Президент Литвы: среди кандидатов в главы Банка Литвы – советник президента С. Крепшта СМИ 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что весной завершается срок полномочий нынешнего руководителя Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витаутаса Василяускаса, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что уже ищет нового руководителя для ЦБ.



В интервью деловому изданию Verslo zinioms президент сказал, что одним из кандидатов мог бы стать его старший советник по экономическим вопросам Симонас Крепшта.



"По своей компетенции, по своему трудолюбию, таланту и способности охватить очень широкие вопросы, а также с учетом его прошлой карьеры в Банке Литвы, он мог бы стать одним из серьезных кандидатов", – цитирует слова Г. Науседы портал vz.lt.



По словам президента, сейчас самый разгар поисков, есть желание найти лучшего кандидата, поэтому выбор будет из нескольких претендентов.



36-летний С. Крепшта до работы в Президентском дворце был директором Департамента финансовой стабильности БЛ, а в целом проработал в Центробанке более десяти лет.



Второй срок полномочий В. Василяускаса завершается в апреле. Он руководит ЦБ с апреля 2011 года.



Председателя правления Банка Литвы назначает сейм по предложению президента. Количество срок полномочий на этом посту для одного человека не ограничивается. В связи с тем, что весной завершается срок полномочий нынешнего руководителя Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витаутаса Василяускаса, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что уже ищет нового руководителя для ЦБ.В интервью деловому изданию Verslo zinioms президент сказал, что одним из кандидатов мог бы стать его старший советник по экономическим вопросам Симонас Крепшта."По своей компетенции, по своему трудолюбию, таланту и способности охватить очень широкие вопросы, а также с учетом его прошлой карьеры в Банке Литвы, он мог бы стать одним из серьезных кандидатов", – цитирует слова Г. Науседы портал vz.lt.По словам президента, сейчас самый разгар поисков, есть желание найти лучшего кандидата, поэтому выбор будет из нескольких претендентов.36-летний С. Крепшта до работы в Президентском дворце был директором Департамента финансовой стабильности БЛ, а в целом проработал в Центробанке более десяти лет.Второй срок полномочий В. Василяускаса завершается в апреле. Он руководит ЦБ с апреля 2011 года.Председателя правления Банка Литвы назначает сейм по предложению президента. Количество срок полномочий на этом посту для одного человека не ограничивается. инф."Обзор" BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: президент, кандидаты, глава, Банк Литвы, советник География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии