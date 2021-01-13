Запад созрел: COVID-19 — это Гитлер, а значит, время для союза с Россией 🔊 Воспроизвести © REUTERS / JOHN SIBLEY



Происходит нечто крайне интересное: Запад на глазах производит разворот в своем отношении к российским разработкам в области создания вакцин против COVID-19.



За последние дни в самых влиятельных изданиях косяком пошли публикации, которые утверждают, что русская вакцина не так уж и плоха и более того — она, вероятно, вполне себе эффективна.



И это после многих месяцев, когда глобальный мейнстрим сначала был заполнен насмешками на тему "Москва вообще ничего не сможет создать", а затем преисполнился тревог по поводу опасности российского препарата "Спутник V", созданного в кратчайшие сроки и не прошедшего необходимые испытания до запуска в широкий оборот. Факт, что работа над абсолютно всеми вакцинами против коронавируса — в том числе в западных лабораториях — идет по ускоренной процедуре, там, разумеется, никого не смущал. Происходит нечто крайне интересное: Запад на глазах производит разворот в своем отношении к российским разработкам в области создания вакцин против COVID-19.За последние дни в самых влиятельных изданиях косяком пошли публикации, которые утверждают, что русская вакцина не так уж и плоха и более того — она, вероятно, вполне себе эффективна.И это после многих месяцев, когда глобальный мейнстрим сначала был заполнен насмешками на тему "Москва вообще ничего не сможет создать", а затем преисполнился тревог по поводу опасности российского препарата "Спутник V", созданного в кратчайшие сроки и не прошедшего необходимые испытания до запуска в широкий оборот. Факт, что работа над абсолютно всеми вакцинами против коронавируса — в том числе в западных лабораториях — идет по ускоренной процедуре, там, разумеется, никого не смущал.



Еще дальше пошел московский корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер. Он не только похвалил российский препарат, назвав его "подлинным достижением", но и сам им привился, отдельно отметив впечатляющий уровень организации процесса вакцинации и ее доступности гражданам.



Совсем уж удивительная статья вышла в британском журнале Spectator, поводом для которой стала новость о телефонном разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель, обсудивших возможность производства российской вакцины в Германии. Автор материала сравнил COVID-19 с Гитлером и объяснил, что раз тогда — почти 80 лет назад — Запад в лице Черчилля и Рузвельта объединился со Сталиным против общего врага, то нет ничего страшного в том, чтобы и сейчас пойти тем же путем.



Тут, конечно, трудно удержаться от ерничества над логикой и особенностями памяти западных партнеров, которые много лет старательно вдалбливают своей аудитории пропагандистскую ложь "Сталин не лучше Гитлера, а СССР в равной с Третьим рейхом степени несет ответственность за Вторую мировую войну", но быстренько вспоминают, как все было на самом деле, когда оказываются в тупике.



А похоже, именно в нем Запад сейчас и находится.



Несколько дней назад посол Британии в США Карен Пирс сделала скандальное, но и по-своему честное заявление, сказав, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.



Дипломат имела в виду не только вакцину — чей препарат окажется лучшим и будет создан быстрее. Эпидемия COVID-19 стала также проверкой на прочность и эффективность самых разных сфер общественной жизни и государств как управленческих машин в целом.



Пресловутой "победой" над коронавирусом может считаться не его уничтожение (это невозможно — теперь человечеству предстоит с ним жить), а нормализация жизни — с минимальными ограничениями для граждан и без захлебывающихся систем здравоохранения.



У каждой страны свои особенности борьбы с эпидемией. Китай, как известно, пошел по пути жестких, но точечных мер. Буквально пару дней назад там закрыли на недельный строжайший локдаун два очередных города (общей численностью около 18 миллионов жителей) — и все из-за обнаруженных 137 случаев ковида и 197 бессимптомных носителей. Зато остальная почти полуторамиллиардная страна живет относительно обычной жизнью.



У России свои ноу-хау, в результате которых система здравоохранения справляется с нагрузкой, а количество вакцинированных перевалило за миллион. Да и статистика заболеваемости в последние дни внушает оптимизм, хотя, конечно, радоваться рано: надо подождать, что будет после закончившихся новогодних каникул.



Как бы то ни было, на Западе все обстоит куда хуже. Если в США из-за внутриполитических пертурбаций тема борьбы с эпидемией пока отошла на третий план, то в Европе это самый больной вопрос в настоящий момент.



Наиболее тяжелая ситуация в Британии, где власти пошли на введение в Англии локдауна, по жесткости аналогичного самому первому, весеннему. На континенте ситуация немногим лучше — ограничения ширятся и усиливаются, а власти прогнозируют, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми, и грозят карами нарушителям.



Причем вакцинация-то там началась, но с ней связано слишком много разочарований и опасений. Ее скорость довольно низкая, поскольку темпы производства и поставок физически не позволяют удовлетворить имеющийся спрос. Вокруг самих препаратов формируется довольно негативный информационный фон — тут и сообщения о неожиданных смертях получивших прививку (хотя связь между событиями, разумеется, не подтверждена), и новости об особенностях вакцин, которые сами по себе затрудняют и тормозят весь процесс. Например, для основной на Западе на данный момент вакцины Pfizer и BioNTec таковой является обязательность хранения при температуре ниже минус 70 градусов по Цельсию (для сравнения: у "Спутника V" этот показатель составляет минус 18 градусов).



А еще есть огромная общественная усталость и недовольство — и это, возможно, самая большая проблема для властей европейских стран.



Тут наиболее показателен, пожалуй, пример Германии, которая весь прошедший год служила образцом успешной работы в условиях кризиса. Правительство там действовало уверенно и энергично, а имеющиеся в его распоряжении ресурсы позволяли быстро решать возникающие проблемы. Немецкая система здравоохранения успешно выдержала стресс-тест, там не было дефицита больничных коек и ИВЛ, а самая богатая и развитая экономика континента смогла развернуть мощнейшую программу социальной помощи своим гражданам.



Казалось бы, все прекрасно. За одним только но: именно в ФРГ общественное недовольство государственной ковид-политикой — самое масштабное и активное, и проявляется оно, в том числе, в виде многотысячных манифестаций, которые приходится разгонять водометами.



В результате прямо сейчас и федеральное правительство, и власти земель, и лично Ангела Меркель находятся в фактически патовой ситуации. С одной стороны, они вынуждены сохранять локдаун, потому что перед ними ежедневно ложатся сводки, свидетельствующие об ухудшении ситуации и требующие поддержания экстренных мер. А с другой стороны — немецкое общество все больше приходит в бешенство от повсеместных ограничений, сидения по домам и испорченного Рождества — и никакие аргументы, что все делается ради его же блага, уже просто не работают.



Похожие настроения усиливаются и в других странах. Почему глубоко несвободные Россия и Китай проявляют гибкость в ограничительных мерах, чтобы насколько возможно сохранить для граждан обычный образ жизни, а светоч демократии Европа не знает иных методов, кроме как все наглухо закрыть и запретить? Почему у Москвы и Пекина получилось создать вакцины и спокойно запустить процесс массовой вакцинации, а на Западе что ни день, то скандал с прививками? За что людьми платятся бешеные европейские налоги?



А подобные настроения опасны.



Последние годы неоднократно доказали Западу, что его технологии манипуляции общественным мнением имеют свои пределы, а также особенность отказывать в самый неподходящий момент, оборачиваясь непрогнозируемыми и крайне неприятными последствиями.



В свете же нарастающей в мире турбулентности контроль над системой и сохранение ее управляемости становится критически важным. Для той же немецкой правящей элиты на кону сейчас стоит куда большее, нежели просто итоги очередных выборов.



Неудивительно, что сотрудничество с Москвой по вопросу производства вакцины перестало быть для Европы категорически неприемлемым и перешло в разряд решения достаточно выгодного, чтобы о нем стоило поразмыслить.



Автор: Ирина Алкснис для Однако внезапно агентство Bloomberg выпустило материал, в котором журналист Сэм Фазели перечислил причины, благодаря которым можно доверять "Спутнику V".Еще дальше пошел московский корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер. Он не только похвалил российский препарат, назвав его "подлинным достижением", но и сам им привился, отдельно отметив впечатляющий уровень организации процесса вакцинации и ее доступности гражданам.Совсем уж удивительная статья вышла в британском журнале Spectator, поводом для которой стала новость о телефонном разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель, обсудивших возможность производства российской вакцины в Германии. Автор материала сравнил COVID-19 с Гитлером и объяснил, что раз тогда — почти 80 лет назад — Запад в лице Черчилля и Рузвельта объединился со Сталиным против общего врага, то нет ничего страшного в том, чтобы и сейчас пойти тем же путем.Тут, конечно, трудно удержаться от ерничества над логикой и особенностями памяти западных партнеров, которые много лет старательно вдалбливают своей аудитории пропагандистскую ложь "Сталин не лучше Гитлера, а СССР в равной с Третьим рейхом степени несет ответственность за Вторую мировую войну", но быстренько вспоминают, как все было на самом деле, когда оказываются в тупике.А похоже, именно в нем Запад сейчас и находится.Несколько дней назад посол Британии в США Карен Пирс сделала скандальное, но и по-своему честное заявление, сказав, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.Дипломат имела в виду не только вакцину — чей препарат окажется лучшим и будет создан быстрее. Эпидемия COVID-19 стала также проверкой на прочность и эффективность самых разных сфер общественной жизни и государств как управленческих машин в целом.Пресловутой "победой" над коронавирусом может считаться не его уничтожение (это невозможно — теперь человечеству предстоит с ним жить), а нормализация жизни — с минимальными ограничениями для граждан и без захлебывающихся систем здравоохранения.У каждой страны свои особенности борьбы с эпидемией. Китай, как известно, пошел по пути жестких, но точечных мер. Буквально пару дней назад там закрыли на недельный строжайший локдаун два очередных города (общей численностью около 18 миллионов жителей) — и все из-за обнаруженных 137 случаев ковида и 197 бессимптомных носителей. Зато остальная почти полуторамиллиардная страна живет относительно обычной жизнью.У России свои ноу-хау, в результате которых система здравоохранения справляется с нагрузкой, а количество вакцинированных перевалило за миллион. Да и статистика заболеваемости в последние дни внушает оптимизм, хотя, конечно, радоваться рано: надо подождать, что будет после закончившихся новогодних каникул.Как бы то ни было, на Западе все обстоит куда хуже. Если в США из-за внутриполитических пертурбаций тема борьбы с эпидемией пока отошла на третий план, то в Европе это самый больной вопрос в настоящий момент.Наиболее тяжелая ситуация в Британии, где власти пошли на введение в Англии локдауна, по жесткости аналогичного самому первому, весеннему. На континенте ситуация немногим лучше — ограничения ширятся и усиливаются, а власти прогнозируют, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми, и грозят карами нарушителям.Причем вакцинация-то там началась, но с ней связано слишком много разочарований и опасений. Ее скорость довольно низкая, поскольку темпы производства и поставок физически не позволяют удовлетворить имеющийся спрос. Вокруг самих препаратов формируется довольно негативный информационный фон — тут и сообщения о неожиданных смертях получивших прививку (хотя связь между событиями, разумеется, не подтверждена), и новости об особенностях вакцин, которые сами по себе затрудняют и тормозят весь процесс. Например, для основной на Западе на данный момент вакцины Pfizer и BioNTec таковой является обязательность хранения при температуре ниже минус 70 градусов по Цельсию (для сравнения: у "Спутника V" этот показатель составляет минус 18 градусов).А еще есть огромная общественная усталость и недовольство — и это, возможно, самая большая проблема для властей европейских стран.Тут наиболее показателен, пожалуй, пример Германии, которая весь прошедший год служила образцом успешной работы в условиях кризиса. Правительство там действовало уверенно и энергично, а имеющиеся в его распоряжении ресурсы позволяли быстро решать возникающие проблемы. Немецкая система здравоохранения успешно выдержала стресс-тест, там не было дефицита больничных коек и ИВЛ, а самая богатая и развитая экономика континента смогла развернуть мощнейшую программу социальной помощи своим гражданам.Казалось бы, все прекрасно. За одним только но: именно в ФРГ общественное недовольство государственной ковид-политикой — самое масштабное и активное, и проявляется оно, в том числе, в виде многотысячных манифестаций, которые приходится разгонять водометами.В результате прямо сейчас и федеральное правительство, и власти земель, и лично Ангела Меркель находятся в фактически патовой ситуации. С одной стороны, они вынуждены сохранять локдаун, потому что перед ними ежедневно ложатся сводки, свидетельствующие об ухудшении ситуации и требующие поддержания экстренных мер. А с другой стороны — немецкое общество все больше приходит в бешенство от повсеместных ограничений, сидения по домам и испорченного Рождества — и никакие аргументы, что все делается ради его же блага, уже просто не работают.Похожие настроения усиливаются и в других странах. Почему глубоко несвободные Россия и Китай проявляют гибкость в ограничительных мерах, чтобы насколько возможно сохранить для граждан обычный образ жизни, а светоч демократии Европа не знает иных методов, кроме как все наглухо закрыть и запретить? Почему у Москвы и Пекина получилось создать вакцины и спокойно запустить процесс массовой вакцинации, а на Западе что ни день, то скандал с прививками? За что людьми платятся бешеные европейские налоги?А подобные настроения опасны.Последние годы неоднократно доказали Западу, что его технологии манипуляции общественным мнением имеют свои пределы, а также особенность отказывать в самый неподходящий момент, оборачиваясь непрогнозируемыми и крайне неприятными последствиями.В свете же нарастающей в мире турбулентности контроль над системой и сохранение ее управляемости становится критически важным. Для той же немецкой правящей элиты на кону сейчас стоит куда большее, нежели просто итоги очередных выборов.Неудивительно, что сотрудничество с Москвой по вопросу производства вакцины перестало быть для Европы категорически неприемлемым и перешло в разряд решения достаточно выгодного, чтобы о нем стоило поразмыслить.Автор: Ирина Алкснис для РИА Новости РИА Новости Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, аналитика, отношения, запад, коронавирус — статья прочитана 229 раз Комментарии