Город безработных: сотрудники санатория Belorus в Литве устроили пикет 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Elena Ramanauskiene



Ранее в литовском Сейме в очередной раз отклонили предложение по выплате субсидий за время простоя работникам учреждения, сообщает



Сотрудница санатория Елена Раманаускене опубликовала фотографии в Facebook, на которых можно увидеть развешенные на заборе вокруг здания плакаты с акции, которая прошла во вторник. Также персонал санатория объезжал его территорию вокруг на машинах. Ранее в литовском Сейме в очередной раз отклонили предложение по выплате субсидий за время простоя работникам учреждения, сообщает Sputnik Литва . Сотрудники санатория "Белорус" (Belorus) в Друскининкае устроили пикет с призывами к президенту Литвы защитить права литовских граждан, работающих в этом учреждении.Сотрудница санатория Елена Раманаускене опубликовала фотографии в Facebook, на которых можно увидеть развешенные на заборе вокруг здания плакаты с акции, которая прошла во вторник. Также персонал санатория объезжал его территорию вокруг на машинах. © PHOTO : FACEBOOK / ELENA RAMANAUSKIENE



Надписи на плакатах отражают вопросы, волнующие персонал учреждения, оставшийся без работы: "Почему уничтожается санаторий Belorus? Кто следующий?".



Также можно увидеть прямые обращения к литовскому лидеру Гитанасу Науседе: "Президент, где обещанное государство благосостояния?", "Президент, защищайте выбравший вас литовский народ!".



© PHOTO : FACEBOOK / ELENA RAMANAUSKIENE



Кроме того, сотрудники санатория напомнили, что 400 безработных – это 400 голодных семей и 68 бездомных.



Еще одна сотрудница санатория Светлана Можджер возмутилась в Facebook тем, что в этой ситуации политические игры стали важнее здоровья людей.



Опубликовано Mano Druskininkai Вторник, 12 января 2021 г.



"А что будет с сотрудниками, которые здесь работают и хотят работать? Ничего, единственное, что после увольнения этих работников - для нашего маленького Друскининкая это будет означать только одно – получить не очень приятный статус "города безработных". Если кто-то скажет, что есть другие учреждения… Нет - существующие учреждения едва справляются (а некоторые также увольняют) со своими сотрудниками, зачем им еще больший "балласт"?", - написала она.



Ситуация с санаторием



Ранее Swedbank заморозил счета санатория Belorus в Друскининкае из-за вступления в силу третьего пакета санкций ЕС против белорусских властей, в результате чего сотрудники остались без зарплаты. В учреждении работают сотни граждан Литвы и ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, в том числе дети.



На прошлой неделе МИД Литвы обратился в Swedbank с просьбой разморозить счета для зарплат сотрудников. Президент Литвы Гитанас Науседа также призвал правительство помочь работникам учреждения, отметив, что санкции не должны ухудшать положение литовских граждан и компаний.



Банк Литвы, в свою очередь, начал делать переводы работникам санатория после того, как стало возможным выплатить сотрудникам учреждения декабрьские зарплаты.



Кроме того, в Литве встал вопрос о выплате субсидий сотрудникам санатория за время простоя. Комитет Сейма по социальным вопросам и труду во вторник в очередной раз отклонил предложение о продолжении этих выплат. Однако затем согласился, чтобы сотрудникам платили специальные выплаты за применение санкций.



Поправки к закону, по которым Сейм примет решение в четверг, предлагают легализовать пособие, которое будет выплачиваться уволенным работникам в случае применения санкций ЕС к работодателям, а также запретить поддержку попавших под санкции компаний. Надписи на плакатах отражают вопросы, волнующие персонал учреждения, оставшийся без работы: "Почему уничтожается санаторий Belorus? Кто следующий?".Также можно увидеть прямые обращения к литовскому лидеру Гитанасу Науседе: "Президент, где обещанное государство благосостояния?", "Президент, защищайте выбравший вас литовский народ!".Кроме того, сотрудники санатория напомнили, что 400 безработных – это 400 голодных семей и 68 бездомных.Еще одна сотрудница санатория Светлана Можджер возмутилась в Facebook тем, что в этой ситуации политические игры стали важнее здоровья людей."А что будет с сотрудниками, которые здесь работают и хотят работать? Ничего, единственное, что после увольнения этих работников - для нашего маленького Друскининкая это будет означать только одно – получить не очень приятный статус "города безработных". Если кто-то скажет, что есть другие учреждения… Нет - существующие учреждения едва справляются (а некоторые также увольняют) со своими сотрудниками, зачем им еще больший "балласт"?", - написала она.Ранее Swedbank заморозил счета санатория Belorus в Друскининкае из-за вступления в силу третьего пакета санкций ЕС против белорусских властей, в результате чего сотрудники остались без зарплаты. В учреждении работают сотни граждан Литвы и ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, в том числе дети.На прошлой неделе МИД Литвы обратился в Swedbank с просьбой разморозить счета для зарплат сотрудников. Президент Литвы Гитанас Науседа также призвал правительство помочь работникам учреждения, отметив, что санкции не должны ухудшать положение литовских граждан и компаний.Банк Литвы, в свою очередь, начал делать переводы работникам санатория после того, как стало возможным выплатить сотрудникам учреждения декабрьские зарплаты.Кроме того, в Литве встал вопрос о выплате субсидий сотрудникам санатория за время простоя. Комитет Сейма по социальным вопросам и труду во вторник в очередной раз отклонил предложение о продолжении этих выплат. Однако затем согласился, чтобы сотрудникам платили специальные выплаты за применение санкций.Поправки к закону, по которым Сейм примет решение в четверг, предлагают легализовать пособие, которое будет выплачиваться уволенным работникам в случае применения санкций ЕС к работодателям, а также запретить поддержку попавших под санкции компаний. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: санкции, мэр, МИД, санаторий, банк, Swedbank География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 250 раз Комментарии