Лукашенко поручил правительству ввести ответные санкции в отношении западных стран 🔊 Воспроизвести Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/БелТА/ТАСС



Президент Белоруссии назвал "бандитскими" введенные против предприятий республики санкции



Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству дать симметричный ответ западным государствам, которые первыми ввели санкции в отношении предприятий республики. Об этом сообщает



"Пара-тройка наших предприятий подпали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович [Назаров], передайте [премьер-министру Роману] Головченко и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - сказал Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству дать симметричный ответ западным государствам, которые первыми ввели санкции в отношении предприятий республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА."Пара-тройка наших предприятий подпали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович [Назаров], передайте [премьер-министру Роману] Головченко и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - сказал Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика. По его словам, в Белоруссии работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные. "Они [страны, которые ввели санкции] должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, [но] если они [страны Запада] сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что "не надо бояться, надо уже им показывать зубы". При этом Лукашенко отметил, что правительство должно поддержать свои предприятия, такие как Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), "Амкодор" и другие.



Как сообщил журналистам Пархомчик, есть отдельные предприятия в Финляндии, Германии, которые затягивают вопросы поставок комплектующих предприятиям Белоруссии. "Что будет дальше, это уже покажет время. Но наша задача - находить решения с помощью тех механизмов, которые есть в наших руках, заниматься вопросами импортозамещения, локализации этих компонентов", - отметил глава Минпрома республики.



Ситуация в Белоруссии



В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты голосования и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии.



В частности, ЕС ввел санкции против Управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings. Госдепартамент и Минфин США объявили о введении рестрикций в связи с ситуацией в республике. Ограничительные меры затронут в общей сложности 40 физических лиц и четыре белорусских ведомства. В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 246 раз Комментарии