь идёт от его лица. Он вряд ли бы мог поместить заведомую ложь и осквернить память своего знаменитого предка, которым очень гордился. Но пока нет возможности ни доказать, ни опровергнуть достоверность слов Платона.



* По поводу Платона британский логик Альфред Уайтхед выразился, что вся европейская философия, по сути, примечание к произведениям древнего грека, ставшего основоположником идеалистического направления.



* В основе философии Платона лежит теория Сократа, согласно которой истинное познание возможно только касательно несубъективных понятий, которые составляют самостоятельный бестелесный мир, сосуществующий миру чувственному. Идеи в понимании Платона автономны, а значит, только их можно познать. Об этом говорится в трудах переходного и зрелого периода.



* С Платоном часто спорил киник Диоген из Синопа (тот, что жил в бочке и ходил днем с фонарем «в поисках человека»). Когда Платон сказал о человеке, что это двуногое животное, лишенное перьев, Диоген подсунул ему ощипанную курицу, назвав платоновским человеком. После этого философу пришлось добавить в формулировку фразу «с плоскими (широкими) когтями».



* У Платона был современник Демокрит, который в отличие от философа был ученым и демократом, ставшим первым полноценным физиком и опередившим время. Платон чувствовал в нем страшную опасность и поэтому, когда видел книги Демокрита, не скупился и все их покупал, но лишь для того, чтобы сжечь.



* В 1511 году изображение Платона появилось в Ватиканском дворце. Его создал итальянский живописец Рафаэль Санти, когда по поручению папы Юлия II писал масштабную фреску в парадном зале дворца. Все фрески стали аллегорическими изображениями деятельности людей: философия — «Афинская школа», богословие — «Диспута», поэзия — «Парнас» и правосудие — «Мудрость, уверенность и сила».



* "Две половинки" андрогина — Платону принадлежит гипотеза о том, что каждый ищет свою "половинку". "Платоническая любовь" — впервые описана в диалогах Платона.



* Платон полагал, что вселенная состоит из четырех элементов — огня, воды, воздуха и земли. А они, в свою очередь, образованы из мельчайших частиц, имеющих строго определенную форму.



Исследователи из Университета Пенсильвании, Будапештского университета технологий и экономики и Университета Дебрецена пришли к выводу, что греческий философ Платон был прав, утверждая, что Земля состоит из кубов. По сути, вопрос, на который ученые искали ответ, заключался в том, какие формы возникнут, если разбить камень на мелкие части. Для этого они создали геометрическую модель, которую разрезали случайным образом на две части, а затем ещё и ещё и в конце концов получили «груду кубиков».



«Объяснить прозрение Платона можно тем, что части некогда единого целого должны соединяться без зазоров. А единственный многогранник, который соединяется без зазоров — это — куб», — говорится в описании исследования. По сути, ученые ответили на вопрос, какие формы создаются, когда камни разбиваются на куски. Они обнаружили, что основная математическая гипотеза объединяет геологические процессы не только на Земле, но и вокруг Солнечной системы.



* Говорят, что Платон благодарил небо за четыре благодеяния: что он родился человеком, а не животным, мужчиной, а не женщиной, греком, а не варваром, и более всего – за то, что он родился афинским гражданином и современником Сократа. И сам Сократ сразу разглядел в Платоне философский гений. Платон - сын Аристона и Перектионы. Настоящее его имя - Аристокл (по - гречески „рlatus" - "полный", "широкоплечий").Вскоре после рождения Платона умер его отец Аристон. Периктиона была выдана замуж за брата своей матери (в Афинах такие браки допускались) Пирилампа. Он был вдовцом и воспитывал сына Демоса от первого брака. Известно, что Пириламп был состоятельным человеком и другом Перикла. Он разводил экзотических птиц и, как поговаривали злые языки, посылал их в подарок любовницам Перикла. Тем не менее он сражался в рядах афинского ополчения в битве с беотийцами при Делии (424 год до н. э.) и был ранен. Периктиона родила новому мужу еще одного сына, которого назвали Антифонт в честь отца Пирилампа.Кроме Платона, у Аристона и Периктионы были и другие дети — сыновья Главкон и Адимант, а также дочь Потона. Дети получили классическое мусическое образование — так называлось образование, включающее в систему эстетическое, нравственное и умственное воспитание (названо в честь муз). Учил Платона в то время философ-досократик Кратил, последователь Гераклита Эфесского. Под его руководством будущий мыслитель изучал литературу, риторику, этику, основы наук и другие дисциплины. Братья Платона сражались в рядах афинского ополчения при Мегаре в 409 году до н. э.