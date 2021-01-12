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О коронавирусе в Литве сегодня, 12 января /дополнено/

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В Литве за минувшие сутки выявили 902 случая коронавируса, еще 27 человек скончались, сообщил Департамент статистики.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достиг 161348. Всего умерли 2272 человека.

Из числа людей, скончавшихся накануне, самые молодые входили в возрастную группу 50-59 лет. Больше всего жертв оказалось в возрастной группе 80-89 лет.

В настоящее время болеет 62451 человек, 95627 выздоровели.

За минувшие сутки было проверено 7601 проба на коронавирус. Всего с начала пандемии было протестировано 1751038 образцов.

Карантин в стране действует до 31 января. Принятые меры планируют пересмотреть 17 января.

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Литва получила партию вакцин Moderna – 2,4 тыс. доз
В Литву была доставлена первая партия вакцин от коронавируса компании Moderna, в ней – 2,4 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.

"Отныне каждую неделю в январе и феврале планируются все новые партии вакцин Moderna", – говорится в сообщении министерства.

Вакцины были доставлены автотранспортом из Бельгии в восемь утра понедельника. До полудня они поступили на склады Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ) и будут храниться там при температуре минус 20 градусов.

"Из помещений ЦЭСЗ вакцины будут доставлены в Каунасскую городскую поликлинику. Вакцина будет транспортироваться при температуре 2–8°C – в специальном оборудовании, обеспечивающем поддержание температурного режима и его отслеживание во время всей транспортировки", – сообщило министерство.

Дозы вакцины Moderna должны будут быть использованы в течение 28 дней.

Это вакцины от коронавируса уже второго производителя, поставляемые в Литву.

В конце декабря в страну начали поставлять вакцины BioNTech и Pfizer, ими прививают медиков, прочих работников больниц, тяжёлых больных и волонтеров. Во вторник также началась вакцинация в домах престарелых и опеки. В целом в Литву уже поставлены более 66 тыс. доз этих двух компаний.

По данным Департамента статистки, первую дозу вакцины уже получили в Литве 25 тыс. человек.

При вакцинации как прививками BioNTech и Pfizer, так и Moderna требуются две дозы с разным временным интервалом.

Повторная вакцинация прививкой BioNTech и Pfizer производится через три недели после первой, а вторая доза вакцины Moderna должна быть введена через четыре недели.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 12 января, 10:01

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