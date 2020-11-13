Фестиваль «Покровские колокола» встречает друзей 🔊 Воспроизвести В Вильнюсе проходит XV международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола».



Фольклорный ансамбль консерватории Санкт-Петербурга. Фото из архива организаторов фестиваля







Не смотря на сложное для всех время пандемии, участники из Грузии, России, Германии, Польши и, конечно, Литвы не смогли оставить юбилейный фестиваль без внимания. Они смогли приехать, получив специальное приглашение Министра культуры Литовской Республики.



В настоящее время проводится съёмка выступлений участников фестиваля, и в ближайшее время вы сможете увидеть всю эту красоту в интернете.



Уже вторую неделю проходят мастер-классы и лекции по истории традиционной культуры, как онлайн, так и оффлайн с соблюдением всех мер предосторожности. Их проводят известные педагоги Андрей Котов, Елена Бессонова, Равиль Лиров (Россия), Лука Мебония, Гиорги Шанава (Грузия), Татьяна Сопилка, Юрий Пастушенко (Польша) и другие. Не смотря на сложное для всех время пандемии, участники из Грузии, России, Германии, Польши и, конечно, Литвы не смогли оставить юбилейный фестиваль без внимания. Они смогли приехать, получив специальное приглашение Министра культуры Литовской Республики.В настоящее время проводится съёмка выступлений участников фестиваля, и в ближайшее время вы сможете увидеть всю эту красоту в интернете.Уже вторую неделю проходят мастер-классы и лекции по истории традиционной культуры, как онлайн, так и оффлайн с соблюдением всех мер предосторожности. Их проводят известные педагоги Андрей Котов, Елена Бессонова, Равиль Лиров (Россия), Лука Мебония, Гиорги Шанава (Грузия), Татьяна Сопилка, Юрий Пастушенко (Польша) и другие.



В этот же день в 15 часов будет транслироваться концерт «Музыка для гурманов».



Концерт «Фольклор и современность» перенесён на 24 марта. Зрителя ждёт особая премьера - прозвучит композиция Линаса Римши, созданная в соавторстве с Гинтаутасом Венисловасом и Еварасом Ясинскисом «Был такой день», посвященная караимскому народу и его истории.



Вторая часть концерта представит мозаику лучших частей произведений в стиле world music, созданных литовскими композиторами специально для фестиваля «Покровские колокола» с 2009 по 2020 год. Организаторы фестиваля очень надеются, что к этому времени пандемия закончится, откроются границы и все уже более широким составом смогут собраться вместе!











В Вильнюсе открылась X детская фольклорная ассамблея



К сожалению, проведение ассамблеи выпало на нелёгкое время пандемии. Но организаторы и участники не унывают, и полны желанием общаться и перенимать опыт и знания.



Детям проводились мастер-классы известных педагогов и исполнителей, мастера народного творчества представляют ремёсла – в режиме онлайн и очно, с соблюдением всех мер предосторожности.



Одно из ярких мероприятий - конференция юных фольклористов «Моя семья – мои истоки». В конференции, в режиме онлайн, приняли участие дети разных национальностей – литовцы, русские, поляки, татары из разных регионов Литвы, а также из России.



Предвидя ухудшение ситуации с пандемией, концерт детских коллективов состоялся в сентябре, в костёле Св. Котрины. Сделаны видеозаписи отдельных выступлений и в ближайшее время вы сможете увидеть их в интернете.



Жаль, что в этом году организаторы не смогут порадовать детей традиционным праздничным тортом, но главное, что не угасает любовь к творчеству и желание дарить его другим.







13 ноября пройдёт конференция юных фольклористов «Моя семья – мои истоки» и круглый стол «Сохранить нельзя изменить: проблемы преемственности народных традиций в условиях глобализации». Мероприятия пройдут в смешанном режиме - участники, которые смогли приехать на фестиваль будут общаться в режиме онлайн с теми, кто не смог приехать.В этот же день в 15 часов будет транслироваться концерт «Музыка для гурманов».Концерт «Фольклор и современность» перенесён на 24 марта. Зрителя ждёт особая премьера - прозвучит композиция Линаса Римши, созданная в соавторстве с Гинтаутасом Венисловасом и Еварасом Ясинскисом «Был такой день», посвященная караимскому народу и его истории.Вторая часть концерта представит мозаику лучших частей произведений в стиле world music, созданных литовскими композиторами специально для фестиваля «Покровские колокола» с 2009 по 2020 год. Организаторы фестиваля очень надеются, что к этому времени пандемия закончится, откроются границы и все уже более широким составом смогут собраться вместе!К сожалению, проведение ассамблеи выпало на нелёгкое время пандемии. Но организаторы и участники не унывают, и полны желанием общаться и перенимать опыт и знания.Детям проводились мастер-классы известных педагогов и исполнителей, мастера народного творчества представляют ремёсла – в режиме онлайн и очно, с соблюдением всех мер предосторожности.Одно из ярких мероприятий - конференция юных фольклористов «Моя семья – мои истоки». В конференции, в режиме онлайн, приняли участие дети разных национальностей – литовцы, русские, поляки, татары из разных регионов Литвы, а также из России.Предвидя ухудшение ситуации с пандемией, концерт детских коллективов состоялся в сентябре, в костёле Св. Котрины. Сделаны видеозаписи отдельных выступлений и в ближайшее время вы сможете увидеть их в интернете.Жаль, что в этом году организаторы не смогут порадовать детей традиционным праздничным тортом, но главное, что не угасает любовь к творчеству и желание дарить его другим. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фольклорный фестиваль, «ПОКРОВСКИЕ КОЛОКОЛА», «Фольклор и современность» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 104 раза Комментарии