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Министр финансов Эстонии раскритиковал предложение президента: очередная грубая попытка захвата власти

Presidendi kantselei


Министр финансов Мартин Хельме подверг резкой критике компромиссное предложение президента Керсти Кальюлайд относительно референдума о браке, сообщает DELFI.

”Керсти Кальюлайд всего один раз встретилась с Путиным, но успела перенять [его] привычки. У людей возникло впечатление, будто в Эстонии президент может распустить парламент и диктовать, каким образом формировать законодательство”, — написал Хельме в Facebook.

Он подчеркнул, что по конституции Эстония является парламентской республикой. ”Президент не может распустить Рийгикогу или давать ему указания. Однако именно это она сейчас пытается сделать при помощи какой-то странной JOKK-схемы (juriidiliselt on kõik korrektne — ”юридически все корректно” — прим.ред.)”.
Хельме отметил, что Кальюлайд не получала от народа голосов и соответственно мандата. Кроме того, у нее нет законного права, а также авторитета, чтобы давать рекомендации или выдвигать предложения парламенту. По мнению Хельме, со стороны Кальюлайд это ”очередная грубая попытка захвата власти”, которая противоречит принципам демократии и конституции.

Напомним, что накануне Кальюлайд обратилась ко всем парламентским фракциям с предложением связать намечаемый референдум по вопросу брака с вотумом доверия Рийгикогу. Это означает, что если выносимый на референдум вопрос не найдет поддержки народа, то будут объявлены внеочередные парламентские выборы.

Президент отметила в направленном парламентским фракциям письме, что в соответствии с действующим Законом о семье брак в Эстонии заключается между мужчиной и женщиной.

"Планируемый референдум задуман для подтверждения этого факта, в то же время неясно, какое влияние будет иметь другой результат референдума. Учитывая опросы, которые показывают, что для большей части жителей Эстонии организация референдума в настоящее время не является важной или необходимой, по моему мнению, было бы разумно потратить направляемые на организацию референдума деньги и время на разрешения беспокоящего наше общество коронакризиса", — написала глава государства.
rus.delfi.ee
Категории: политика, общество
Ключевые слова: браки, закон, референдум, ЛГБТ
География: Эстония
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добавлена сегодня, 13 января, 08:00

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