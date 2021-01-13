Ирина Печерникова: никогда не поздно быть счастливым 🔊 Воспроизвести







1 сентября 2020, не дожив всего 1 день до своего юбилея - 75-летия, умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Викторовна Печерникова.



Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. Ее родители познакомились, когда учились на геофизическом факультете Ленинградского университета. По распределению попали в Чечено-Ингушетию. Там родилось трое детей - сын и две дочери. Ирина была самой младшей. Затем с семьёй переехала в Москву.



В детстве была взбалмошным ребенком, постоянно вредничала. Ее даже выгоняли из детского сада. «И периодически к маме с папой приходила делегация родителей и сообщала, что детям запрещено со мной водиться», - вспоминала она. 1 сентября 2020, не дожив всего 1 день до своего юбилея - 75-летия, умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Викторовна Печерникова.Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. Ее родители познакомились, когда учились на геофизическом факультете Ленинградского университета. По распределению попали в Чечено-Ингушетию. Там родилось трое детей - сын и две дочери. Ирина была самой младшей. Затем с семьёй переехала в Москву.В детстве была взбалмошным ребенком, постоянно вредничала. Ее даже выгоняли из детского сада. «И периодически к маме с папой приходила делегация родителей и сообщала, что детям запрещено со мной водиться», - вспоминала она.



В школьные годы Ирина занималась фигурным катанием, фехтованием, гимнастикой, стрельбой, мотоциклом, лошадьми, а ещё и в театральной студии. С первого раза поступила в театральный, и уже на втором курсе Школы-студии МХАТ Ирину пригласили на интересную и сложную роль в спектакле «Зима тревоги нашей». Там же она впервые узнала, что такое театральные интриги, когда случайно услышала (между гримерками были тонкие перегородки) разговор двух артисток: "Конечно, кому же, как не ей, дать роль в этой пьесе? Наша девочка не промах".



Ирина тогда забилась в декорации и долго плакала. Но утешил педагог: "Запомни, навсегда запомни, если о тебе говорят, значит, ты или женщина необыкновенная, или актриса талантливая. Плакать будешь, когда перестанут".



В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ и стала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. Вл. Маяковского. В 1978-1990 годах играла в Академическом Малом театре, где «забрала» все репертуарные роли.







В 2010-е годы актрису вновь стали приглашать в кино и на телевидение, она стала участницей телешоу «Формула красоты». Благодаря таланту пластических хирургов она помолодела лет на двадцать, и именно преображение известной актрисы расценивалось как главный успех шоу.



Трижды была замужем. С первым мужем - польским музыкантом Збигневом Бизоном - познакомилась благодаря личной трагедии. Тогда Ирина только стала знаменитой на всю страну - после роли учительницы английского языка в фильме Ростоцкого "Доживем до понедельника". Однако на очередных съемках актриса прыгнула в сугроб, а приземлилась на огромный пень - сломала обе ноги. Врачи сказали, что теперь она будет хромать на правую ногу всю жизнь. Ей было всего 23 года.



Она лежала в гипсе, и друзья, чтобы встряхнуть Ирину, решили устроить ей культурную вылазку на концерт польской джаз-группы "Бизоны". Ирине понравилась не только музыка "Бизонов", ей приглянулся солист ансамбля - Збигнев Бизон.



К середине первого концерта она уже поняла, что влюбилась в него по уши. Збигнев тоже сразу заметил Ирину в зрительном зале: маленькая, худенькая, с тростью в руке, но такая веселая, и глаза блестят.



Певец часто гастролировал, восторженными поклонницами его было не удивить, но здесь Збигнев почувствовал, как между ним и Ириной пробежала искра. Вечером Ирина и Збигнев уже вместе пили чай в кафе. Ирина Печерникова забыла про все свои болячки. Она так быстро пошла на поправку, что удивила тогда всех своих врачей. Збышек вдохнул в нее новую жизнь.



Когда группа "Бизоны" вернулась в Польшу, Ирина и Збигнев продолжали общаться. Каждый день она получала от него красивую открытку и сама писала ему письма по-русски. Они очень скучали друг по другу. Когда захотели снова увидеться, выяснилось, что выехать за границу Ира может только к родственнику или к жениху.