Во время учебы лучших результатов Платон добился в литературе, изобразительном искусстве и борьбе, позднее участвовал в Олимпийских и Немейских играх.Своё прозвище он получил от Сократа за ширину лба и груди. Его семья была небогатой, но знатной: по отцу он происходил от афинского царя Кодра, а по матери - из семьи, давшей Афинам Солона.Платон пробовал себя в писательском ремесле, сочиняя стихотворения и драмы. В 408 году до н. э. юный Платон решил отнести написанную им трагедию в местный театр. По дороге он столкнулся с немолодым, но крепким мужчиной. У них завязался разговор, который перевернул жизнь юноши с ног на голову, а также дал старт новой жизни. Этим мужчиной был Сократ.Платон стал его ближайшим учеником.По преданию, впервые услышав Сократа, Платон сжег всё, что написал до сих пор и отказался от политической карьеры, решив всецело посвятить себя философии.Сократ является неизменным участником практически всех сочинений Платона, написанных в форме диалогов между историческими и иногда вымышленными персонажами.Учение Сократа было реформаторским, оно разительно отличалось от того, что было ранее. В его философии акцент с изучения мира и природы смещался на человека. Взгляды и высказывания Сократа впечатлили юного Платона.В 399 году до н. э. Сократа осудили и приговорили к смертной казни. Во время суда над Сократом, Платон был в числе его учеников, предложивших за него денежный залог.Обвинялся философ в том, что не чтил богов, почитаемых жителями города, а вместо этого распространял новую веру, тем самым развращая людей. Из уважения к прошлым заслугам, в числе которых участие в Пелопонесской войне, Сократу разрешили выступить с речью защиты (на её основе написана «Апология Сократа» Платона), а смертную казнь провести путем употребления яда из чаши.После приговора Платон заболел и не присутствовал при последней беседе в темнице. Казнь Сократа вызвала лютую ненависть Платона к демократии. Платон стал самым известным и любимым из учеников Сократа. Уважением к педагогу пропитано произведение «Апология», в котором Платон ярко прорисовал портрет учителя. После смерти последнего от добровольного принятия яда, Платон покинул город и уехал на остров Мегары, а затем – в Кирены. Там он стал брать уроки у Феодора, изучая основы геометрии.Окончив обучение там, философ перебрался в Египет, чтобы учиться у жрецов математической науке и астрономии. В те времена перенимать опыт египтян было популярно среди философов – к этому прибегали Геродот, Солон, Демокрит и Пифагор. В этой стране сформировалось представление Платона о разделении людей на сословия. Платон был убежден, что человек должен попадать в ту или иную касту сообразно его способностям, а не происхождению.Он на десять лет уехал из Афин и путешествовал по Южной Италии, Сицилии, Египту. Во время этих поездок он оказался при дворе сиракузского тирана Дионисия I, которому попытался изложить свои идеи о наилучшем государственном устройстве. Дионисий понял из слов Платона очень мало, стал подозревать философа в подготовке заговора с целью переворота и продал философа в рабство.Из этой беды Платона выручил пифагореец Архит, заплатив за него выкуп в 30 мин. Друзья Платона собрали эту сумму, но Архит отказался её принять. После возвращения в Афины (ок. 388–387 до н.э) Платон купил на эти деньги сад, который по имени афинского героя называли Академом. В этом саду Платон открыл свою философскую школу. Школа Платона была общедоступной. Лекции философа могли слушать все желающие, вне зависимости от возраста, благосостояния и общественного положения. Академия пользовалась у афинян большой популярностью, хотя мало смысливший в сложных философских вопросах народ часто расходился, когда Платон начинал беседы о слишком тонких материях.Учениками мыслителя становились не только афиняне, но и уроженцы других полисов. Во времена Платона с учеников Академии не брали плату. Из труда Диогена Лаэртского известны имена 19 самых выдающихся учеников, но их было намного больше. Среди учеников Академии были две женщины — Аксиотея из Флиунта и Ластения из Мантинеи. Учениками были астроном Евдох, который познакомил Платона с восточными учениями и религиями, и философ Аристотель. Учителя и ученики Академии жили вместе, это Платон перенял у последователей Пифагора.Основанная Платоном школа просуществовала тысячу лет. Чтобы ученики вовремя приходили на занятия, Платон изобрёл будильник, применив в гидравлике принцип реле. Вода каплями падала в верхний ящик и, дойдя до определённого уровня, прорывалась в нижний ящик. Вытесненный при этом воздух по трубке поступал в статую флейтиста и раздавался звук флейты, который будил заснувших учеников ПлатонаЛичная жизнь Платона загадочна даже для историков, которые восстанавливали факты его биографии по крупицам. Философ проповедовал отказ от частной собственности, а также общность жен, мужей и детей. Поэтому нельзя выделить одну жену Платона, как и нельзя точно назвать его биологических детей.Официально Платон не был женат ни разу. Сам он продвигал понятие платонической любви, объясняя это чувство уважением и заботой между учениками и учителем, поясняя, что любить необходимо не тело человека, а его душу. Эмоции он считал чем-то низким, что надо уметь держать под контролем.В стремлении создать концепцию, которая объединяла бы человека и космос, Платон пришёл к объективному идеализму. В трудах он размышлял о душе и небытии, считая, что все предметы, которые окружают человека, являются результатом соединения неодушевленной материи, идеи и души. Платон верил, что есть идеальный мир вещей. По его разумению, все объекты этого мира — совершенные образцы, прообразы предметов, существующих в реальности.Платон советовал ради здоровья всего нашего тела не давать ни ногам, ни голове никакого иного покрова, кроме того, которым их одарила сама природа. Он был вегетерианцем.По мнению Платона, Солнце, Луна и планеты были созданы лишь для того, чтобы с их помощью определять время. По форме эта идея совпадает с аналогичной идеей теории относительности: бессмысленно говорить о времени при отсутствии того, что составляет мироздание.Эратосфен рассказывал, что однажды на острове Делос вспыхнула эпидемия чумы. Жители обратились к Дельфийскому оракулу, который повелел удвоить объём золотого кубического жертвенника Аполлону, не изменяя его формы. За советом обратились к Платону. Он задачу не решил, но истолковал оракула в том смысле, что боги гневаются на греков за нескончаемые междоусобные войны и желают, чтобы вместо войны греки занимались науками, а особенно - геометрией.Согласно наставлению Платона, «детям нужно определить место в жизни не в зависимости от способностей их отца, но от способности их души»."Не золото надо завещать детям, а наибольшую совестливость", - учил Платон.Считалось, что Платон был божественного происхождения как по отцовской, так и по материнской линиям, причём предком его в обоих случаях был Нептун; но мало того: в Афинах считалось достоверной следующая версия его происхождения. Аристон не знал, как овладеть прекрасной Периктионой; во сне бог Аполлон возвестил ему, чтобы он не прикасался к ней, пока она не разрешится от бремени: это и были отец и мать Платона.Утверждают, что у Гомера никогда не было больше одного слуги, у Платона более трёх, а у Зенона, главы стоической школы, не было даже и одного.Решающую роль в жизни Платона имела его встреча со знаменитым философом и педагогом Сократом. Он стал его верным учеником. Тяжёлым ударом для Платона была казнь учителя, несправедливо обвинённого в безбожии и в дурном влиянии на афинских юношей. Сократу ставили в вину то, что он якобы отвлекал молодых людей от государственных дел и приучал их к отвлечённым рассуждениям - «вздорным пустякам».Под впечатлением смерти учителя Платон пишет философские сочинения - диалоги, в которых как бы продолжает беседовать с Сократом. Эти диалоги были блестящей речью в защиту Сократа. Оригинальные тексты Платона до нашего времени не дошли.Биография Платона содержит эпизоды его участия в военных действиях. Он жил во время Пелопонесской войны и воевал при Коринфе и Танагре, практикуя философию в перерывах между сражениями.Согласно Платону, философия есть высшая наука, которая воплощает в себе чистое стремление к истине. Она – единственный путь к познанию себя, Бога и к истинному счастью. Настоящего мудреца влечёт к философии не сухая, рациональная тяга к мёртвому, абстрактному знанию, а любовное влечение (Эрос) к высочайшему умственному благу.Подобно Сократу, Платон считал, что повседневные впечатления дают нам искажённый образ реальности. Наивно-непосредственное познание ошибочно. Прояснить его можно лишь путём усиленного размышления и применения философской диалектики, которая учит анализировать, связывать, классифицировать сбивчивые чувственные впечатления, получая из их беспорядочной массы общее понятие – и, наоборот, из общего понятия выводить идеи о родах, видах и единичных предметах.К Платону и Аристотелю восходит выражение «Платон мне друг, но истина дороже» (Аmicus Plato, sed magis amica veritas). В диалоге о бессмертии души («Федон») Платон говорит: «Если вы меня послушаетесь, то меньше будете думать о Сократе, а больше об истине». Аристотель, критикуя в «Никомаховой этике» учение об идеях, говорит, что это для него тягостная обязанность, т.к. это учение создано его друзьями. «И всё же, - добавляет он, - ради соблюдения истины мы должны отклонить и то, что близко нашему сердцу: нам дорого то и другое, но наш долг – отдать предпочтение истине».