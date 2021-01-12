Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Потребительские товары и услуги за прошлый год подорожали только в Литве, в Латвии и Эстонии они подешевели, показывают данные, приведенные национальными статистическими службами.



Годовая инфляция (за 12 месяцев) в декабре была в Литве 0,2%, а годовая дефляция в Латвии и Эстонии - 0,5% и 0,8% соответственно.



Потребительские товары в Литве в последний месяц прошлого года были на 1,3% дешевле, между тем услуги - на 3,9% дороже, чем в декабре прошлого года. В Латвии товары за год подешевели на 1,4%, услуги подорожали на 1,6%, а в Эстонии цены на товары снизились на 1,6%, цены на услуги повысились на 0,6%.



В декабре прошлого года во всех странах Балтии была зафиксирована нулевая месячная инфляция.



В 2020 году среднегодовая инфляция в Литве и Латвии была 1,2% и 0,2% соответственно, а среднегодовая дефляция в Эстонии - 0,4%. Потребительские товары и услуги за прошлый год подорожали только в Литве, в Латвии и Эстонии они подешевели, показывают данные, приведенные национальными статистическими службами.Годовая инфляция (за 12 месяцев) в декабре была в Литве 0,2%, а годовая дефляция в Латвии и Эстонии - 0,5% и 0,8% соответственно.Потребительские товары в Литве в последний месяц прошлого года были на 1,3% дешевле, между тем услуги - на 3,9% дороже, чем в декабре прошлого года. В Латвии товары за год подешевели на 1,4%, услуги подорожали на 1,6%, а в Эстонии цены на товары снизились на 1,6%, цены на услуги повысились на 0,6%.В декабре прошлого года во всех странах Балтии была зафиксирована нулевая месячная инфляция.В 2020 году среднегодовая инфляция в Литве и Латвии была 1,2% и 0,2% соответственно, а среднегодовая дефляция в Эстонии - 0,4%. * * *



В декабре среднегодовая инфляция в Литве, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 1,1%.



По данным Департамента статистики, в декабре согласованный с другими странами ЕС показатель был на 0,1 проц. пункта меньше, чем рассчитанный по национальному индексу потребительских цен.



Согласованный годовой показатель инфляции (в декабре, по сравнению с декабрем 2019 года) составил 0,1%. Национальный годовой показатель достигал 0,2%.



Согласованная месячная дефляция (в декабре, по сравнению с ноябрем), как и национальный показатель, была близка к нулю.



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Цены на промышленную продукцию, проданную литовскими производителями в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года снизились на 7,9%, а по сравнению с ноябрем прошлого года – выросли на 1,5%.



За вычетом нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 1,4%, а за месяц – выросли на 0,3%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 5,6%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 1,2%, а за месяц - соответственно выросли на 1,8%, а за вычетом нефтепродуктов – на 0,3%.



Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год упали на 9,4%, без учета нефтепродуктов – на 1,6%, а за месяц соответственно выросли на 1,3%, а за вычетом нефтепродуктов – на 0,4%.



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Накануне на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в воскресенье пришел новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 16-й в начавшемся в октябре новом газовом году.



Как показывают данные порталов myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia пришел из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Эти небольшие газовозы доставляют примерно около 10 тыс. кубометров СПГ. На текущей неделе ожидается еще одно такое судно.



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Привлеченные в 2020 году в Литву иностранные инвесторы создадут более 4,2 тыс. рабочих мест и инвестируют в долговременное имущество более 16 млн евро.



В целом за 2020 год Литва привлекла 42 проекта прямых иностранных инвестиций (ПИИ), среди которых – основанный белорусами в США гигант информтехнологий Epam Systems, восходящая звезда сектора наук о жизни США Dexcom, новатор финансовых технологий Curve, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje.



Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подчеркнула, что в прошлом году действия белорусского режима вынудили предпринимателей уезжать за границу, а Литве пришлось решать сложные вопросы релокации.



"Сегодня белорусские компании уже учреждаются в Литве, также более 60 компаний ведут переговоры о возможностях переезда в Литву. Поэтому мы должны сохранять темп и продолжать совершенствование регулирования бизнеса, чтобы в глазах соседних стран мы выглядели как наиболее привлекательные и побеждали в конкурентной борьбе", – отметила А. Армонайте в пресс-релизе.



С начала протестов в Беларуси, кроме Epam Systems о планах обосноваться в Литве заявили и другие белорусские компании – Wargaming, Flo Health, Coherent Solutions, Godel Technologies.