На свадьбу Збигнев приехал в Москву. А после регистрации Ирина уехала с мужем в Польшу. Бросила все: и театр, и кино. В Польше Ира очень скучала по родителям, по друзьям, по театру и однажды отпросилась у мужа на месяц в Москву. А когда она вернулась, счастливая, полная впечатлений, Збигнев понял: Ирина должна вернуться на родину. Когда в очередной раз он посадил ее на поезд (она ехала на съемки), Печерникова уезжала на месяц, но обратно так и не вернулась.



Сейчас Збигнев живет в Швеции, преподает, у него взрослые дети.



Вторым мужем Ирина Печерниковой был актер Борис Галкин. Она познакомилась с ним, когда служила в Малом театре. Он на тот момент - студент-выпускник, ставил дипломный спектакль. А влюбился в Ирину еще до знакомства - в ее портрет, который висел в театре. Через пару месяцев знакомства он пришел к ней с предложением руки и сердца. Ирина впоследствии говорила, что и сама не знает, зачем согласилась.



С Галкиным они прожили год. Борис Галкин жил Печерниковой, а Печерникова жила театром. Она очень быстро поняла, что не любит Бориса по-настоящему - в тот момент ей не нужна была семья, ей нужна была только сцена. Ирина подала на развод.



Главной любовью своей жизни Ирина Печерникова считает актера Александра Соловьева, который ждал ее почти 30 лет. Их первое знакомство произошло в 1969 году в театре Маяковского на премьере спектакля "Два товарища", в котором Ирина играла главную роль - Соловьев принес ей цветы, когда артисты вышли на поклоны. Ради Печерниковой Соловьев устроился служить в Малый театр. Но она долго его не замечала.











В 90-е годы у Ирины началась черная полоса - ролей не было. Вместе с работой ушел смысл жизни. Ирина стала забываться только после бокала шампанского, потом - только после пары бутылок. Так продолжалось два года. Печерникова решила лечиться. Ирина узнала адрес одной из клиник на Украине. Приехала, заняла место в очереди. И именно там она столкнулась с Александром Соловьевым - он приехал в клинику с той же бедой, что и Печерникова.



В 1997 году в маленькой церкви на Арбате они тихо обвенчались. Они не расставались ни на минуту, старались все делать вдвоем. Они как будто предчувствовали, что отведенное им вместе время на исходе. 26 декабря 2000 года в 68-е отделение милиции Москвы заглянул прохожий и сообщил, что за углом на цветочной клумбе валяется прилично одетый мужчина. Его лицо показалось знакомым дежурному оперуполномоченному, но где именно он его видел, вспомнить так и не смог. Мужчину оформили, как неизвестного и отправили в Институт Склифосовского. После недельной реанимации, не выходя из комы, он умер. Это был Александр Соловьев. Случилось то, чего Ирина боялась больше всего на свете: Соловьев выпил и то ли подрался, то ли просто упал, но нашли его в бессознательном состоянии.



Печерникова приехала домой только 30 декабря. Ее не было в Москве пять дней. Дома Ирину никто не ждал. Она решила, что Саша обиделся на нее и ушел из дома. Так бывало и раньше, Александр мог вскипеть из-за пустяка и неделю скитаться по друзьям, а потом ворваться домой с огромной охапкой цветов и подарков и на коленях вымаливать прощение. 31 декабря, с первыми ударами курантов Ирина поняла: с любимым что-то случилось. Она упала в обморок. Через два дня после похорон Ирину Печерникову увезли в больницу, там ей поставили диагноз: тяжелое нервное расстройство. Она провела в больнице полгода. Ее пытались вернуть к жизни, а главное - научить спать. Потом последовало несколько лет депрессии и одиночества. Постепенно Ирина смогла вернуться к нормальной жизни.



С Александром Соловьёвым







В последнее время актриса жила в деревне в Ярославской области вместе с близкой подругой Ниной, которая была ее поклонницей. Смерть Ирины была мгновенной: она села за стол и умерла. Вскрытие показало, что причиной столь неожиданного ухода из жизни звезды стал инфаркт. При этом на сердце Ирина никогда не жаловалась, а лечилась от онкологии. Ирина Печерникова жила на пенсию. Детей у нее не было. Свою квартиру на Красных Воротах в Москве и дом в деревне в Ярославской области она завещала сестре. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве, где находится семейная могила Печерниковой, там покоятся ее родители и третий муж.



О жизни и творчестве Ирины Печерниковой снят документальный фильм «Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества».



