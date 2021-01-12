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В связи с модернизаций госпочта Литвы уволит 380 работников
В связи с тем, что находящееся в госуправлении почтовое предприятие Lietuvos pastas построило новый Вильнюсский центр логистики и модернизировало распределение отправлений, в марте-апреле оно уволит около 380 работников. В данный момент в компании работают более 4 тыс. человек.
"Смарт-программа распределения посылок (...) позволит нам работать значительно быстрее и эффективнее, однако одновременно это означает, что часть функций, которые выполнялись ручным способом, просто не будет, поскольку они будут автоматизированы", – отметила в пресс-релизе глава Lietuvos pastas Аста Сунгайлене.
Действующее с ноября оборудование автоматического распределения Вильнюсского центра логистики за час может распределить 20 тыс. посылок и 30 тыс. писем. Полностью автоматизировано процесс начнет действовать в центре весной.
При ручном распределении адрес каждого письма или посылки нужно было считывать 7–8 , а в новой системе достаточно 2–3 считываний.
Ключевые слова: реорганизация, увольнения, почта
География: Литва
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