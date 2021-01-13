Суд в Перу назвал Сороса, Гейтса и Рокфеллера создателями пандемии коронавируса 🔊 Воспроизвести



Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в южном регионе Ика заявил о причастности "доминирующих над миром преступных элит" к созданию пандемии коронавируса нового типа. С таким утверждением члены суда выступили в одном из своих решений, копию которого опубликовала на своем сайте газета Peru.21, передает



"Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эпидемия обладает свойством "предсказуемости", кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, управляющие им и направляющие его в условиях чрезвычайной секретности из своих мировых корпораций, строящих прогнозы до 2030 года", - говорится в документе от 21 декабря. Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в южном регионе Ика заявил о причастности "доминирующих над миром преступных элит" к созданию пандемии коронавируса нового типа. С таким утверждением члены суда выступили в одном из своих решений, копию которого опубликовала на своем сайте газета Peru.21, передает ТАСС "Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эпидемия обладает свойством "предсказуемости", кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, управляющие им и направляющие его в условиях чрезвычайной секретности из своих мировых корпораций, строящих прогнозы до 2030 года", - говорится в документе от 21 декабря. Само дело касалось апелляции защиты обвиняемого в тяжком преступлении на вынесенный ранее вердикт, в соответствии с которым подсудимому был продлен срок превентивного содержания под стражей. По мнению адвокатов, своим решением судьи нарушили право их клиента на мотивированное решение и право на судебную защиту. "Вместо относящихся к сути дела аргументов, представили утверждения спекулятивного характера", - заявил адвокат Ренцо Риега радиостанции RPP.



С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 90,3 млн человек, более 1,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 425 269 случаев заражения, выздоровели 2 800 675 человек, умерли 62 273. ТАСС Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: суд, Сорос, пандемия, Гейтс, Перу, коронавирус — статья прочитана 224 раза Комментарии