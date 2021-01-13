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По просьбе С. Тихановской Г. Ландсбергис предлагает обсудить изменение названия Беларуси



После получения письма лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился в Государственную комиссию по литовскому языку (ГКЛЯ) по поводу изменения литовского названия Беларуси как страны (Baltarusija - ред.).

Как сообщает МИД, в письме, которое министр получил во вторник, С. Тихановская призывает изменить литовское название Беларуси на более близкую этой стране форму.

Министерство отмечает, что в письме указано, что такое решение Литвы будет означать уважение к суверенитету соседнего государства и "поддержку языковой и культурной идентичности белорусского народа".

"Беларусь" означает "Белая Русь", а не "Россия". МИД Литвы обратится к ГКЛЯ с просьбой дать оценку предложению и начать процедуру уточнения названия", - сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.
Он сказал BNS, что обсудил этот вопрос со С. Тихановской в пятницу.

"Моя цель - чтобы началась дискуссия. И историки Вильнюсского университета, и ректор (...) высказывали важную позицию о возможном изменении названия Беларуси, к которой следует прислушаться", - сказао во вторник министр ИД журналистам в сейме.

"Я немного "попробовал" истории, и это может быть мое личное мнение, что эта составная часть Rusija (в литовском названии Беларуси Baltarusija - ред.) имеет куда более позднее происхождение. Это название не связано ни с народом, ни с государством, а оригинальное название идет от времен Киевской Руси, именно Белая Русь, которая для нас приемлема и которую нам следует признавать", - сказал он.

"Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большой смысл в деле формирования самосознания белорусского народа", - подчеркнул Г. Ландсбергис.

Предложений по конкретной форме названия МИД ожидает от комиссии, сказала BNS пресс-атташе Г. Ландсбергиса Витауте Шмайжите.

ГКЛЯ два с половиной года назад по просьбе МИД утвердила альтернативное литовское название Грузии - Сакартвело (Sakartvelas).

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Председатель Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) Аудрис Антанайтис пока не видит возможности для обсуждения вопроса об изменении литовского названия Беларуси из-за ситуации в этой стране, но не исключает ее после смены режима Александра Лукашенко.

Он сказал, что комиссия "очень поддерживает белорусский народ, который борется за свободу", но с осторожностью относится к "вещам, которые зависят от политических обстоятельств", так как изменения названия официально не просит само государство.

"Возникнет очень много вопросов, прежде всего, и о том, что Украина - это Красеая Русь, Россия - это Черная Русь. Так что придется отвечать, почему мы меняем только одно название. Все же названия государств =- не политическая разменная моента. Может быть, после того, как этот бандит (Александр - ред.) Лукашенко падет, Беларусь попросит нас изменить название точно так, как это сделала Грузия" (которая по-литовски теперь официально называется Сакартвело/Sakartvelas - ред.)", - сказал председатель ГКЛЯ.

А. Антанайтис также выразил понимание, что об этом просит лидер оппозиции и "избранная президент Беларуси" Светлана Тихановская, однако, по его словам, это может создать опасный прецедент.

"Может оказаться много государств, лидеры оппозиции которых или даже руководители которых попросят изменить названия, а это все же будет непросто. Я понимаю, что Светлана - избранняа президент. Но все-таки давайте, наверное, подождем, пока ситуация успокоится", - сказал А. Антанайтис.

Сейчас в литовском языке существуют две краткие (традиционные) формы названия Беларуси - Baltarusija и Gudija.
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, розыск, протесты, активисты, Тихановская
География: Литва
статья прочитана 237 раз
добавлена вчера, 12 января, 18:30

Комментарии

прохожий
12 января, 22:32
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Гражданин Беларуси - белорус.
Это понятно.
А гражданин Белой Руси?
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