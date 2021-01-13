Загрузка... О коронавирусе в Литве сегодня, 13 января 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 1694 новых случая коронавируса, сообщил в среду Департамент статистики.



Информации о зарегистрированном за сутки количестве смертей департамент не привел, сославшись на перебои в работе электронной системы e.sveikata и указав, что данные будут обновлены позже.



За минувшие сутки зафиксировано также 1618 выздоровлений от COVID-19.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 163 042 случая COVID-19, 97 336 человек выздоровело, 62 452 все еще больны.



Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привито 27 142 человека.



За минувшие сутки было взято 11 369 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 764 946.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 1694 новых случая коронавируса, сообщил в среду Департамент статистики.Информации о зарегистрированном за сутки количестве смертей департамент не привел, сославшись на перебои в работе электронной системы e.sveikata и указав, что данные будут обновлены позже.За минувшие сутки зафиксировано также 1618 выздоровлений от COVID-19.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 163 042 случая COVID-19, 97 336 человек выздоровело, 62 452 все еще больны.Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привито 27 142 человека.За минувшие сутки было взято 11 369 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 764 946. Загрузка... инф."Обзор", BNS Категории: в странах Балтии, здоровье, общество Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 209 раз Комментарии