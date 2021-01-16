Василий Лановой сегодня отмечает день рождения 🔊 Воспроизвести



Сегодня, 16 января, поздравляем с днём рождения народного артиста СССР Василия Ланового — человека неподкупной чести и истинного благородства, настоящего патриота своей Отчизны. Желаем ему доброго здравия и многая лета!



Василий Семёнович Лановой (род. 16 января 1934, Москва, СССР) — замечательный советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова (чтец).



Народный артист СССР (1985). Лауреат Ленинской премии (1980). Член КПСС с 1968 года. После распада СССР Лановой не изменил своим политическим убеждениям. В настоящее время он продолжает поддерживать КПРФ. Также участвовал в патриотическом Русском марше .



Биография :



Родители Василия Ланового были украинскими крестьянами из села Стримба Кодымского района Одесской области: Семён Петрович (1907—1979) и Галина Ивановна (1910—1986) Лановые. В 1931 году родители, спасаясь от голода, переехали в Москву, куда их позвал брат отца. Сегодня, 16 января, поздравляем с днём рождения народного артиста СССР Василия Ланового — человека неподкупной чести и истинного благородства, настоящего патриота своей Отчизны. Желаем ему доброго здравия и многая лета!Василий Семёнович Лановой (род. 16 января 1934, Москва, СССР) — замечательный советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова (чтец).Народный артист СССР (1985). Лауреат Ленинской премии (1980). Член КПСС с 1968 года. После распада СССР Лановой не изменил своим политическим убеждениям. В настоящее время он продолжает поддерживать КПРФ. Также участвовал в патриотическом Русском марше .Биография :Родители Василия Ланового были украинскими крестьянами из села Стримба Кодымского района Одесской области: Семён Петрович (1907—1979) и Галина Ивановна (1910—1986) Лановые. В 1931 году родители, спасаясь от голода, переехали в Москву, куда их позвал брат отца. Великую Отечественную войну 7-летний Василий Лановой встретил на Украине, в деревне Стрымба, куда он был отправлен к бабушке и дедушке (родителям отца) с двумя сестрами за несколько дней до её начала. Война разлучила семью почти на три года — страшные годы оккупации, когда ни родители, ни дети ничего не знали друг о друге .



Цех химического завода, в котором работали родители Василия со времени их переезда в Москву, с 23 июня 1941 года стал разливать вручную противотанковую жидкость и «коктейль Молотова»; через пять дней, по словам Василия Ланового, у всех 72 работников цеха «была уничтожена нервная система рук и ног». Немедленно их отвезли в санатории, годами лечили, но мать Василия осталась инвалидом I группы, а отец — II группы.



В 1947 году начал заниматься в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛ, где получил первые уроки сценического мастерства. В 1951 г. на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов Лановой В. и Таланкин И. были награждены грамотами.



Василий Лановой окончил школу с золотой медалью. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, но проучился там всего полгода. Затем поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. Ещё во время учёбы в 1954 году снялся в своём первом фильме «Аттестат зрелости», а в 1956 году сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин». В 1957 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Во время учёбы познакомился с Татьяной Самойловой, женился и прожил с ней несколько лет.



Первая жена — Татьяна Самойлова, актриса (студенческий брак во время учёбы в театральном училище с 1955 по 1958 годы).



Вторая жена — с 1961 по 1971 год — Тамара Михайловна Зяблова (1929—1971), актриса театра им.А.С.Пушкина и режиссер телевидения; погибла в автокатастрофе.



Третья жена — Ирина Купченко, актриса (брак с 1972 года).



С 1957 года — актёр Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса в спектакле «Гамлет», Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Пушкина («Шаги Командора»), Троцкого («Брестский мир»), Джорджа Бернарда Шоу («Милый лжец») и многие др.



Одновременно Лановой снимался во множестве фильмов: «Павел Корчагин» (1957), «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965—1968), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Анна и Командор» (1974), «Дни Турбиных» (1976) и др.



Василий Лановой — председатель попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», участники которой 9 мая идут колонной и несут портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция уже охватывает сотни городов — не только в России, но и за рубежом.



«Я уже не первый год в "Бессмертном полку“ несу портреты своих родителей. И буду это делать, пока могу, — говорит Василий Семенович. — Полк этот воистину безбрежен — гигантское число людей погибли ради Победы на фронте, трудились ради неё в тылу. Этот полк символизирует связь времен, поколений, родной крови. Хочется, чтобы наша молодежь обязательно относилась к той войне и Дню Победы — святому и большому празднику — с почтением».



Председатель межрегионального общественного фонда «Армия и культура» с 1995 года. Член Общественного совета при Министерстве обороны России, является председателем комиссии Общественного совета о культурно-шефской работе и межнациональным отношениям.







Заслуги и награды :



1968 — Заслуженный артист РСФСР



1971 — Лучший актёр года, согласно опросу журнала «Советский экран», за роль Ивана Вараввы в фильме Офицеры



1972 — Премия Московского комсомола - за создание героических образов



1978 — Народный артист РСФСР.



1980 — Ленинская премия - за участие в документальном фильме «Великая Отечественная»



1983 — Премия КГБ СССР - за фильм «Бой на перекрёстке»



1984 — Премия МВД СССР - за фильм «Приступить к ликвидации»



1985 — Народный артист СССР



1994 — Орден Дружбы народов за заслуги в развитии театрального искусства



1999 — КФ «Новое кино России» - Приз за лучшую мужскую роль, фильм «Незримый путешественник»



2001 — Орден Почёта - за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами



2004 — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени - за большой вклад в развитие театрального искусства.



2004 — Орден «За заслуги» III степени (Украина) - за высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие российско-украинских культурных связей



2008 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени - за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю общественную деятельность



2008 — Специальный приз президента Белоруссии «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» .



2009 — «Большая литературная премия России» Союза писателей России, премия «На благо России» за выдающийся вклад в развитие культуры России



2010 — Царскосельская художественная премия.



2012 — Российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» в номинации «За служение театральному Отечеству»



2013 — Орден Александра Невского - за большие заслуги в развитии отечественного театрального и кинематографического искусства, активную общественно-просветительскую деятельность



2014 — Орден «За заслуги» II степени — за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-просветительное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд



2015 — Народный артист Республики Северная Осетия — Алания.



Общественные награды:



— Международная премия Андрея Первозванного «Вера и верность»



— Орден Петра Великого II степени, Святого Станислава, — Национальная премия имени Петра Великого.



Награждён медалями: Пушкинской (200 лет), Золотой Тютчевской (200 лет), Золотая Фортуна (Украина), имени В. И. Даля, имени В. Вернадского (РАН), имени С. Вавилова (РАН).



— Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».



2016 — Премия «Хрустальная Турандот» - за долголетнее и доблестное служение театру.



— Лауреат премии Дружбы народов «Белые журавли России» с вручением одноименного ордена, 2016 год



— Медаль «Памяти героев Отечества» - за реализацию проектов историко-патриотических направлений (Приказ МО РФ от 19.12.2016 г. №870).



"Обзор" благодарит за подготовку данного текста Сергея БУСАРЕВА, Вильнюс Инф. «Обзора» Категории: культура, в России Ключевые слова: Лановой, Василий Лановой — статья прочитана 72 раза Комментарии