О коронавирусе в Литве сегодня, 13 ноября - очередной рекорд 🔊 Воспроизвести



Предварительные данные: за сутки в Литве выявлен рекордно большой прирост COVID – более 2 тыс.



За минувшие сутки в Литве установлено более 2 тысяч новых случаев коронавируса, показывают предварительные данные Департамента статистики.



Более подробную информацию примерно в полдень должно обнародовать Министерство здравоохранения.



По данным Департамента статистики, в стране зафиксировано 2062 новых случая COVID-19.



Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране за период с начала пандемии.



За минувшие сутки в Литве установлено более 2 тысяч новых случаев коронавируса, показывают предварительные данные Департамента статистики.Более подробную информацию примерно в полдень должно обнародовать Министерство здравоохранения.По данным Департамента статистики, в стране зафиксировано 2062 новых случая COVID-19.Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране за период с начала пандемии. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии