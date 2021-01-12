Статус патриарха литовской демократии Ландсбергиса вызвал споры в Сейме 🔊 Воспроизвести CC BY-NC-SA 2.0 / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / JURIJUS AZANOVAS / Prof. Vytautu Landsbergiu



В резолюции, которую во вторник должен принять парламент, указывается, что республика "одержала историческую победу", которую в то время "возглавил спикер Верховного Совета Восстановительного Сейма", сообщает В резолюции, которую во вторник должен принять парламент, указывается, что республика "одержала историческую победу", которую в то время "возглавил спикер Верховного Совета Восстановительного Сейма", сообщает Sputnik Литва . Литовская оппозиция заявила, что поддерживает резолюцию Сейма Литвы "К тридцатой годовщине Дня защитников свободы", однако не хочет, чтобы этот документ стал поводом для домыслов. Об этом говорится на сайте партии "Союз крестьян и зеленых Литвы". В документе указывается, что "Литва одержала историческую победу, которую в то время возглавил спикер Верховного Совета Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис". Эта формулировка вызвала различные толкования в публичных дискуссиях.



Оппозиция Сейма считает, что резолюция не должна стать основанием для переосмысления существующего законодательства.



"19 июня 2002 года Конституционный суд в постановлении очень ясно и недвусмысленно констатировал, что "Согласно Конституции, законодателю не разрешается устанавливать такое правовое регулирование, которое отрицало бы индивидуальный правовой статус президента республики, который отличается от правового статуса всех других государственных должностных лиц, и создавало бы правовые предпосылки для приравнивания другого человека к президенту — главе государства", - заявила староста фракции "Союза крестьян и зеленых Литвы" Аушрине Норкене.



Староста фракции соцдемов Альгирдас Сисас подчеркнул, что Конституция не предусматривает никаких исключений.



"Раз дискуссии на эту тему снова прозвучали в публичной сфере, мы хотим четко сказать, что не поддерживаем постоянные спекуляции по этому поводу и призываем все политические силы уважать решение КС", - отметил он.



В свою очередь староста фракции Партии труда Виргилиюс Юкна добавил, что оппозиция поддерживает резолюцию и уважает вклад каждого человека, благодаря которому Литва обрела независимость.



День защитников свободы республика отмечает 13 января. В этот день в республике почитается память жертв трагических событий, произошедших в 1991 году, когда в Вильнюсе погибли 14 человек и множество были ранены.



События 13 января 1991 года



В ночь на 13 января 1991 года произошло вооруженное столкновение возле Вильнюсской телебашни. Литовская сторона бездоказательно утверждает, что его начали советские солдаты.



Ранее литовский суд вынес обвинение в отношении 67 человек. Лично перед судом предстали только россиянин, полковник запаса Российской армии Юрий Мель и бывший военный Геннадий Иванов, которых приговорили к семи и четырем годам соответственно.



В России судебный процесс по "делу 13 января" назвали "позорным судилищем".



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Вильнюс противоречит правовым основам в своих действиях и применяет "обратную силу" действия законов. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: консерваторы, президент, праздник, Ландсбергис, 13 января, резолюция География: Литва — статья прочитана 219 раз Комментарии