Кадр из фильма «Земля Эльзы»







Чудесная ее последняя главная роль в фильме Юлии Колесник



"Наш приз за блестящее кинематографическое воплощение: никогда не поздно быть счастливым", - сказала обозреватель "РГ" Сусанна Альперина. Соседкой была актриса Малого театра Руфина Нифонтова. Ирина тайком подкладывала ей под дверь цветы, а однажды набралась смелости и позвонила. "Что нужно, чтобы стать актрисой кино?", - спросила она. "Все", - услышала в ответ, после чего актриса закрыла дверь перед ее носом.В школьные годы Ирина занималась фигурным катанием, фехтованием, гимнастикой, стрельбой, мотоциклом, лошадьми, а ещё и в театральной студии. С первого раза поступила в театральный, и уже на втором курсе Школы-студии МХАТ Ирину пригласили на интересную и сложную роль в спектакле «Зима тревоги нашей». Там же она впервые узнала, что такое театральные интриги, когда случайно услышала (между гримерками были тонкие перегородки) разговор двух артисток: "Конечно, кому же, как не ей, дать роль в этой пьесе? Наша девочка не промах".Ирина тогда забилась в декорации и долго плакала. Но утешил педагог: "Запомни, навсегда запомни, если о тебе говорят, значит, ты или женщина необыкновенная, или актриса талантливая. Плакать будешь, когда перестанут".В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ и стала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. Вл. Маяковского. В 1978-1990 годах играла в Академическом Малом театре, где «забрала» все репертуарные роли.В кино дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года «Каменный гость». Уже первые картины принесли успех, всесоюзную славу и звание одной из главных красавиц Советского Союза. Много снималась во второй половине 1960-х и в 1970-е годы с такими актёрами, как Вячеслав Тихонов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Даль, Владимир Высоцкий и другие.В 2010-е годы актрису вновь стали приглашать в кино и на телевидение, она стала участницей телешоу «Формула красоты». Благодаря таланту пластических хирургов она помолодела лет на двадцать, и именно преображение известной актрисы расценивалось как главный успех шоу.Трижды была замужем. С первым мужем - польским музыкантом Збигневом Бизоном - познакомилась благодаря личной трагедии. Тогда Ирина только стала знаменитой на всю страну - после роли учительницы английского языка в фильме Ростоцкого "Доживем до понедельника". Однако на очередных съемках актриса прыгнула в сугроб, а приземлилась на огромный пень - сломала обе ноги. Врачи сказали, что теперь она будет хромать на правую ногу всю жизнь. Ей было всего 23 года.Она лежала в гипсе, и друзья, чтобы встряхнуть Ирину, решили устроить ей культурную вылазку на концерт польской джаз-группы "Бизоны". Ирине понравилась не только музыка "Бизонов", ей приглянулся солист ансамбля - Збигнев Бизон.К середине первого концерта она уже поняла, что влюбилась в него по уши. Збигнев тоже сразу заметил Ирину в зрительном зале: маленькая, худенькая, с тростью в руке, но такая веселая, и глаза блестят.Певец часто гастролировал, восторженными поклонницами его было не удивить, но здесь Збигнев почувствовал, как между ним и Ириной пробежала искра. Вечером Ирина и Збигнев уже вместе пили чай в кафе. Ирина Печерникова забыла про все свои болячки. Она так быстро пошла на поправку, что удивила тогда всех своих врачей. Збышек вдохнул в нее новую жизнь.Когда группа "Бизоны" вернулась в Польшу, Ирина и Збигнев продолжали общаться. Каждый день она получала от него красивую открытку и сама писала ему письма по-русски. Они очень скучали друг по другу. Когда захотели снова увидеться, выяснилось, что выехать за границу Ира может только к родственнику или к жениху.На свадьбу Збигнев приехал в Москву. А после регистрации Ирина уехала с мужем в Польшу. Бросила все: и театр, и кино. В Польше Ира очень скучала по родителям, по друзьям, по театру и однажды отпросилась у мужа на месяц в Москву. А когда она вернулась, счастливая, полная впечатлений, Збигнев понял: Ирина должна вернуться на родину. Когда в очередной раз он посадил ее на поезд (она ехала на съемки), Печерникова уезжала на месяц, но обратно так и не вернулась.Сейчас Збигнев живет в Швеции, преподает, у него взрослые дети.