Глава Investuok Lietuvoje Мантас Катинас сказал, что, невзирая на вызовы пандемии, в сфере привлечения инвестиций Литва держит высокую планку. По его словам, то, что Литву избрали такие создатели игровых приложений для смартфонов, как Wargaming, позволяет надеяться на значительное развитие этой индустрии в стране.



Среди прочих важных проектов ПИИ в Литве в прошлом году агентство выделило компании Satalia, Cast AI и Eliq, создающие решение, основанные на аналитике данных.



Кроме того, в 2020 году о планах расширения также заявляли уже действующие в Литве Unity Technologies, Revel Systems и Devbridge.



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В платежной системе Банка Литвы (Центробанка, БЛ) Centrolink в прошлом году было выполнено более 95 млн платежей – в 2,2 раза больше, чем в 2019 году (46 млн.).



Совокупная их стоимость выросла почти в два раза – с 88 млрд евро в 2019-ом до 170 млрд евро в прошлом году, сообщил Центробанк. Количество моментальных платежей за год выросло с 3,6 млн до 17,1 млн., а их стоимость – с 3 млрд до 12,4 млрд евро.



Как утверждает член правления БЛ Марюс Юргилис, скачек моментальных платежей показывает, что новшество, которое очень долго приходило в Литву, приобретает все большее ускорение и популярность.



"Уже треть переводов в евро, выполняемых жителями и компаниями на счет в другом банке или в учреждении электронных денег в Литве являются моментными", – отметил М. Юргилас в пресс-релиза.



В данный момент услугами Centrolink пользуются 136 поставщиков услуг из 14 стран Европейского экономического пространства. Ежедневно через нее выполняется в среднем более 260 тыс. платежей, на сумму, превышающую 460 млн евро.



Centrolink действует с декабря 2015 года.



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Действующий в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) американский производитель медоборудования Hollister повышает уставной капитал на 17 млн евро.



Капитал повышается за счет дополнительных денежных взносов с 26 млн до 43 млн евро. Все акции приобретёт единственный акционер литовской Hollister – зарегистрированная в Ирландии Hollister ULC.



Каунасское агентство развития бизнеса и туризма Kaunas IN в декабре сообщало, что Hollister планирует дальнейшее расширение в Литве и ищет работников.



В первое предприятие в Каунасской СЭС в конце 2019 года Hollister инвестировала около 50 млн евро. Президент Hollister Incorporated Джордж Мелиекель тогда утверждал, что планируются инвестиции, значительно большего объема.



Каунасское предприятие является одним из крупнейших, из принадлежащих компании и действующих более чем в 90 странах.



По данным литовского Фонда социального страхования, в данный момент в Hollister Lietuva работают 340 человек.



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Действующие в Литве банки и объединяющая их ассоциация говорят, что пока не видят необходимости в подписании нового моратория об отсрочке платежей по кредитам.



По словам представителей банков, сейчас они получают лишь отдельные просьбы отложить, отсрочить выплаты по кредитам и рассматривают их индивидуально, однако если ситуация изменится, новый мораторий может быть подписан.



"Мы видим, что условия карантина сказываются на каждодневной деятельности части предприятий и их финансовых потоках. В ассоциации постоянно идет дискуссия о вероятных решениях и инструментах, которые облегчили бы ситуацию клиентов в связи с их финансовыми трудностями. Один из обсуждаемых вопросов - актуальность продления моратория, если потребность в помощи возрастет", - сказала BNS президент Литовской банковской ассоциации (ЛБА) Эйвиле Чипкуте.



По словам директора Службы надзора за финансовым рынком Банка Литвы (БЛ, центробанк) Екатерины Говиной, мораторий можно было бы подписать по потребительских и ипотечным кредитам - жители могут просить отсрочить платежи по кредитам на три месяца.



"Договорного моратория кредитных учреждений, какой действовал во время первого карантина, сейчас нет, потому что сейчас мы не видим потребности в массовой отсрочке кредитных выплат, для чего такой мораторий и предназначен", - сказала BNS Е. Говина.



Как сказал BNS глава Службы по вопросам корпоративных клиентов Swedbank Антанаса Сагатаускаса, по сравнению с первым карантином весной прошлого года банк сейчас получает меньше просьб от предприятий отложить выплаты по кредитам.



Менеджер по корпоративному банкингу подразделения банка Luminor в Литве Йонас Урбонас тоже сказал, что банк получает лишь отдельные просьбы отсрочить кредитные выплаты.



С середины марта 2020 года, когда в стране был введен карантин из-за COVID-19, и до конца сентября предоставленной кредитными учреждениями возможностью временно отложить выплаты по кредитам воспользовалось в общей сложности около 10 тыс. жителей и предприятий страны. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 89 раз Комментарии