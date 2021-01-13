Петиция в поддержку национальных меньшинств в ЕС 🔊 Воспроизвести



В ЕС идет сбор подписей под общеевропейской гражданской инициативой, которая должна помочь национальным меньшинствам по всей Европе, в том числе и русскому меньшинству в Латвии. Цель петиции - помочь национальным меньшинствам получить прямой доступ к фондам ЕС и сохранить этническое разнообразие Европы, сообщает



Несмотря на то что права национальных меньшинств закреплены в ключевых документах ЕС, ратифицированных государствами - членами, в некоторых европейских странах эти этнические группы продолжают бороться за свое существование.



В настоящий момент регионы проживания меньшинства финансируется за счет государственных субсидий, а значит они находятся в прямой зависимости от правительств. Однако меньшинство может спокойно жить и развивается только в том случае, если его доступ к экономическим ресурсам не зависит от воли большинства или централизованных учреждений. В ЕС идет сбор подписей под общеевропейской гражданской инициативой, которая должна помочь национальным меньшинствам по всей Европе, в том числе и русскому меньшинству в Латвии. Цель петиции - помочь национальным меньшинствам получить прямой доступ к фондам ЕС и сохранить этническое разнообразие Европы, сообщает НАШ ГОРОД Несмотря на то что права национальных меньшинств закреплены в ключевых документах ЕС, ратифицированных государствами - членами, в некоторых европейских странах эти этнические группы продолжают бороться за свое существование.В настоящий момент регионы проживания меньшинства финансируется за счет государственных субсидий, а значит они находятся в прямой зависимости от правительств. Однако меньшинство может спокойно жить и развивается только в том случае, если его доступ к экономическим ресурсам не зависит от воли большинства или централизованных учреждений. Именно поэтому цель этой гражданской инициативы за национальные регионы – предоставить меньшинствам прямой доступ к фондам ЕС. Это обеспечит им финансовую свободу в странах, в которых они живут. Финансовая независимость означает большую автономию в принятии решений по внутренним вопросам и в расходовании средств.



Инициатива была выдвинута секеями Трансильвании – национальным меньшинcтвом в Румынии. Они считают, что территории, население которых преимущественно составляет национальное меньшинство, должны получить особый статус «Национальных Регионов» и финансироваться ЕС напрямую. Таким образом меньшинства получат отдельные ресурсы и право использовать их так, как они считают нужным, для своего роста и экономического развития, независимо от центральных правительственных учреждений.



Безусловно, проблема, поднятая секеями, касается не только их, но и многих других национальных регионов ЕС. Сегодня в Латвии приблизительно 25% населения страны говорит на русском языке. Это крупнейшее национальное меньшинство в государстве. Основными регионами его проживания всегда были Рига и Латгалия.



В результате принятия инициативы отдельные территории в Латвии, например, Латгалия, также могут получить статус национального региона, а русскоязычное меньшинство финансовую поддержку ЕС и возможность использовать эти ресурсы для решения наиболее важных целей и задач, сформулированных именно местным населением. Это будет означать развитие инфраструктуры, школ и местной экономики, сохранение языка и культуры русскоязычного меньшинства.



Однако изменение законодательства никогда не происходит автоматически. Все зависит от самих национальных меньшинств и гражданского общества. Европейская комиссия примет все необходимые меры только в том случае, если инициатива наберет 1 миллион подписей как минимум из семи стран Европейского союза. Хотя в поддержку петиции уже подписались более одного миллиона человек, необходимо собрать установленное количество подписей, число которых меняется от страны к стране, в ещё 2 государствах.



В Европейском Союзе около 50 миллионов человек принадлежат к национальным меньшинствам, но только объединившись они смогут отстоять свои права. Мы уверены, что мы сможем изменить существующую ситуацию и добиться того, чтобы меньшинства, проживающие в ЕС, стали столь же важными и ценными, как и титульные нации. Подпишите петицию. Помогите своему национальному меньшинству.



Получить подробную информацию об инициативе и подписать ее можно здесь: www.signiteurope.com/ru/ gorod.lv Категории: общество, в Европе Ключевые слова: языки, Европа, конвенция, нацменьшинства, петиция — статья прочитана 207 раз Комментарии