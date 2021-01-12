Ущерб бренду. Ассоциация гольфа США отказалась проводить свой чемпионат в гольф-клубе Трампа 🔊 Воспроизвести REUTERS Подпись к фото, Трамп любит гольф, ему принадлежат 17 гольф-клубов по всему миру



Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA) решила в 2022 году не проводить свой ежегодный чемпионат на поле гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. Руководство ассоциации накануне проголосовало за расторжение соглашения, сообщает Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA) решила в 2022 году не проводить свой ежегодный чемпионат на поле гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. Руководство ассоциации накануне проголосовало за расторжение соглашения, сообщает ВВС



"Стало понятно. что проведение чемпионата PGA в гольф-клубе Трампа в Бедминстере нанесет ущерб брэнду PGA и поставит под угрозу способность ассоциации проводить многочисленные мероприятия, а также может повлиять на нашу работу в долгосрочной перспективе, - заявил руководитель организации Джим Ричерсон. - Решение было принято, чтобы PGA и входящие в нее профессионалы могли занимать лидирующие позиции и развивать игру еще многие десятки лет".



Представители Трампа заявили, что решение PGA их очень огорчило.



Reuters



"У нас было прекрасное сотрудничество с PGA. Это нарушение контракта, имеющего обязательную силу, они не имею права расторгать контракт", - заявили они.



Турнир в находящемся в Нью-Джерси гольф-клубе Трампа должен был пройти в мае 2022 года. Всего ему принадлежат 17 гольф-клубов по всему миру.



В 2014 году Трамп приобрел гольф-клуб в Шотландии, который называется Trump Turnberry. С того времени там ни разу не проводился чемпионат Британии по гольфу. Последний раз гольф-клуб принимал турнир в 2009 году.



Ассоциация гольфа R&A сообщила, что не планирует использовать это поле для чемпионатов в ближайшем будущем. "Мы не вернемся туда, пока не будем уверены, что должное внимание будет сконцентрировано на чемпионате, игроках и самом клубе, и, как нам кажется, в настоящий момент это невозможно", - заявил руководитель R&A Мартин Сламберс. Многие политики в США, включая демократов и некоторых республиканцев, обвиняют Трампа в подстрекательстве к беспорядкам, приведшим к штурму Капитолия радикальными сторонниками президента."Стало понятно. что проведение чемпионата PGA в гольф-клубе Трампа в Бедминстере нанесет ущерб брэнду PGA и поставит под угрозу способность ассоциации проводить многочисленные мероприятия, а также может повлиять на нашу работу в долгосрочной перспективе, - заявил руководитель организации Джим Ричерсон. - Решение было принято, чтобы PGA и входящие в нее профессионалы могли занимать лидирующие позиции и развивать игру еще многие десятки лет".Представители Трампа заявили, что решение PGA их очень огорчило."У нас было прекрасное сотрудничество с PGA. Это нарушение контракта, имеющего обязательную силу, они не имею права расторгать контракт", - заявили они.Турнир в находящемся в Нью-Джерси гольф-клубе Трампа должен был пройти в мае 2022 года. Всего ему принадлежат 17 гольф-клубов по всему миру.В 2014 году Трамп приобрел гольф-клуб в Шотландии, который называется Trump Turnberry. С того времени там ни разу не проводился чемпионат Британии по гольфу. Последний раз гольф-клуб принимал турнир в 2009 году.Ассоциация гольфа R&A сообщила, что не планирует использовать это поле для чемпионатов в ближайшем будущем. "Мы не вернемся туда, пока не будем уверены, что должное внимание будет сконцентрировано на чемпионате, игроках и самом клубе, и, как нам кажется, в настоящий момент это невозможно", - заявил руководитель R&A Мартин Сламберс. bbc.com Категории: политика, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: клуб, чемпионат, гольф, Трамп — статья прочитана 190 раз Комментарии