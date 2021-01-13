ФБР предупреждает о подготовке вооруженных протестов сторонников Трампа по всей стране 🔊 Воспроизвести EPA



ФБР предупредило правоохранителей США о готовящихся по всей стране вооруженных акциях протеста крайне правых экстремистов, которые, как ожидается, состоятся в воскресенье, сообщили американские СМИ, ознакомившиеся с документом, передает



Согласно документу для служебного пользования, который был составлен за неделю до захвата Капитолия, с 16 по 20 января радикалы могут совершить нападения не только на Капитолий в Вашингтоне, но и на административные здания в столицах других штатов и устроить там волнения и беспорядки. ФБР предупредило правоохранителей США о готовящихся по всей стране вооруженных акциях протеста крайне правых экстремистов, которые, как ожидается, состоятся в воскресенье, сообщили американские СМИ, ознакомившиеся с документом, передает ВВС Согласно документу для служебного пользования, который был составлен за неделю до захвата Капитолия, с 16 по 20 января радикалы могут совершить нападения не только на Капитолий в Вашингтоне, но и на административные здания в столицах других штатов и устроить там волнения и беспорядки.



REUTERS Подпись к фото, По сведениям ФБР, за беспорядками стоит ультраправая группировка Boogaloo



Участники группировки призывают штурмовать административные здания и суды до и в день инаугурации победившего на выборах Джо Байдена, которая состоится 20 января.



Корреспондент ABC Аарон Катерски написал в "Твиттере", цитируя документ, полученный телекомпанией, что ФБР получило информацию о выявленной вооруженной группе, которая намерена отправиться в Вашингтон 16 января. Они предупредили, что, если Конгресс попытается снять президента с должности с помощью 25-й поправки к конституции, то начнется большое восстание.



The FBI has "received information about an identified armed group intending to travel to Washington, DC on 16 January. They have warned that if Congress attempts to remove POTUS via the 25th Amendment a huge uprising will occur," according to a bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021



Фракция демократов в Палате представителей Конгресса США внесла на рассмотрение палаты две резолюции, нацеленные на то, чтобы отстранить от власти президента Дональда Трампа до истечения срока его полномочий.



В первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа.



Вторая резолюция - об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.



ФБР ранее обратилось к американцам с просьбой о помощи с идентификацией участников штурма Капитолия, и в результате поступило около 40 тыс. обращений с фотографиями и видео.



EPA Подпись к фото, После событий в Капитолии в американскую столицу уже переброшены военные Национальной гвардии



Между тем, по информации Си-эн-эн, глава бюро национальной гвардии Дэниел Хокансон сообщил, что для обеспечения безопасности до дня инаугурации Байдена и после выделены 15 тыс. человек.



По информации телеканала, Пентагон ранее планировал до 16 января дополнительно разместить 10 тыс. национальных гвардейцев в Вашингтоне.



После событий в Капитолии в американскую столицу уже были переброшены 6,2 тыс. нацгвардейцев.



Тем временем мэр Вашингтона Мюриэл Боусер выступила с призывом воздержаться от посещения города в день инаугурации Байдена.



По ее словам, лучше всего принять участие в церемонии виртуально.



На пресс-конференции в понедельник Боусер сказала, что ее цель - "защитить округ Колумбия от повторения кровопролитного мятежа, произошедшего в Капитолии".



Она также попросила президента Трампа объявить в городе предчрезвычайную ситуацию, что позволило бы координировать ресурсы совместно с федеральным правительством. Сообщается, что организацией этих акций занимается ультраправая группировка Boogaloo. Отмечается, что эта организация верит в неизбежность открытого противостояния властям, и некоторые ее члены считают, что необходимо ускорить события и начать вооруженное антиправительственное сопротивление, которое перерастет в гражданскую войну.Участники группировки призывают штурмовать административные здания и суды до и в день инаугурации победившего на выборах Джо Байдена, которая состоится 20 января.Корреспондент ABC Аарон Катерски написал в "Твиттере", цитируя документ, полученный телекомпанией, что ФБР получило информацию о выявленной вооруженной группе, которая намерена отправиться в Вашингтон 16 января. Они предупредили, что, если Конгресс попытается снять президента с должности с помощью 25-й поправки к конституции, то начнется большое восстание.Фракция демократов в Палате представителей Конгресса США внесла на рассмотрение палаты две резолюции, нацеленные на то, чтобы отстранить от власти президента Дональда Трампа до истечения срока его полномочий.В первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа.Вторая резолюция - об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.ФБР ранее обратилось к американцам с просьбой о помощи с идентификацией участников штурма Капитолия, и в результате поступило около 40 тыс. обращений с фотографиями и видео.Между тем, по информации Си-эн-эн, глава бюро национальной гвардии Дэниел Хокансон сообщил, что для обеспечения безопасности до дня инаугурации Байдена и после выделены 15 тыс. человек.По информации телеканала, Пентагон ранее планировал до 16 января дополнительно разместить 10 тыс. национальных гвардейцев в Вашингтоне.После событий в Капитолии в американскую столицу уже были переброшены 6,2 тыс. нацгвардейцев.Тем временем мэр Вашингтона Мюриэл Боусер выступила с призывом воздержаться от посещения города в день инаугурации Байдена.По ее словам, лучше всего принять участие в церемонии виртуально.На пресс-конференции в понедельник Боусер сказала, что ее цель - "защитить округ Колумбия от повторения кровопролитного мятежа, произошедшего в Капитолии".Она также попросила президента Трампа объявить в городе предчрезвычайную ситуацию, что позволило бы координировать ресурсы совместно с федеральным правительством. bbc.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: импичмент, конгресс, присяга, Трамп, демократы, Байден — статья прочитана 180 раз Комментарии