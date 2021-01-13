Ким Чен Ын объявил о создании ядерных сил КНДР 🔊 Воспроизвести



Лидер КНДР Ким Чен Ын на проходящем в Пхеньяне VIII съезде Трудовой партии Кореи был избран генеральным секретарем партии и заявил о завершении создания ядерных сил в стране, сообщает



«VIII съезд Трудовой партии Кореи единогласно принял решение избрать Ким Чен Ына на должность генерального секретаря ТПК», – передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Агентство подчеркнуло, что соответствующее решение является «проявлением единой воли и стремления всех членов партии, народа и военнослужащих Корейской народной армии добиться развития кимирсеновско-кимченировской партии и новых побед революционных идей чучхе». Предыдущий съезд ТПК проходил в мае 2016 года. Лидер КНДР Ким Чен Ын на проходящем в Пхеньяне VIII съезде Трудовой партии Кореи был избран генеральным секретарем партии и заявил о завершении создания ядерных сил в стране, сообщает ВЗГЛЯД «VIII съезд Трудовой партии Кореи единогласно принял решение избрать Ким Чен Ына на должность генерального секретаря ТПК», – передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Агентство подчеркнуло, что соответствующее решение является «проявлением единой воли и стремления всех членов партии, народа и военнослужащих Корейской народной армии добиться развития кимирсеновско-кимченировской партии и новых побед революционных идей чучхе». Предыдущий съезд ТПК проходил в мае 2016 года. Тем временем Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил в понедельник, что КНДР провела поздно вечером в воскресенье военный парад в центре Пхеньяна. «Северная Корея провела ночью на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне военный парад, видимо, приуроченный к VIII съезду Трудовой партии Кореи», – отмечается в сообщении. КНШ отмечает, что военные Южной Кореи и США в этой связи «внимательно следят за развитием ситуации», не исключая, что это могла быть лишь генеральная репетиция мероприятия.



Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на прошедшем съезде ТПК, заявил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. Он подчеркнул, что общий уровень статуса и национальной мощи КНДР «вышел на самый высокий до сих пор уровень». Ким Чен Ын указал, что власти страны намерены увеличить радиус поражения находящихся на вооружении ракет, способных нести ядерное оружие, до 15 тыс. км. Он также подчеркнул, что расширение радиуса поражения будет сочетаться с возможностью нанесения точного удара по целям противника.



Напомним, Ким Чен Ын на открывшемся 5 января VIII съезде Трудовой партии Кореи заявил, что КНДР намерена развивать отношения с Россией и Китаем.



vz.ru Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: угроза, оружие, КНДР, ракета, испытание — статья прочитана 133 раза Комментарии