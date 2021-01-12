Первый блин - Сейм Литвы начал удаленное заседание 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



Во вторник сейм Литвы в первый раз начал удаленное пленарное заседание.



У части парламентариев возникли трудности еще при утверждении повестки, два члена сейма прибыли в зал заседаний и возмущались, что не могут работать обычным способом.



Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен председательствовала из удаленного рабочего места в зале пленарных заседаний, однако другие депутаты не могли работать в этом зале.



Это попытались сделать член Смешанной группы сейма Кестутис Главяцкас и представитель "аграриев" Валюс Ажуолас, они возмущались, что таким образом было ограничено их конституционное право выполнять обязанности члена сейма.



© PHOTO : LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS Депутаты Сейма Литвы Кястутис Главецкас и Валюс Ажуолас



"Мы с коллегой выступаем за то, что Конституция превыше решения правления сейма. Правление не может лишать членов сейма права на участие в заседании и участия в рассмотрении важных вопросов. Если такого права лишают, в моем понимании, нарушается Конституция", – заявил К. Главяцкас журналистам в сейме.



В ответ на вопрос о том, почему он не может работать не с рабочего места в зале сейма, а, подключаясь через компьютер, как это сделали сегодня более ста депутатов, К. Главяцкас ответил, что у него не возникло проблем с подключением к удаленной работе, однако при такой работе процедуры занимают больше времени.



Во вторник утром утверждение повестки сейма продлилось более получаса. Части парламентариев не удалось выразить свою волю.



Спикер оценила начало удаленной работы как хорошее.



"Впечатление хорошее, достаточно слаженно (проходит работа – BNS). Конечно, как мы и могли ожидать, процедуры происходят в отдельных случаях значительно медленнее, чем во время традиционного заседания. Члены сейма хотят высказать реплики, высказаться по каждому вопросу, это их право. Я полагаю, что важно то, что система действует достаточно слаженно", – сказала она во вторник в сейме журналистам.



Оценивая поведение К. Главяцкаса и В. Ажуоласа, спикер сказала, что каждый член сейма сам решает, насколько быть конструктивным.



Решение работать удаленно по причине угрозы коронавируса было принято правлением сейма на минувшей неделе.



Удаленные заседания проводятся через платформу Microsoft Teams.



Перед началом работы удаленным способом депутаты должны подтвердить свою личность с помощью мобильной электронной подписи или программы Smart-ID. Перед каждым голосованием они должны сфотографироваться.



Удаленные заседания, как и обычные, будут транслироваться на интернет-сайте парламента, их видео и аудиозаписи будут храниться.



Во вторник состоятся два пленарных заседания – утреннее и вечернее.



В четверг сейм еще соберется на обычное утреннее заседание в здании парламента, поскольку необходимо провести тайное голосование по назначению судей Конституционного суда. Это будет последнее заседание осенней сессии. Во вторник сейм Литвы в первый раз начал удаленное пленарное заседание.У части парламентариев возникли трудности еще при утверждении повестки, два члена сейма прибыли в зал заседаний и возмущались, что не могут работать обычным способом.Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен председательствовала из удаленного рабочего места в зале пленарных заседаний, однако другие депутаты не могли работать в этом зале.Это попытались сделать член Смешанной группы сейма Кестутис Главяцкас и представитель "аграриев" Валюс Ажуолас, они возмущались, что таким образом было ограничено их конституционное право выполнять обязанности члена сейма."Мы с коллегой выступаем за то, что Конституция превыше решения правления сейма. Правление не может лишать членов сейма права на участие в заседании и участия в рассмотрении важных вопросов. Если такого права лишают, в моем понимании, нарушается Конституция", – заявил К. Главяцкас журналистам в сейме.В ответ на вопрос о том, почему он не может работать не с рабочего места в зале сейма, а, подключаясь через компьютер, как это сделали сегодня более ста депутатов, К. Главяцкас ответил, что у него не возникло проблем с подключением к удаленной работе, однако при такой работе процедуры занимают больше времени.Во вторник утром утверждение повестки сейма продлилось более получаса. Части парламентариев не удалось выразить свою волю.Спикер оценила начало удаленной работы как хорошее."Впечатление хорошее, достаточно слаженно (проходит работа – BNS). Конечно, как мы и могли ожидать, процедуры происходят в отдельных случаях значительно медленнее, чем во время традиционного заседания. Члены сейма хотят высказать реплики, высказаться по каждому вопросу, это их право. Я полагаю, что важно то, что система действует достаточно слаженно", – сказала она во вторник в сейме журналистам.Оценивая поведение К. Главяцкаса и В. Ажуоласа, спикер сказала, что каждый член сейма сам решает, насколько быть конструктивным.Решение работать удаленно по причине угрозы коронавируса было принято правлением сейма на минувшей неделе.Удаленные заседания проводятся через платформу Microsoft Teams.Перед началом работы удаленным способом депутаты должны подтвердить свою личность с помощью мобильной электронной подписи или программы Smart-ID. Перед каждым голосованием они должны сфотографироваться.Удаленные заседания, как и обычные, будут транслироваться на интернет-сайте парламента, их видео и аудиозаписи будут храниться.Во вторник состоятся два пленарных заседания – утреннее и вечернее.В четверг сейм еще соберется на обычное утреннее заседание в здании парламента, поскольку необходимо провести тайное голосование по назначению судей Конституционного суда. Это будет последнее заседание осенней сессии. инф."Обзор" BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, законы, сессия, вопросы, карантин, коронавирус География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии