В Литве тендер на развоз вакцины выиграла фирма, производившая овощные галушки - радио 🔊 Воспроизвести







Конкурс общественных закупок на транспортировку по Литве поступающей от зарубежных изготовителей вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек") выиграла фирма, в штате которой числятся два человека. Об этом сообщило во вторник национальное радио LRT.



"Семейное предприятие "Семейное предприятие Sotus derlius ("Сытный урожай"), ранее занимавшееся приготовлением вегетарианских овощных галушек, подписало договор с центром по реагированию на экстремальные для здоровья ситуации при Минздраве Литвы на перевозку вакцины от коронавируса стоимостью 462 тыс. евро", - сообщила радиостанция. По ее данным, победу в тендере, несмотря на то, что у Sotus derlius нет соответствующего опыта и необходимых технических средств и ресурсов, предопределила низкая цена. "Она была на 70 тыс. евро меньше, чем у ближайшего конкурента", - отметил транслятор.



Победитель конкурса обязался развезти вакцину с централизованного склада по маршрутам общей протяженностью 24 тыс. км с ее доставкой в течение суток в 50 мест, где будет проводиться вакцинация.



Особенность вакцины Pfizer и BioNTech в том, что она должна постоянно храниться при экстремально низкой температуре в минус 75 градусов Цельсия. "С учетом всех этих обстоятельств транспортировка препарата стала бы серьезным вызовом даже для крупной логистической компании с солидным опытом работы", - отмечается в сообщении радио.



Владелец Sotus derlius Айдас Симанавичюс заявил радиостанции, что его фирма привлечет к проекту солидных партнеров, которые обеспечат выполнение всех условий контракта. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, вакцина, тендер, развоз — статья прочитана 219 раз Комментарии