Так как под друзьями здесь подразумевается Платон, то отсюда и возникла поговорка.В противовес Сократу и софистам Платон считал, что знание математики необходимо каждому образованному человеку. На дверях его Академии была надпись: "Пусть тот, кто не знает геометрии, не входит сюда".Платон ввёл традицию давать безукоризненные определения, ввёл термины "анализ" и "синтез", обосновал метод доказательства от противного, который теперь широко используется в геометрии. В школе Платона была разработана методика решения задач на построение с помощью циркуля и линейки, что имело большое значение для развития геометрии. Правильные многогранники называют Платоновыми телами, хотя они были известны задолго до него.Почти все сочинения Платона написаны в форме диалогов. Главным методом познания Платон называет диалектику, которую он определяет как познание самих сущностей вещей. В диалоге «Государство» собеседники приходят к выводу, что занимается диалектикой лишь тот, кто, «делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума, устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не постигнет сущности блага. Так он оказывается на самой вершине умопостигаемого, подобно тому как другой взошел на вершину зримого».Платон считал, что поэтов, художников и вообще все произведения умственного творчества следует подчинить строгому правительственному надзору, чтобы в обществе распространялись лишь благородные, полезные произведения, полные добрых нравственных примеров. Не только политическая, но и личная жизнь каждого гражданина должна всецело регулироваться государством – вплоть до установления коммунистической общности имуществ и женщин.Нормальная семья в идеальной республике Платона отменяется. Сношения между полами тоже регулируются государством. Дети сразу после рождения передаются в общественные воспитательные дома, так что они не знают своих родителей, а взрослые – тех, кого они родили. Материальные блага, выработанные низшим, трудящимся классом, распределяются под государственным контролем. В общем, политическая философия Платона ратует за всецелое порабощение всякого индивида обществом – так, чтобы он служил только коллективным, а не своим личным интересам.Платон понимал важность математики в изучении философии. Одному из желающих поступить в его школу, но не получившему математического образования, он сказал: «Уйди прочь. У тебя нет орудия философии».Первым и основательнейшим критиком платонизма выступил ученик самого Платона Аристотель. Он критикует Платона именно за дуализм – учение об отделенном существовании идей, а также за пифагорейскую математизацию естествознания – учение о числах как первой истинной и познаваемой структуре эмпирического мира. В изложении Аристотеля платонизм предстает радикально дуалистическим учением, гораздо более близким к философии пифагорейцев, нежели это можно заметить по собственным диалогам Платона. Аристотель излагает законченную догматическую систему, которой нет в текстах Платона, но именно подобная система будет затем положена в основу метафизики неоплатонизма. Это обстоятельство заставило некоторых исследователей предположить, что помимо писаных диалогов, предназначенных для широкого круга читателей, Платон распространял в узком эзотерическом кругу «неписаное учение» для посвященных (дискуссия о «неписаном учении» Платона продолжается по сей день). Из писаных диалогов наибольший интерес всегда вызывал «Тимей», считаясь квинтэссенцией платоновского творчества.Работы Платона относятся к классическому периоду античной философии. Их особенность – в объединении проблем и решений, которые ранее были выработаны предшественниками. За это Платона, Демокрита и Аристотеля, называют систематиками. Платон философ также являлся идейным оппонентом Демокрита и основателем объективного реализма.У Платона спросили: "Ты много путешествовал морем, расскажи, что было самым удивительным во время твоих плаваний?" "Самым странным каждый раз было то, - ответил философ, - что мы, в конце концов, благополучно причаливались к берегу"Прозвание «божественный» было дано Платону всеобщим признанием, и никто не стал бы его у него оспаривать.Платон называл Сократа «мудрейшим, справедливейшим и лучшим из всех людей, которых я когда - либо знал». Человек - игрушка богов. Этому-то и надо следовать. Надо жить играя.В последние дни жизни он начал работу над новой книгой «О благе как таковом». Основу труда Платон уже сформулировал и делился ею с учениками. Однако перенести мысли на бумагу так и не вышло.