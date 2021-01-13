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О коронавирусе в Литве сегодня, 13 января
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1694 новых случая коронавируса, сообщил в среду Департамент статистики.
Информации о зарегистрированном за сутки количестве смертей департамент не привел, сославшись на перебои в работе электронной системы e.sveikata и указав, что данные будут обновлены позже.
За минувшие сутки зафиксировано также 1618 выздоровлений от COVID-19.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 163 042 случая COVID-19, 97 336 человек выздоровело, 62 452 все еще больны.
Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привито 27 142 человека.
За минувшие сутки было взято 11 369 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 764 946.
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инф."Обзор", BNS
Категории: в странах Балтии, здоровье, общество
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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