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Не «Настоящее время»: «В состав Координационного совета оппозиции Беларуси вошел ГЛАВНЫЙ инфекционист Минска»

Пинхос ФРИДБЕРГ,

главный буквоед Вильнюса

Я – буквоед. Это значит, что если что-то читаю, то всегда по буквам, а не по диагонали.

Сегодня, 12 ноября 2020 года, на широко известном портале «Настоящее время» появилась статья «В состав Координационного совета оппозиции Беларуси вошел главный инфекционист Минска»





Другой бы удовлетворился лишь прочтением заголовка.

Но я же буквоед, поэтому не поленился прочитать весь текст.

Уже после первого предложения





меня разобрал гомерический смех: главный инфекционист оказывается то не всамделишный (настоящий, подлинный), а внештатный!

P.S. Перед вами, дорогие читатели, фотография «главного» инфекциониста Минска, который присоединился к КС





P.P.S. Вышесказанному верить!

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специально для «Обзора»
Категории: общество, политика
Ключевые слова: Беларусь, оппозиция, Координационный совет, Минск, инфекционист
статья прочитана 220 раз
добавлена вчера, 12 ноября, 22:06

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