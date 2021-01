Deutsche Bank готов уплатить в США 100 млн долларов из-за обвинений в коррупции 🔊 Воспроизвести Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне



Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank готов заплатить в США более 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать скандал, связанный с обвинениями в коррупции. По информации газеты The New York Times, банк намерен в пятницу, 8 января, заключить в Федеральном суде Бруклина соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений. По информации The New York Times, Deutsche Bank согласился уплатить более 100 млн долларов, чтобы уладить коррупционный скандал. Банк намерен заключить соглашение об отсрочке судебного преследования, сообщает DW Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank готов заплатить в США более 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать скандал, связанный с обвинениями в коррупции. По информации газеты The New York Times, банк намерен в пятницу, 8 января, заключить в Федеральном суде Бруклина соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений. Издание пишет со ссылкой на информированные источники, что американские следователи обвиняют банк в нарушении законодательства по борьбе со взяточничеством при налаживании новых деловых отношений, в частности, с Китаем. Deutsche Bank отказался прокомментировать эту информацию.



Скандалы вокруг Deutsche Bank



В последние годы немецкий банк неоднократно оказывался в центре скандалов в связи с причастностью к отмыванию денег и нарушению международных санкций. Так, в 2019 году он согласился выплатить американской Комиссии по ценным бумагам и биржам 16 млн долларов для урегулирования обвинений в том, что он использовал методы коррупции для завоевания бизнеса в Китае и России. В частности, по данным СМИ, Deutsche Bank в течение многих лет преподносил дорогие подарки китайским лидерам и выплачивал миллионы долларов имеющим политические связи консультантам, пытаясь повысить свой авторитет и заключить в КНР выгодные сделки.



Кроме того, согласно данным журналистов-расследователей, крупнейший немецкий коммерческий банк может быть замешан в отмывании денег, вероятно, и из России. Компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным, могла совершать подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank.



