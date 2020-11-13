В сейме присягнут новые парламентарии, правительство сложит полномочия

В пятницу на первое заседание собирается вновь избранный сейм Литвы, правительство во главе с Саулюсом Сквернялисом сложит полномочия.
Согласно Уставу сейма, первое заседание сейма нового созыва откроет старейший парламентарий - 77-летний Антанас Винкус. Он будет председательствовать до избрания председателя парламента.
С приветственным словом к новому парламенту обратятся президент Гитанас Науседа и архиепископ Гинтарас Грушас.
На первом заседании председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьёшайтите огласит решение ГИК об окончательных результатах выборов в сейм и зачитает список избранных членов сейма. После начнется церемония присяги парламентариев, которую примет глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас.
Некоторые парламентарии не смогут принести присягу, так как или больны коронавирусом, или находятся в самоизоляции по причине контакта с больным.
По соглашению правоцентристской коалиции, на должность спикера сейма будет предложена лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен.
Спикер избирается в ходе тайного голосования простым большинством голосов.
В новый сейм переизбран 81 парламентарий и избрано 60 новых. В парламенте будет 38 женщин и 103 мужчины. Средний возраст нового состава парламента - 49 лет, у 99% новых парламентариев есть высшее образование, преимущественно - в области права и политологии.
В новом сейме будут работать представители десяти партий, больше всего (50) парламентариев будет состоять во фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов.
После того, как новый сейм приступит к работе, правительство сложит полномочия президенту. Кабмину будет поручено временно исполнять обязанности - до сформирования нового правоцентристского правительства во главе с премьером Ингридой Шимоните.
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Консерваторы предлагают на должность вице-председателя сейма Литвы кандидатуру Юргиса Размы. Проголосовать по его кандидатуре планируется в пятницу, на первом заседании нового парламента.
Партия консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы планирует (СО - ЛХД) делегировать трех заместителей главы парламента, Партия свободы - одного.
Между тем у Либерального движения не будет вице-председателя сейма, так как договорено, что лидер этой партии Виктория Чмилите-Нильсен станет спикером сейма.
В четверг партнеры по правоцентристской коалиции договорились, что в новом сейме будут работать в общей сложности шесть вице-председателей.
Как сказал журналистам в четверг председатель СО - ЛХД Габриэлюс Ландсбергис, в пятницу будут предложены две кандидатуры вице-спикеров сейма: одна - от правящих, одна - от оппозиции.
Кандидатуры четырех других заместителей председателя сейма будут внесены позже.
Литовская социал-демократическая партия, которая намерена работать в оппозиции, предложила в вице-спикеры своего лидера Гинтаутаса Палуцкаса. Свою кандидатуру намерены предложить и "аграрии".
По соглашению правоцентристской коалиции, на должность спикера сейма будет предложена лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен.
* * *
Социал-демократы поддержат кандидатуру лидера Либерального движения (ЛД) Виктории Чмилите-Нильсен на пост председателя сейма, говорит глава Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас.
"Мы немного обсудили и в оппозиции. Мы поможем этой власти зародиться, но дальше она должна выплывать сама. Нет ничего хуже безвластия в сложное время (...) Мы поддержим кандидатуру Виктории и постараемся не вносить ненужную сумятицу", - сказал Г. Палуцкас в пятницу радиостанции Ziniu radijas.
Поддержку кандидатуре В. Чмилите-Нильсен уже выразили и "аграрии".
По соглашению правоцентристской коалиции, на должность спикера сейма будет предложена лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен.
Спикер избирается в ходе тайного голосования простым большинством голосов.
В новый сейм переизбран 81 парламентарий и избрано 60 новых. В парламенте будет 38 женщин и 103 мужчины. Средний возраст нового состава парламента - 49 лет, у 99% новых парламентариев есть высшее образование, преимущественно - в области права и политологии.
В новом сейме будут работать представители десяти партий, больше всего (50) парламентариев будет состоять во фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов.
После того, как новый сейм приступит к работе, правительство сложит полномочия президенту. Кабмину будет поручено временно исполнять обязанности - до сформирования нового правоцентристского правительства во главе с премьером Ингридой Шимоните.
* * *
Консерваторы предлагают на должность вице-председателя сейма Литвы кандидатуру Юргиса Размы. Проголосовать по его кандидатуре планируется в пятницу, на первом заседании нового парламента.
Партия консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы планирует (СО - ЛХД) делегировать трех заместителей главы парламента, Партия свободы - одного.
Между тем у Либерального движения не будет вице-председателя сейма, так как договорено, что лидер этой партии Виктория Чмилите-Нильсен станет спикером сейма.
В четверг партнеры по правоцентристской коалиции договорились, что в новом сейме будут работать в общей сложности шесть вице-председателей.
Как сказал журналистам в четверг председатель СО - ЛХД Габриэлюс Ландсбергис, в пятницу будут предложены две кандидатуры вице-спикеров сейма: одна - от правящих, одна - от оппозиции.
Кандидатуры четырех других заместителей председателя сейма будут внесены позже.
Литовская социал-демократическая партия, которая намерена работать в оппозиции, предложила в вице-спикеры своего лидера Гинтаутаса Палуцкаса. Свою кандидатуру намерены предложить и "аграрии".
По соглашению правоцентристской коалиции, на должность спикера сейма будет предложена лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен.
* * *
Социал-демократы поддержат кандидатуру лидера Либерального движения (ЛД) Виктории Чмилите-Нильсен на пост председателя сейма, говорит глава Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас.
"Мы немного обсудили и в оппозиции. Мы поможем этой власти зародиться, но дальше она должна выплывать сама. Нет ничего хуже безвластия в сложное время (...) Мы поддержим кандидатуру Виктории и постараемся не вносить ненужную сумятицу", - сказал Г. Палуцкас в пятницу радиостанции Ziniu radijas.
Поддержку кандидатуре В. Чмилите-Нильсен уже выразили и "аграрии".