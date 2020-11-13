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О коронавирусе в Литве сегодня, 13 ноября - очередной рекорд
Предварительные данные: за сутки в Литве выявлен рекордно большой прирост COVID – более 2 тыс.
За минувшие сутки в Литве установлено более 2 тысяч новых случаев коронавируса, показывают предварительные данные Департамента статистики.
Более подробную информацию примерно в полдень должно обнародовать Министерство здравоохранения.
По данным Департамента статистики, в стране зафиксировано 2062 новых случая COVID-19.
Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране за период с начала пандемии.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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