Историки писали, что ученика Сократа никогда не видели смеющимся, при этом спать он ложился с томиком Аристофана, великого поэта. Невзирая на значение Платона в философии, о его повседневной жизни известно мало, в диалогах он лишь изредка упоминал о себе, описывая какие-то незначительные события.До настоящего времени не сохранилось ни одного оригинального произведения Платона, однако есть копии. Самой древней копией сочинения философа является найденная в городе Пемдже (160 км юго-западнее Каира), написанная на египетском папирусе. Платоновский корпус (Corpus Platonicum) — то есть исторически сложившаяся совокупность сочинений, которые со времён античности связываются с именем Платона и значительная часть которых представляет собой диалоги, — формировался на протяжении долгого времени.На собственный день рождения в 348 (или 347) году до н. э. Платон покинул этот мир по естественным причинам, учитывая его возраст. Есть не одна версия этих событий. По одной из них, мужчина скончался за рабочим столом, по другой — на свадебном пиршестве. Также одной из причин смерти философа называют педикулёз, но относительно этого в «Истории философии» Томас Стэнли писал, что люди, распространяющие вокруг Платона столь неприятные слухи, нанесли ему немалый вред.Философа похоронили в Керамике, недалеко от Академии. На его надгробии высекли слова: «Двух сыновей породил Аполлон, Эскулапа и Платона. Один исцеляет тела, а другой — души». Считается, что он был погребён под именем Аристокл. Позже, гробница была демонтирована и сегодня никому неизвестно, где захоронены его останки.В память о Платоне написаны картины и нарисованы гравюры. В 2010 году вышел художественный фильм «Смерть Сократа», в котором фигурирует Платон.- Истинное мнение ведёт нас к правильным действиям ничуть не хуже, чем разум.- Когда одни думают так, а другие иначе, тогда уже не бывает общего мнения и непременно каждый презирает другого за его образ мыслей.- Ты опытен - и дни твои направляет искусство, неопытен - и дни катятся по прихоти случая.- Без смешного нельзя познать серьёзное, и вообще противоположное познаётся с помощью противоположного, если человек хочет быть разумным.- Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно.- С человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти.- Всё что вызывает переход из небытия в бытиё – творчество.- О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает нипрекрасным, ни безобразным. Если дело делается прекрасно и правильно оно становится прекрасным.- Говорить без усталости, ничего не сказав, - это всегда было высшим даром ораторов.- Стараясь о счастье других, мы находим своё собственное.- Пока философы не станут царями в государствах или цари и законодатели не станут философами, т.е. пока обе эти силы - политика и философия - не сольются, до тех пор не будет конца бедствиям государства.- Самая великая победа - победить себя.- Гимнастика есть целительная часть медицины.- Геометрия приближает разум к истине.- Хорошее начало - половина дела.- В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и всё что угодно, но только не себя самих.- Кто сам не убедится, того не убедишь.- Делай своё дело и познавай самого себя.- Лучше претерпеть обиду, чем нанести её.- Спасаясь от дыма, они устремляются в огонь. Недобросовестные ораторы стремятся представить плохое хорошим.- Справедливость - вот добродетель душ великих.- Жезлоносцев много, истинно же верующих мало.- Любимое часто ослепляет любящего.- Из всех ... искусств ... не осталось бы ни одного, но все они совершенно исчезли бы, если бы было исключено искусство арифметики.- Мы... никогда не стали бы разумными, если бы исключили число из человеческой природы.- Должен быть почитаем, как бог тот, кто хорошо может определять и разделять.- Основа всякой мудрости есть терпение.- Судьба – путь от неведомого к неведомому.- Из демократии получается тирания.- Сократ мне друг, но истина дороже (позже эта цитата превратилась в «Платон мне друг, но истина дороже», авторство которой приписывали Аристотелю, Мартину Лютеру и Сервантесу).- Когда люди вынуждены выбирать из двух зол, никто, очевидно, не выберет большего, если есть возможность выбрать меньшее.- Можно простить ребенка, который боится темноты. Настоящая трагедия жизни, когда мужчина боится света.- Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих.- Дурака можно узнать по двум приметам: он много спрашивает о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают.- В поисках счастья для других мы находим его для себя.- Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно.- Душа обманывается по вине тела.- Поэт должен творить мифы, а не рассуждения.- Красноречие — это как кулинария для души.- Не знающим геометрии вход воспрещен. (Надпись на входе в Академию Платона).- Государствам до тех пор не избавиться от бед, пока в них не будут править философы.