Лишенному депутатского иммунитета П. Гражулису предъявлены подозрения в злоупотреблении 🔊 Воспроизвести Депутат сейма Литвы Пятрас Гражулис



Лишенному правовой неприкосновенности члену сейма Пятрасу Гражулису предъявлены подозрения в злоупотреблении, сообщила во вторник Служба спецрасследований (ССР).



По сообщению ССР, данные досудебного расследования позволяют обоснованно подозревать, что П. Гражулис с мая 2015 года по февраль 2017 года стремился получить и получал имущественную выгоду от компании Judex, действуя незаконно в интересах этой компании, и стремясь к тому, чтобы в связи с выявленными нарушениями этой компании не запретили экспорт за границу.



"Есть предположение, что такими своими действиями член сейма системно, длительное время пользовался своим статусом и влиянием представителя высшей власти, принижал престиж занимаемой должности, авторитет Сейма Литовской Республики и члена сейма, нарушил принципы, закрепленные в Конституции и нарушил присягу члена сейма – по этой причине государство понесло большой неимущественный ущерб", – говорится в сообщении ССР.



По данным службы, в мае прошлого года Каунасский окружной суд освободил от уголовной ответственности бывшего тогда руководителем компании Римантаса Кичаса, поскольку последний признал свою вину.



Досудебное расследование по делу проводят сотрудники Центрального управления ССР, расследование контролирует прокурор Департамента расследований оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры Литвы. Лишенному правовой неприкосновенности члену сейма Пятрасу Гражулису предъявлены подозрения в злоупотреблении, сообщила во вторник Служба спецрасследований (ССР).По сообщению ССР, данные досудебного расследования позволяют обоснованно подозревать, что П. Гражулис с мая 2015 года по февраль 2017 года стремился получить и получал имущественную выгоду от компании Judex, действуя незаконно в интересах этой компании, и стремясь к тому, чтобы в связи с выявленными нарушениями этой компании не запретили экспорт за границу."Есть предположение, что такими своими действиями член сейма системно, длительное время пользовался своим статусом и влиянием представителя высшей власти, принижал престиж занимаемой должности, авторитет Сейма Литовской Республики и члена сейма, нарушил принципы, закрепленные в Конституции и нарушил присягу члена сейма – по этой причине государство понесло большой неимущественный ущерб", – говорится в сообщении ССР.По данным службы, в мае прошлого года Каунасский окружной суд освободил от уголовной ответственности бывшего тогда руководителем компании Римантаса Кичаса, поскольку последний признал свою вину.Досудебное расследование по делу проводят сотрудники Центрального управления ССР, расследование контролирует прокурор Департамента расследований оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры Литвы. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: неприкосновенность, Генпрокуратура, обвинения, Гражулис География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии