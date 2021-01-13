Спикер Сейма Литвы: стоит вернуться к вопросу о статусе главы государства для В. Ландсбергиса 🔊 Воспроизвести



Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что имело бы смысл вернуться к обсуждению вопроса о присвоении статуса главы государства председателю Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутасу Ландсбергису.



В интервью радиостанции Ziniu radijas она подчеркнула, что этот вопрос исключительно важен в контексте того, что Литва в среду отмечает тридцатилетие трагических событий 13 января 1991 года.



"Я считаю, что это был бы красивый, символический шаг и, по правде говоря, я бы его поддержала", - сказала она в интервью.



Как отмечает офис В. Чмилите-Нильсен, председатель сейма имела в виду именно статус главы государства.



Накануне 13 января парламент Литвы принял резолюцию, в которой В. Ландсбергис назван не главой Литвы, а лишь главой Верховного совета Литвы. Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что имело бы смысл вернуться к обсуждению вопроса о присвоении статуса главы государства председателю Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутасу Ландсбергису.В интервью радиостанции Ziniu radijas она подчеркнула, что этот вопрос исключительно важен в контексте того, что Литва в среду отмечает тридцатилетие трагических событий 13 января 1991 года."Я считаю, что это был бы красивый, символический шаг и, по правде говоря, я бы его поддержала", - сказала она в интервью.Как отмечает офис В. Чмилите-Нильсен, председатель сейма имела в виду именно статус главы государства.Накануне 13 января парламент Литвы принял резолюцию, в которой В. Ландсбергис назван не главой Литвы, а лишь главой Верховного совета Литвы. В прежней формулировке предлагалось отметить, что "историческую победу одержала Литва, которую тогда возглавлял председатель Верховного совета - Восстановительного сейма В. Ландсбергис", однако статус главы государства для В. Ландсбергиса вызвал возражения части оппозиционных политиков.



Во время советской агрессии в январе 1991 года было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.



Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.



От "Обзора": за давностью лет участники нынешнего процесса, наверное, забыли, что Витаутас Ландсбергис был председателем Верховного совета Литовской ССР.



Но как-то дружно все об этом забыли... Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: сейм, президент, Ландсбергис, звание География: Литва — статья прочитана 197 раз Комментарии