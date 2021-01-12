А. Гуога отказывается от мандата члена сейма Литвы 🔊 Воспроизвести



Член сейма Литвы Антанас Гуога отказывается от мандата члена сейма Литвы.



Такое заявление он вручил во вторник Главной избирательной комиссии (ГИК), подтвердила BNS председатель (ГИК) Лаура Матьёшайтите.



"После 16 час. было получено заявление члена сейма А. Гуоги об отказе от мандата члена сейма", - сказала BNS Л. Матьёшайтите.



По ее словам, А. Гуога просит аннулировать его мандат с 14 января, созвать в этой связи заседание комиссии, на котором он готов зачитать просьбу о прекращении его полномочий.



А. Гуога избран в сейм с оппозиционной Партией труда. После его отказа от мандата в сейм попадет оставшийся за чертой в партийном списке Артурас Скарджюс. Член сейма Литвы Антанас Гуога отказывается от мандата члена сейма Литвы.Такое заявление он вручил во вторник Главной избирательной комиссии (ГИК), подтвердила BNS председатель (ГИК) Лаура Матьёшайтите."После 16 час. было получено заявление члена сейма А. Гуоги об отказе от мандата члена сейма", - сказала BNS Л. Матьёшайтите.По ее словам, А. Гуога просит аннулировать его мандат с 14 января, созвать в этой связи заседание комиссии, на котором он готов зачитать просьбу о прекращении его полномочий.А. Гуога избран в сейм с оппозиционной Партией труда. После его отказа от мандата в сейм попадет оставшийся за чертой в партийном списке Артурас Скарджюс. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, депутат, мандат, Гуога География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии