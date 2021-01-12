Следует обсудить возможность объявления 13-ого января нерабочим днем – спикер сейма Литвы 🔊 Воспроизвести Спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен



Председатель литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен утверждает, что следует обсудить вопрос признания праздничным днем 13-ое января.



"Я считаю, что этот вопрос действительно достоин внимания, достоин обсуждения", – сказала она во вторник журналистам.



"У нас есть, по моему мнению, менее значимые выходные дни в Литве, и 13-ое января точно могло бы быть тем днем, когда память, история требуют концентрации, сплоченности и внимания", – сказала спикер.



Во вторник сейм рассмотрит резолюцию "О тридцатилетии Дня защитников свободы". В ней выражается уважение к защитникам свободы и жертвам борьбы за нее, которые ночью 13-ого января защитили свободу и независимость Литвы, а также предлагается объявить 13 января - День защитников свободы Литвы - нерабочим днем. Председатель литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен утверждает, что следует обсудить вопрос признания праздничным днем 13-ое января."Я считаю, что этот вопрос действительно достоин внимания, достоин обсуждения", – сказала она во вторник журналистам."У нас есть, по моему мнению, менее значимые выходные дни в Литве, и 13-ое января точно могло бы быть тем днем, когда память, история требуют концентрации, сплоченности и внимания", – сказала спикер.Во вторник сейм рассмотрит резолюцию "О тридцатилетии Дня защитников свободы". В ней выражается уважение к защитникам свободы и жертвам борьбы за нее, которые ночью 13-ого января защитили свободу и независимость Литвы, а также предлагается объявить 13 января - День защитников свободы Литвы - нерабочим днем. В августе прошлого года правительство одобрило предложение Министерств социальной защиты и труда Литвы по изменениям к закону о памятных датах и Трудовому кодексу с тем, чтобы сделать 13-ое января праздничным, то есть нерабочим днем.



В данный момент этот день находится в списке памятных дат.



Однако сейм не одобрил соответствующие изменения Трудового кодекса.



Эту идею поддержал и президент Гитанас Науседа.



Одобряя праздничным днем 13 января, правительство предлагало исключить из списка нерабочих дней День поминовения усопших, 2 января.



Сейчас в Литве 16 праздничных дней. Как отмечает Министерство соцзащиты и труда, Литва входит в число государств-членов Евросоюза, в которых больше всего нерабочих дней.



Подсчитано, что по причине одного нерабочего дня госбюджет лишается около 50 млн евро.



Сейчас 13 января является памятным днем, в который отдается дань памяти погибшим во время действий советских военных подразделений 13 января 1991 года в Вильнюсе. Советы тогда попытались при помощи военной силы свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.



Во время этой агрессии были убиты 14 человек, более 800 ранены.



В судьи в марте позапрошлого года Вильнюсский окружной суд признал бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова и еще 60 бывших советских сотрудников вооруженных сил виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях. инф."Обзор" BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: консерваторы, 13 января, Спикер, выходной География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии