Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400 🔊 Воспроизвести © Фото : Turkish Defence Ministry



Турция готова приобрести у России второй комплектС-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.



"Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США. — Прим. ред.), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий", — цитирует его



Демир добавил, что полученные Турцией системы С-400 "готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость". Турция готова приобрести у России второй комплектС-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир."Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США. — Прим. ред.), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий", — цитирует его РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.Демир добавил, что полученные Турцией системы С-400 "готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость". Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались летом 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.



В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение "Триумфов", которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео, подвергают опасности американских военных.



По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции.



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, США, вооружение, Турция, покупка, С-400 — статья прочитана 143 раза Комментарии