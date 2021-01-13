Bloomberg: Илон Маск на несколько дней стал самым богатым человеком в мире 🔊 Воспроизвести Илон Маск



Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, возглавив рейтинг миллиардеров Bloomberg. Об этом сообщила 7 января



На 18.15 мск состояние американского предпринимателя оценивалось в 188,5 млрд долларов (153,6 млрд евро). Оно на 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро) превышало активы главы интернет-компании Amazon.com Джеффа Безоса, который с октября 2017 года удерживал первую строчку в рейтинге из 500 фамилий. Смена лидера связана, в том числе с 4,8-процентным ростом стоимости акций Tesla 7 января. Всего же за 2020 год они поднялись в цене на 743 процента. Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, возглавив рейтинг миллиардеров Bloomberg. Об этом сообщила 7 января DW На 18.15 мск состояние американского предпринимателя оценивалось в 188,5 млрд долларов (153,6 млрд евро). Оно на 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро) превышало активы главы интернет-компании Amazon.com Джеффа Безоса, который с октября 2017 года удерживал первую строчку в рейтинге из 500 фамилий. Смена лидера связана, в том числе с 4,8-процентным ростом стоимости акций Tesla 7 января. Всего же за 2020 год они поднялись в цене на 743 процента.



Tesla отчиталась о рекорде по поставкам электромобилей в 2020 году



В начале января Tesla отчиталась, что в 2020 году выпустила и поставила покупателям рекордное число машин - 499 550. Американская компания смогла нарастить свой сбыт на 36 процентов в сравнении с 2019 годом и практически выполнить план по выпуску полумиллиона автомобилей. С октября по декабрь потребители получили 180 570 электромобилей. Предыдущий рекордный показатель был установлен в третьем квартале минувшего года - чуть менее 140 тысяч машин.



Летом 2021 года должен начать работу завод Tesla в Германии. Фабрика строится в муниципалитете Грюнхайде под Берлином. Ожидается, что там будут выпускать электромобили Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен вырасти до 500 тысяч единиц в год.



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Илон Маск в интервью Business Insider заявил о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе.



"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний", — цитирует его издание.



Он также отметил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным. Сообщается, что в прошлом году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости.



"Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", — приводит его слова Business Insider.



По мнению Маска, продажа имущества станет доказательством того, что его намерения относительно Марса серьезны. В декабре минувшего года он отмечал, что считает реальной отправку человека на эту планету в ближайшие шесть лет.



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Но уже 12 января Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира, сообщает



Илон Маск стал богатейшим бизнесменом на прошлой неделе, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Сейчас Маск снова занимает в списке второе место



Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.



После завершения торгов на американских биржах состояние Илона Маска оценивается в $176,2 млрд. За день оно сократилось на $13,5 млрд, или 7,1%. На первое место в рейтинге вышел основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $182,2 млрд. За год оно уменьшилось на $3,6 млрд, или 1,96%.



Маск обогнал Безоса и стал самым богатым бизнесменом в мире 7 января. В тот день его состояние выросло на $9 млрд и составило $186,5 млрд. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 10 января состояние Маска превысило $200 млрд. Сейчас BBI оценивает состояние Маска в $194 млрд, бизнесмен по-прежнему находится в этом списке богатейших людей на первом месте.



После того как Маск обогнал Безоса в списке богатейших людей мира, он изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост, поместив туда сделанную в 2018 году запись, в которой обещал направить половину своего состояния на строительство города на Марсе, отмечает Business Insider. Сам Маск заявил, что решил распродать все имущество ради колонизации Марса. «Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний», — сказал он. Ранее Маск говорил, что к 2050 году рассчитывает построить на Марсе город с населением 1 млн человек.



Еще в начале 2020-го состояние Маска оценивалось примерно в $27 млрд. За последний год состояние бизнесмена резко выросло, в основном рост, который составил более 700%, обеспечили акции Tesla. 21 декабря их включили в индекс S&P 500. Кроме того, Джефф Безос развелся с женой - Маккензи Скотт, которой был вынужден передать почти четверть ценных бумаг Amazon.com, а в ноябре минувшего года пожертвовал порядка 680 млн долларов (554 млн евро) на благотворительность.В начале января Tesla отчиталась, что в 2020 году выпустила и поставила покупателям рекордное число машин - 499 550. Американская компания смогла нарастить свой сбыт на 36 процентов в сравнении с 2019 годом и практически выполнить план по выпуску полумиллиона автомобилей. С октября по декабрь потребители получили 180 570 электромобилей. Предыдущий рекордный показатель был установлен в третьем квартале минувшего года - чуть менее 140 тысяч машин.Летом 2021 года должен начать работу завод Tesla в Германии. Фабрика строится в муниципалитете Грюнхайде под Берлином. Ожидается, что там будут выпускать электромобили Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен вырасти до 500 тысяч единиц в год.* * *Илон Маск в интервью Business Insider заявил о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе."У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний", — цитирует его издание.Он также отметил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным. Сообщается, что в прошлом году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости."Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", — приводит его слова Business Insider.По мнению Маска, продажа имущества станет доказательством того, что его намерения относительно Марса серьезны. В декабре минувшего года он отмечал, что считает реальной отправку человека на эту планету в ближайшие шесть лет.* * *Но уже 12 января Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира, сообщает РБК Илон Маск стал богатейшим бизнесменом на прошлой неделе, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Сейчас Маск снова занимает в списке второе местоОснователь космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.После завершения торгов на американских биржах состояние Илона Маска оценивается в $176,2 млрд. За день оно сократилось на $13,5 млрд, или 7,1%. На первое место в рейтинге вышел основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $182,2 млрд. За год оно уменьшилось на $3,6 млрд, или 1,96%.Маск обогнал Безоса и стал самым богатым бизнесменом в мире 7 января. В тот день его состояние выросло на $9 млрд и составило $186,5 млрд. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 10 января состояние Маска превысило $200 млрд. Сейчас BBI оценивает состояние Маска в $194 млрд, бизнесмен по-прежнему находится в этом списке богатейших людей на первом месте.После того как Маск обогнал Безоса в списке богатейших людей мира, он изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост, поместив туда сделанную в 2018 году запись, в которой обещал направить половину своего состояния на строительство города на Марсе, отмечает Business Insider. Сам Маск заявил, что решил распродать все имущество ради колонизации Марса. «Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний», — сказал он. Ранее Маск говорил, что к 2050 году рассчитывает построить на Марсе город с населением 1 млн человек.Еще в начале 2020-го состояние Маска оценивалось примерно в $27 млрд. За последний год состояние бизнесмена резко выросло, в основном рост, который составил более 700%, обеспечили акции Tesla. 21 декабря их включили в индекс S&P 500. dw.com rbc.ru Категории: экономика, в мире Ключевые слова: рейтинг, миллиардеры, олигархи, Маск — статья прочитана 254 раза Комментарии