- Задача правителя в том, чтобы из подданных делать хороших людей.- Все, что вызывает переход из небытия в бытие, — это творчество.- Воспитание — это усвоение хороших привычек.- Чтобы приобрести друзей, оценивай их услуги выше, чем они делают это сами, а свои одолжения ниже, чем это кажется друзьям.- Легче угодить слушателям, говоря о природе богов, но не людей.- Тиран — самый боязливый человек на свете: ему приходится дрожать даже перед бритвой цирюльника из опасения, что его зарежут.- Любовь — это желание быть любимым.- Поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость.* На вопрос о том, как может успокоить себя человек, попавший в беду, Платон ответил:- Умный будет утешаться тем, что случившееся было неизбежно, а дурак - тем, что с другими случилось то же, что и с ним.* Рассердившись как-то на своего раба, Платон сказал гостившему у него Ксенократу: "Накажи этого человека - я слишком раздражён, чтобы самому сделать это!"* Есть лишь два свидетельства, которые рассказывают нам о существовании Атлантиды. Оба они написаны Платоном. Ничего другого не найдено. Можно ли верить Платону? Платон был правнуком Солона, был из рода Солонидов. В том диалоге речь идёт от его лица. Он вряд ли бы мог поместить заведомую ложь и осквернить память своего знаменитого предка, которым очень гордился. Но пока нет возможности ни доказать, ни опровергнуть достоверность слов Платона.* По поводу Платона британский логик Альфред Уайтхед выразился, что вся европейская философия, по сути, примечание к произведениям древнего грека, ставшего основоположником идеалистического направления.* В основе философии Платона лежит теория Сократа, согласно которой истинное познание возможно только касательно несубъективных понятий, которые составляют самостоятельный бестелесный мир, сосуществующий миру чувственному. Идеи в понимании Платона автономны, а значит, только их можно познать. Об этом говорится в трудах переходного и зрелого периода.* С Платоном часто спорил киник Диоген из Синопа (тот, что жил в бочке и ходил днем с фонарем «в поисках человека»). Когда Платон сказал о человеке, что это двуногое животное, лишенное перьев, Диоген подсунул ему ощипанную курицу, назвав платоновским человеком. После этого философу пришлось добавить в формулировку фразу «с плоскими (широкими) когтями».* У Платона был современник Демокрит, который в отличие от философа был ученым и демократом, ставшим первым полноценным физиком и опередившим время. Платон чувствовал в нем страшную опасность и поэтому, когда видел книги Демокрита, не скупился и все их покупал, но лишь для того, чтобы сжечь.* В 1511 году изображение Платона появилось в Ватиканском дворце. Его создал итальянский живописец Рафаэль Санти, когда по поручению папы Юлия II писал масштабную фреску в парадном зале дворца. Все фрески стали аллегорическими изображениями деятельности людей: философия — «Афинская школа», богословие — «Диспута», поэзия — «Парнас» и правосудие — «Мудрость, уверенность и сила».* "Две половинки" андрогина — Платону принадлежит гипотеза о том, что каждый ищет свою "половинку". "Платоническая любовь" — впервые описана в диалогах Платона.* Платон полагал, что вселенная состоит из четырех элементов — огня, воды, воздуха и земли. А они, в свою очередь, образованы из мельчайших частиц, имеющих строго определенную форму.Исследователи из Университета Пенсильвании, Будапештского университета технологий и экономики и Университета Дебрецена пришли к выводу, что греческий философ Платон был прав, утверждая, что Земля состоит из кубов. По сути, вопрос, на который ученые искали ответ, заключался в том, какие формы возникнут, если разбить камень на мелкие части. Для этого они создали геометрическую модель, которую разрезали случайным образом на две части, а затем ещё и ещё и в конце концов получили «груду кубиков».«Объяснить прозрение Платона можно тем, что части некогда единого целого должны соединяться без зазоров. А единственный многогранник, который соединяется без зазоров — это — куб», — говорится в описании исследования. По сути, ученые ответили на вопрос, какие формы создаются, когда камни разбиваются на куски. Они обнаружили, что основная математическая гипотеза объединяет геологические процессы не только на Земле, но и вокруг Солнечной системы.* Говорят, что Платон благодарил небо за четыре благодеяния: что он родился человеком, а не животным, мужчиной, а не женщиной, греком, а не варваром, и более всего – за то, что он родился афинским гражданином и современником Сократа. И сам Сократ сразу разглядел в Платоне философский гений. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Платон Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 — статья прочитана 150 раз Комментарии