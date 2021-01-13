В Житомир! Зеленский сделал «заманчивое» предложение Илону Маску 🔊 Воспроизвести Илон Маск. Фото: JD Lasica



Президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя американской компании SpaceX, предпринимателя Илона Маска посетить Житомир.



Соответствующее приглашение Зеленский опубликовал сегодня, 12 января, в социальных сетях.



Так, президент Украины отметил пост самого Маска, в котором тот сообщил, что пообщался с семьей конструктора Сергея Королёва. В Житомире, по задумке Зеленского, Маску будет интересно оценить музей Королёва.



«Сегодня день рождения великого украинского учёного, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших… Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посмотреть музей космонавтики Сергея Королёва», — написал Зеленский. Соответствующее приглашение Зеленский опубликовал сегодня, 12 января, в социальных сетях.Так, президент Украины отметил пост самого Маска, в котором тот сообщил, что пообщался с семьей конструктора Сергея Королёва. В Житомире, по задумке Зеленского, Маску будет интересно оценить музей Королёва.«Сегодня день рождения великого украинского учёного, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших… Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посмотреть музей космонавтики Сергея Королёва», — написал Зеленский.



Так, в 2017 году на тот момент глава правительства Владимир Гройсман направил официальное обращение Маску и предложил ему инициировать проект по сохранению возобновляемой энергии, отметив, что Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций.



Предыдущий министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян хотел реализовать в стране проект Маска Hyperloop. Летом 2018 года Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop, после чего правительство Украины вложило немалые средства в соответствующие эксперименты. ИА REGNUM напоминает, что у украинской власти уже вошло в традицию адресовать Илону Маску предложения разной степени нелепости.Так, в 2017 году на тот момент глава правительства Владимир Гройсман направил официальное обращение Маску и предложил ему инициировать проект по сохранению возобновляемой энергии, отметив, что Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций.Предыдущий министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян хотел реализовать в стране проект Маска Hyperloop. Летом 2018 года Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop, после чего правительство Украины вложило немалые средства в соответствующие эксперименты. Категории: в Европе Ключевые слова: музей, Илон Маск, Hyperloop, Маск, Королев, Житомир География: Украина — статья прочитана 222 раза Комментарии