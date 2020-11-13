Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Дмитрий Паршин



Апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба Дональда Трампа о незаконности подсчета голосов, присланных по почте, написала Philadelphia Inquirer, передает



Спор шел о бюллетенях избирателей, не удостоверивших свою личность. Согласно законодательству Пенсильвании, голосовавшие могли подтвердить их подлинность в течение шести дней после выборов, то есть до 9 ноября. Однако госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября.



"Суд постановляет, что ответчик Кэти Буквар на своей должности секретаря штата не имела полномочий направлять окружным избирательным комиссиям указания об изменении дедлайна для удостоверения личности некоторых избирателей", — постановила судья-республиканец Мэри Ханна Ливитт, распоряжение которой опубликовал канал Fox. Апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба Дональда Трампа о незаконности подсчета голосов, присланных по почте, написала Philadelphia Inquirer, передает РИА Новости Спор шел о бюллетенях избирателей, не удостоверивших свою личность. Согласно законодательству Пенсильвании, голосовавшие могли подтвердить их подлинность в течение шести дней после выборов, то есть до 9 ноября. Однако госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября."Суд постановляет, что ответчик Кэти Буквар на своей должности секретаря штата не имела полномочий направлять окружным избирательным комиссиям указания об изменении дедлайна для удостоверения личности некоторых избирателей", — постановила судья-республиканец Мэри Ханна Ливитт, распоряжение которой опубликовал канал Fox. Газета называет судебную победу Трампа незначительной, указывая, что речь идет о небольшом количестве отбракованных бюллетеней. По данным издания, эти голоса не включили в официальный подсчет, согласно которому Джо Байден опережает Трампа на 54 тысячи голосов.



Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, победил Джо Байден, об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, так как он намерен отстаивать свое лидерство в суде. РИА Новости Категории: чп и криминал, общество, политика Ключевые слова: суд, выборы, Результаты, Трамп, Байден — статья прочитана 195 раз Комментарии