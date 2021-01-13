Тридцатилетие событий 13 января отмечается в Литве виртуально

В среду в Литве отмечается День защитников свободы.
"30 лет назад жители Литвы победили, потому что в решающие моменты взяли ответственность на себя и так доказали, что они граждане свободного независимого государства. Поэтому 13 января всегда будет напоминать нам, что гражданская сила - не фикция и никогда ею не была. Нет, она совершенно реальна и способна менять мир", - говорит президент Гитанас Науседа.
Из-за угрозы коронавируса 30-летие событий 13 января 1991 года отмечается преимущественно виртуально.
Все традиционные для этой даты мероприятия: косты, концерт, забег от Антакальнисского кладбища до телебашни в Вильнюсе, - перенесены на август.
В среду утром День защитников свободы начнется с акции "Память жива, потому что свидетельствует" - в окнах на десять минут будут зажжены свечи в память о единстве и борьбе за свободу.
Премии свободы сейм Литвы удостоил в этом году белорусскую демократическую оппозицию. Она вручена лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской.
Президент Г. Науседа поздравит лиц, награжденных в этом году медалями Памяти 13 января.
В этом году церемония вручения в Президентском дворце также не состоится, медали лауреатам были доставлены и вручены сотрудниками президентского ведомства.
13 января отмечается в Литве как День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 году во время советской военной агрессии в Вильнюсе. Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.
Во время советской агрессии в январе 1991 года было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.
Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тоглашнего Верховного совета - Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) говорит, что Евросоюз (ЕС) в долгу перед защитниками свободы Литвы, потому что без них Европа выглядела бы по-другому.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что январские события 1991 года сыграли решающую роль в преодолении раздробленности материка и разрушении советской империи.
"Наш Союз в долгу перед защитниками свободы Литвы, потому что сегодняшняя Европа без их смелости выглядела бы по-другомую Январские события 1991 года сыграли решающую роль в преодолении раздробленности материка", - сказала председатель ЕК в видеообращении по случаю годовщины 13 января.
"Тогда сопротивление Советскому Союзу выглядело едва ли не как безнадежный жест. Однако, то, что произошло в ту ночь в Вильнюсе, получило отзвук во всем мире. Эти события вызвали ударные волны, которые в конце концов разрушили советскую империю", - сказала она.
Членство Литвы в ЕС У. фон дер Ляйен назвала историей успеха.
"Сегодня Литва является гордым членом ЕС. И какая это история успеха. Являясь членом еврозоны и Шенгенского пространства, Литва является сердцем европейского сотрудничества", - сказала глава ЕК.
"После вступления (в ЕС - ред.) в 2004 году уровень ее жизни заметно вырос, а литовцы с оптимизмом смотрят в будущее ЕС", - сказала она.
В среду Литва отмечается День защитников свободы в память о жертвах советской агрессии 13 января 1991 года.