Вторым мужем Ирина Печерниковой был актер Борис Галкин. Она познакомилась с ним, когда служила в Малом театре. Он на тот момент - студент-выпускник, ставил дипломный спектакль. А влюбился в Ирину еще до знакомства - в ее портрет, который висел в театре. Через пару месяцев знакомства он пришел к ней с предложением руки и сердца. Ирина впоследствии говорила, что и сама не знает, зачем согласилась.С Галкиным они прожили год. Борис Галкин жил Печерниковой, а Печерникова жила театром. Она очень быстро поняла, что не любит Бориса по-настоящему - в тот момент ей не нужна была семья, ей нужна была только сцена. Ирина подала на развод.Главной любовью своей жизни Ирина Печерникова считает актера Александра Соловьева, который ждал ее почти 30 лет. Их первое знакомство произошло в 1969 году в театре Маяковского на премьере спектакля "Два товарища", в котором Ирина играла главную роль - Соловьев принес ей цветы, когда артисты вышли на поклоны. Ради Печерниковой Соловьев устроился служить в Малый театр. Но она долго его не замечала.В 90-е годы у Ирины началась черная полоса - ролей не было. Вместе с работой ушел смысл жизни. Ирина стала забываться только после бокала шампанского, потом - только после пары бутылок. Так продолжалось два года. Печерникова решила лечиться. Ирина узнала адрес одной из клиник на Украине. Приехала, заняла место в очереди. И именно там она столкнулась с Александром Соловьевым - он приехал в клинику с той же бедой, что и Печерникова.В 1997 году в маленькой церкви на Арбате они тихо обвенчались. Они не расставались ни на минуту, старались все делать вдвоем. Они как будто предчувствовали, что отведенное им вместе время на исходе. 26 декабря 2000 года в 68-е отделение милиции Москвы заглянул прохожий и сообщил, что за углом на цветочной клумбе валяется прилично одетый мужчина. Его лицо показалось знакомым дежурному оперуполномоченному, но где именно он его видел, вспомнить так и не смог. Мужчину оформили, как неизвестного и отправили в Институт Склифосовского. После недельной реанимации, не выходя из комы, он умер. Это был Александр Соловьев. Случилось то, чего Ирина боялась больше всего на свете: Соловьев выпил и то ли подрался, то ли просто упал, но нашли его в бессознательном состоянии.Печерникова приехала домой только 30 декабря. Ее не было в Москве пять дней. Дома Ирину никто не ждал. Она решила, что Саша обиделся на нее и ушел из дома. Так бывало и раньше, Александр мог вскипеть из-за пустяка и неделю скитаться по друзьям, а потом ворваться домой с огромной охапкой цветов и подарков и на коленях вымаливать прощение. 31 декабря, с первыми ударами курантов Ирина поняла: с любимым что-то случилось. Она упала в обморок. Через два дня после похорон Ирину Печерникову увезли в больницу, там ей поставили диагноз: тяжелое нервное расстройство. Она провела в больнице полгода. Ее пытались вернуть к жизни, а главное - научить спать. Потом последовало несколько лет депрессии и одиночества. Постепенно Ирина смогла вернуться к нормальной жизни.В последнее время актриса жила в деревне в Ярославской области вместе с близкой подругой Ниной, которая была ее поклонницей. Смерть Ирины была мгновенной: она села за стол и умерла. Вскрытие показало, что причиной столь неожиданного ухода из жизни звезды стал инфаркт. При этом на сердце Ирина никогда не жаловалась, а лечилась от онкологии. Ирина Печерникова жила на пенсию. Детей у нее не было. Свою квартиру на Красных Воротах в Москве и дом в деревне в Ярославской области она завещала сестре. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве, где находится семейная могила Печерниковой, там покоятся ее родители и третий муж.О жизни и творчестве Ирины Печерниковой снят документальный фильм «Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества».Чудесная ее последняя главная роль в фильме Юлии Колесник «Земля Эльзы» 2019 года , где она играет в паре с Вениамином Смеховым. Конечно, о любви. Как же хорошо, что согласилась сниматься, поверила команде, полюбила сценарий по пьесе Ярославы Пулинович. Премьера состоялась на кинофестивале «Амурская осень». Артистка ушла из жизни буквально за несколько дней до премьерного показа. Свой традиционный приз на этом фестивале вручила "Российская газета", который и достался картине "Земля Эльзы»."Наш приз за блестящее кинематографическое воплощение: никогда не поздно быть счастливым", - сказала обозреватель "РГ" Сусанна Альперина. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Ирина Печерникова — статья прочитана 174 раза Комментарии