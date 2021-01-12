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Президент Литвы: среди кандидатов в главы Банка Литвы – советник президента С. Крепшта СМИ
В связи с тем, что весной завершается срок полномочий нынешнего руководителя Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витаутаса Василяускаса, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что уже ищет нового руководителя для ЦБ.
В интервью деловому изданию Verslo zinioms президент сказал, что одним из кандидатов мог бы стать его старший советник по экономическим вопросам Симонас Крепшта.
"По своей компетенции, по своему трудолюбию, таланту и способности охватить очень широкие вопросы, а также с учетом его прошлой карьеры в Банке Литвы, он мог бы стать одним из серьезных кандидатов", – цитирует слова Г. Науседы портал vz.lt.
По словам президента, сейчас самый разгар поисков, есть желание найти лучшего кандидата, поэтому выбор будет из нескольких претендентов.
36-летний С. Крепшта до работы в Президентском дворце был директором Департамента финансовой стабильности БЛ, а в целом проработал в Центробанке более десяти лет.
Второй срок полномочий В. Василяускаса завершается в апреле. Он руководит ЦБ с апреля 2011 года.
Председателя правления Банка Литвы назначает сейм по предложению президента. Количество срок полномочий на этом посту для одного человека не ограничивается.
инф."Обзор" BNS
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География: Литва
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