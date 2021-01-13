Началась распродажа биткоина. На сколько упадёт курс криптовалюты и как спасти сбережения 🔊 Воспроизвести



На крипторынке началась паническая распродажа. Биткоин стремительно подешевел. Это произошло под воздействием новых факторов, которые могут обрушить курс монеты уже в ближайший месяц. До каких отметок подешевеет криптовалюта и что делать инвесторам, чтобы спасти свои сбережения? Выяснял



Как долго будет падать курс биткоина



На прошлой неделе биткоин достиг исторического максимума — более 41 тысячи долларов. Для сравнения: в декабре 2017 года он вырос до 20 тысяч. С тех пор биткоин стал стремительно дешеветь, а многие инвесторы потеряли интерес к крипторынку.



Этой зимой сложилась ситуация, которая оказалась очень похожей на историю 2017 года. Биткоин совершенно неожиданно начал резко дорожать. Причём настолько, что побил предыдущий исторический рекорд более чем в два раза. Впрочем, уже на этой неделе криптовалюта стала стремительно терять в цене. Только за понедельник биткоин подешевел сразу на 20%, а курс снизился до 30 000. Затем произошла коррекция до 36 000, но есть все основания полагать, что начинается нисходящий тренд. На крипторынке началась паническая распродажа. Биткоин стремительно подешевел. Это произошло под воздействием новых факторов, которые могут обрушить курс монеты уже в ближайший месяц. До каких отметок подешевеет криптовалюта и что делать инвесторам, чтобы спасти свои сбережения? Выяснял ЛАЙФ На прошлой неделе биткоин достиг исторического максимума — более 41 тысячи долларов. Для сравнения: в декабре 2017 года он вырос до 20 тысяч. С тех пор биткоин стал стремительно дешеветь, а многие инвесторы потеряли интерес к крипторынку.Этой зимой сложилась ситуация, которая оказалась очень похожей на историю 2017 года. Биткоин совершенно неожиданно начал резко дорожать. Причём настолько, что побил предыдущий исторический рекорд более чем в два раза. Впрочем, уже на этой неделе криптовалюта стала стремительно терять в цене. Только за понедельник биткоин подешевел сразу на 20%, а курс снизился до 30 000. Затем произошла коррекция до 36 000, но есть все основания полагать, что начинается нисходящий тренд. — Падение связано с чрезвычайно высоким темпом роста биткоина. Страх трейдеров перед коррекцией постепенно усиливался. Из-за этого уменьшался спрос на актив. А на отметке 41 538 (на моём графике) находился уровень сопротивления, который в итоге явился поводом для коррекции. Сначала цена перешла в боковой коридор между 39 000 и 41 400, а после пробития его нижней границы началась паническая распродажа, — рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.



По его прогнозам, в ближайшее время курс криптовалюты будет находиться на уровне от 30 000 до 36 000 долларов. Впрочем, есть вероятность и дальнейшей полномасштабной коррекции. Тогда биткоин снизится до 18 000, после чего можно будет ожидать новую волну роста.



— Падение биткоина связано с бегством инвесторов из рисковых активов. Это произошло на фоне укрепления доллара США на "Форексе". Так как биткоин относится к рисковым активам, то ему не удалось избежать падения, — отметил аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.



Причиной для снижения стало общее усиление рыночных рисков в связи со штурмом Капитолия в США, угрозой импичмента Дональду Трампу, общим усилением напряжённости вокруг этих событий. В таких условиях многие инвесторы сочли, что наступил хороший момент для фиксации прибыли. Об этом говорит главный аналитик "Телетрейда" Марк Гойхман.



Он считает, что дальнейший курс биткоина во многом будет зависеть от того, по какому сценарию станет развиваться ситуация в США и как быстро успокоятся рынки.



Как спасти сбережения в криптовалюте



За последние четыре недели биткоин подорожал на 120% — до 41 950 долларов за монету. Он вырос примерно на 5737 долларов за неделю. По словам Владислава Антонова, нужно понимать, что там, где высокая доходность, высокие риски потерять деньги.



— Если инвестор не готов к падениям на 30–40%, то лучше выбрать другой рынок для инвестиций. В любом случае он должен изначально решить, какой риск готов понести при худшем сценарии. Иначе можно годами ждать восстановления после падения. Для примера достаточно посмотреть на 2018 год после ралли в 2017-м, — пояснил Владислав Антонов.







По его словам, сейчас хорошее время, чтобы продать криптовалюту, для тех, кто начинает нервничать и боится потерять деньги. Дело в том, что даже после сильного падения на этой неделе биткоин ещё может обновить максимум, потому что его покупают за альткоины.



— Если покупатели смогут закрепиться выше 39 500 и этот курс продержится более трёх дней, то рост, скорее всего, продолжится до 46 700, — считает Владислав Антонов.



Марк Гойхман отметил, что сделать сейчас объективный прогноз по дальнейшему движению курса криптовалюты невозможно. Ситуация на мировых рынках очень нестабильная и малопредсказуемая. Если инвесторы купили биткоин по высокой цене и не готовы рисковать, то самое время перейти в другие активы, например в акции или облигации. Оставлять сбережения в криптовалюте имеет смысл только тем, кто готов рискнуть.



— Не стоит удивляться резким колебаниям курса биткоина. Такие масштабные взлёты и падения криптовалют связаны с их особенностями. Биткоин кардинально отличается от акций, валют и сырья тем, что не имеет твёрдой материальной основы. Его виртуальность и спекулятивность дают возможность как поднимать, так и снижать курс гораздо сильнее, чем у фиатных денег, — пояснил Марк Гойхман.



Впрочем, основания для нового взлёта курса криптовалюты тоже есть. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев напоминает, что на прошлой неделе рост актива был простимулирован заявлениями разных крупных инвестфондов. Они сообщили, что намерены вложить в биткоин крупные средства (сотни миллионов долларов).



— Поведение частного инвестора сейчас будет зависеть от выбранной стратегии. Если планировались долгосрочные вложения, то нужно переждать эту ситуацию и на пике падения биткоина прикупить актив по оптимальной цене. Потому что в дальнейшем он вновь пойдёт в рост и, по разным прогнозам, может в разы превзойти нынешние уровни. Если задача состояла в том, чтобы заработать в короткий промежуток времени, то стоит начать фиксировать прибыль и продавать криптовалюту, — пояснил Артём Деев. life.ru Категории: экономика, в мире Ключевые слова: курс, биткоин, падение — статья прочитана 170 раз Комментарии