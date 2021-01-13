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В Житомир! Зеленский сделал «заманчивое» предложение Илону Маску

Илон Маск. Фото: JD Lasica


Президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя американской компании SpaceX, предпринимателя Илона Маска посетить Житомир.

Соответствующее приглашение Зеленский опубликовал сегодня, 12 января, в социальных сетях.

Так, президент Украины отметил пост самого Маска, в котором тот сообщил, что пообщался с семьей конструктора Сергея Королёва. В Житомире, по задумке Зеленского, Маску будет интересно оценить музей Королёва.

«Сегодня день рождения великого украинского учёного, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших… Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посмотреть музей космонавтики Сергея Королёва», — написал Зеленский.
ИА REGNUM напоминает, что у украинской власти уже вошло в традицию адресовать Илону Маску предложения разной степени нелепости.

Так, в 2017 году на тот момент глава правительства Владимир Гройсман направил официальное обращение Маску и предложил ему инициировать проект по сохранению возобновляемой энергии, отметив, что Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций.

Предыдущий министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян хотел реализовать в стране проект Маска Hyperloop. Летом 2018 года Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop, после чего правительство Украины вложило немалые средства в соответствующие эксперименты.
Категории: в Европе
Ключевые слова: музей, Илон Маск, Hyperloop, Маск, Королев, Житомир
География: Украина
статья прочитана 222 раза
добавлена вчера, 12 января, 20:00

Комментарии

Гость
12 января, 23:03
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Зеленский ни чего не попутал? Украина открестилась от советского прошлого.
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