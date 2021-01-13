От COVID-19 начали прививать работников домов опеки 🔊 Воспроизвести



В течение вторника от COVID-19 намечается привить около одной десятой работников больниц по длительному уходу и домов опеки, говорит литовский министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.



"Сегодня радостный день, когда мы начинаем прививать подопечных и работников домов опеки. (...) Мы планируем, что сегодня в домах опеки будет привито около 6% подопечных, около 9% работников", - сказала министр на пресс-конференции во вторник.



По ее словам, самая интенсивная вакцинация планируется в среду и четверг. Привить первой дозой вакцины подопечных и работников домов опеки намечается в течение пяти дней.



По данным Министерства соцзащиты и труда, численность подопечных больниц по длительному уходу и домов опеки в Литве составляет около 13 тыс. человек, а работает в них более 8 тыс. человек. Примерно 40% их уже переболело COVID-19, поэтому их прививать не будут. В течение вторника от COVID-19 намечается привить около одной десятой работников больниц по длительному уходу и домов опеки, говорит литовский министр социальной защиты и труда Моника Навицкене."Сегодня радостный день, когда мы начинаем прививать подопечных и работников домов опеки. (...) Мы планируем, что сегодня в домах опеки будет привито около 6% подопечных, около 9% работников", - сказала министр на пресс-конференции во вторник.По ее словам, самая интенсивная вакцинация планируется в среду и четверг. Привить первой дозой вакцины подопечных и работников домов опеки намечается в течение пяти дней.По данным Министерства соцзащиты и труда, численность подопечных больниц по длительному уходу и домов опеки в Литве составляет около 13 тыс. человек, а работает в них более 8 тыс. человек. Примерно 40% их уже переболело COVID-19, поэтому их прививать не будут. Кроме того, перед вакцинацией будут делаться экспресс-тесты на антитела, чтобы установить, не переболел ли человек, сам того не зная. В случае положительного результаты прививка тоже не полагается.



Как сообщает министерство, на двойную прививку выделено 20 тыс. доз вакцины.



В стране в общей сложности более 200 больниц по длительному уходу и домов опеки, 35 из них подведомственны Министерству соцзащиты и труда.



По словам М. Навицкене, пока не намерено прививаться от COVID-19 около одной пятой подопечных и примерно одна десятая работников больниц по длительному уходу и домов опеки.



"Полная картина всех учреждений у нас будет на следующей неделе. (...) Мы работаем с каждым учреждением, разъясняя пользу прививок", - сказала она.



Согласно информации Министерства соцзащиты и труда, сейчас ковидом больны почти 600 работников и более 1,3 тыс. подопечных больниц по длительному уходу и домов опеки.



По словам министра, вероятные случаи злоупотреблений в процессе вакцинации от COVID-19 работников и подопечных больниц по длительному уходу и домов опеки пока предотвращаются информационным путем.



"Мы поручили Департаменту социальных услуг и надзора информировать каждое учреждение, в котором идет и будет проводиться вакцинация, чтобы все очереди на вакцинацию были под наблюдением", - сказала М. Навицкене. инф."Обзор" BNS Категории: здоровье, общество Ключевые слова: вакцина, министр, вакцинация, престарелые, пожилые География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии