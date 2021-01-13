Парламент Литвы отдал дань уважения борцам за свободу 🔊 Воспроизвести



Накануне 13 января парламент Литвы специальной резолюцией отдал дань уважения борцам за свободу и подчеркнул важность этой даты в контексте падения тоталитарных режимов Европы.



Также предложено объявить 13 января - День защитников своболы - нерабочим днем.



За подготовленный консерватором Эмануэлисом Зингерисом документ во вторник проголосовало 117 членов сейма, никто не был против, один политик воздержался.



"Это великое событие для жителей Литвы и литовского народоа. 30 лет (прошло - ред.) после "Грюнвальдской битвы" - 13 января, в которой мы победили. Мы победили в этой битве, и мир тогда эхом отозвался и признал нас", - сказал парламентарий, представляя проект.



В резолюции отмечается, что в январе 1991 года была отражена агрессия Советского Союза против восстановленной 11 марта 1990 года независимой Литовской Республики. Накануне 13 января парламент Литвы специальной резолюцией отдал дань уважения борцам за свободу и подчеркнул важность этой даты в контексте падения тоталитарных режимов Европы.Также предложено объявить 13 января - День защитников своболы - нерабочим днем.За подготовленный консерватором Эмануэлисом Зингерисом документ во вторник проголосовало 117 членов сейма, никто не был против, один политик воздержался."Это великое событие для жителей Литвы и литовского народоа. 30 лет (прошло - ред.) после "Грюнвальдской битвы" - 13 января, в которой мы победили. Мы победили в этой битве, и мир тогда эхом отозвался и признал нас", - сказал парламентарий, представляя проект.В резолюции отмечается, что в январе 1991 года была отражена агрессия Советского Союза против восстановленной 11 марта 1990 года независимой Литовской Республики. "13 января является одним из факторов, способствовавших падению Советского Союза и тоталитарного коммунистического режима, закреплению демократии и прав человека на постсоветском пространстве, возвращению стран Центральной и Восточной Европы в семью демократических государств Европы", - говорится в документе.



В резолюции также обращается внимание на пропагандистскую и дезинформирующую деятельность с целью "умалить независимость Литвы, память о защитниках совбоды, исказить историю, разжечь межнациональную рознь".



В ней осуждается решение ведомств России о преследовании литовских судей, прокуроров и других сотрудников правоохраны, которые расследовали и рассматривали уголовное дело о преступлениях против человечности, совершенных во время агрессии СССР в 1991 году.



Во время советской агрессии в январе 1991 года в результате военных действий было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.



Советская власть при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: сейм, 13 января, резолюция География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии