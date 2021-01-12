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Опять связь с Россией. Байден определился с кандидатурой директора ЦРУ
Избранный президент США Джо Байден выдвинет на пост директора ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса, сообщило РИА Новости со ссылкой на сайт его переходной администрации.
Уильям Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах, а в 2009 году исполнял обязанности главы Госдепа до вступления в должность Хиллари Клинтон.
Ранее радио Sputnik передавало, что Байден назвал имя нового куратора связанных с Россией вопросов в своей администрации.
Экс-работник по линии разведки по РФ Андреа Кендалл-Тэйлор станет директором по делам России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме после инаугурации Джо Байдена, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избранного президента.
Ранее она была старшим офицером разведки и одновременно заместителем офицера национальной разведки по России и Евразии в Совете национальной разведки в офисе директора Национальной разведки. Также она была аналитиком в ЦРУ, а в настоящее время отвечает за российскую тематику в переходной команде Байдена.
radiosputnik.ria.ru
Ключевые слова: администрация, назначения, Байден
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