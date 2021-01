Вышедший из тюрьмы помощник бен Ладена наслаждается спокойной жизнью в лондонском доме за миллион фунтов 🔊 Воспроизвести Фото © The Sun



Как отмечает издание, бывший террорист не выглядит больным после возвращения в Великобританию. Он передвигается без посторонней помощи и на прошлой неделе лично руководил доставкой мебели в свой дом.



Происходящее далеко от той картины, которую нарисовали адвокаты, когда заявили в американском суде, что слабое здоровье заключённого послужило "чрезвычайной и веской" причиной для "сострадательного" досрочного освобождения.



Абдель Бари, осуждённый за причастность к синхронным терактам в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году, в результате которых погибло 224 человека, теперь проживает с 59-летней супругой на северо-западе Лондона после 22 лет за решёткой.



Скотленд-Ярд хочет получить против него "постановление об уведомлении". Если это разрешит Высокий суд Великобритании, бывшего террориста можно будет заставить раскрыть детали любых банковских счетов, мобильных телефонов или планов поездок. Однако источники сообщают, что помощник бен Ладена активно борется против этого шага.



Происходящее далеко от той картины, которую нарисовали адвокаты, когда заявили в американском суде, что слабое здоровье заключённого послужило "чрезвычайной и веской" причиной для "сострадательного" досрочного освобождения.

Абдель Бари, осуждённый за причастность к синхронным терактам в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году, в результате которых погибло 224 человека, теперь проживает с 59-летней супругой на северо-западе Лондона после 22 лет за решёткой.

Скотленд-Ярд хочет получить против него "постановление об уведомлении". Если это разрешит Высокий суд Великобритании, бывшего террориста можно будет заставить раскрыть детали любых банковских счетов, мобильных телефонов или планов поездок. Однако источники сообщают, что помощник бен Ладена активно борется против этого шага.

Ранее, в сентябре, племянница бен Ладена дала первое интервью и восхвалила Трампа.