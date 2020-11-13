Не «Настоящее время»: «В состав Координационного совета оппозиции Беларуси вошел ГЛАВНЫЙ инфекционист Минска»

Пинхос ФРИДБЕРГ,
главный буквоед Вильнюса
Я – буквоед. Это значит, что если что-то читаю, то всегда по буквам, а не по диагонали.
Сегодня, 12 ноября 2020 года, на широко известном портале «Настоящее время» появилась статья «В состав Координационного совета оппозиции Беларуси вошел главный инфекционист Минска»
Другой бы удовлетворился лишь прочтением заголовка.
Но я же буквоед, поэтому не поленился прочитать весь текст.
Уже после первого предложения
меня разобрал гомерический смех: главный инфекционист оказывается то не всамделишный (настоящий, подлинный), а внештатный!
P.S. Перед вами, дорогие читатели, фотография «главного» инфекциониста Минска, который присоединился к КС
P.P.S. Вышесказанному верить!
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